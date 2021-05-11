В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты

Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому россияне смогут запрещать самим себе брать кредиты и займы. Этот документ направлен на то, чтобы уберечь людей от мошенников, оформляющих кредиты на ничего не подозревающих граждан.
Всё чаще мошенники стали оформлять кредиты на людей, которые даже не подозревают об этом. Для этого им нужны лишь ваш паспорт и сотрудник банка. Жертвой мошенников можно стать после потери телефона или паспорта, а ещё в случае утечки персональных данных. Кроме того, иногда мошенникам удаётся самим уговорить доверчивых граждан взять кредит. Такие деньги вернуть через суд практически невозможно. Депутаты придумали решение.
Россияне смогут сами себе запрещать брать кредиты. Гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Так же случае неизвестного займа деньги на счёте можно заблокировать в течении десяти дней.
«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев.
Однако, в этом тоже есть свои трудности. Согласно статистике, мошенники снимают похищенные средства в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов и только в 3% — в течение суток. Если пострадавший не успеет обратиться в банк, то банк не имеет право блокировать деньги на счёте или отказать в их выдаче, отмечает газета «Известия».
Источник:
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Помните как ранее можно было запретить сделки с недвижимостью по доверенности? Только личное присутствие, в гос. органах это действенно. А тут полный запрет и это хорошая идея.
Сейчас сильно закредитовано население. До добра не доведет (как человек набравший кредиты во время карантинных ограничений говорю и только выползший из этой ямы).
Я думаю - эти мысли не столь гениальны, что до них раньше никто не додумался. Вопрос только в том - почему додумались, но до сих пор ничего подобного нет, и в пользу кого это работает ( и сколько кому платят, чтоб эти идеи не осуществились)
Посмотрим, что на выходе с этой инициативы получится, боюсь что опять дырка от бублика....