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В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты

В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты (2 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:44
Сообщество : Мошенничество
Метки: банки   госдума   деньги   займы   интересное   кредиты   мошенники   
519
2

Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому россияне смогут запрещать самим себе брать кредиты и займы. Этот документ направлен на то, чтобы уберечь людей от мошенников, оформляющих кредиты на ничего не подозревающих граждан.

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Метки: банки   госдума   деньги   займы   интересное   кредиты   мошенники   
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5  комментариев
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2k
Максим 21 минуту назад
Хорошая идея, хотя и запоздалая.
Помните как ранее можно было запретить сделки с недвижимостью по доверенности? Только личное присутствие, в гос. органах это действенно. А тут полный запрет и это хорошая идея.
Сейчас сильно закредитовано население. До добра не доведет (как человек набравший кредиты во время карантинных ограничений говорю и только выползший из этой ямы).
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3k
Олег Белов 6 минут назад
Не думаю, что для мошенников будет большой проблемой отменить запрет на выдачу кредита через те же госуслуги.
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19k
Matrosskin 11 минут назад
Так давно пора. Тем более - есть расхваленные ГоссУслуги. Которые по идее должным функционалом вполне обладают. И при проверке банком или МФО по паспорту или ИНН - должно вылетать сообщение "Не давать, пусть живёт на свои". То же и с переводами - дать возможность установить минимальное время перевода например 3 часа по своим счетам ( завести отдельный пункт в банковском приложении не сложно), на это время сумма приходит получателю но замораживается. И человек сам уже выбирает - хочет он сам себе поставить ограничения в целях безопасности или нет.
Я думаю - эти мысли не столь гениальны, что до них раньше никто не додумался. Вопрос только в том - почему додумались, но до сих пор ничего подобного нет, и в пользу кого это работает ( и сколько кому платят, чтоб эти идеи не осуществились)
Посмотрим, что на выходе с этой инициативы получится, боюсь что опять дырка от бублика....
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2k
Leo 12 минут назад
В том то и дело что ты даже не узнаешь что у тебя появился новый счёт с кредитом, с которого сразу благополучно снимут деньги)
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5k
insaider 19 минут назад
Нужный законопроект!
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