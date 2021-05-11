В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты

Россияне смогут сами себе запрещать брать кредиты. Гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Так же случае неизвестного займа деньги на счёте можно заблокировать в течении десяти дней.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев.

Однако, в этом тоже есть свои трудности. Согласно статистике, мошенники снимают похищенные средства в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов и только в 3% — в течение суток. Если пострадавший не успеет обратиться в банк, то банк не имеет право блокировать деньги на счёте или отказать в их выдаче, отмечает газета «Известия».