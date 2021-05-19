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Как я маскировался, самоизолировался, заболел коронавирусом, выздоровел и вакцинировался

Как я маскировался, самоизолировался, заболел коронавирусом, выздоровел и вакцинировался (1 фото)

Автор:
19 мая 2021 13:55
Метки: Вакцина   СПУТНИК V   ковид-19   короновирус   
843
1
Я носил маску в начале 2020 года, самоизолировался весной, а в августе 2020 все равно заболел, едва не умер, но все-таки не умер - до конца еще не понял, как это произошло и почему. Но зато вакцинировался и после вакцины, кажется, стал что-то понимать...

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Метки: Вакцина   СПУТНИК V   ковид-19   короновирус   
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897
Евгений 3 часа назад
Автор молодец во всех смыслах, поддерживаю! У меня было 85% поражения легких, болели мышцы спины, почки, опа, ноги.... Ни стоять, ни сидеть, ни лежать... В больнице неделя на кислороде, по шесть капельниц в сутки, уколы и всего одна таблетка в сутки. Ходит учился по новой, реабилитация идет уже семь месяцев, и да - на больничном был два месяца. Так что автору большое уважение за написанное и прививку буду тоже ставить, ибо эту жуть еще раз перенести не хочу.
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303
робт Eltiftel 3 часа назад
в следующий раз, когда ты сдохнешь, кто то напишет тоже самое
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22k
Саня 18 минут назад
Я первую вообще не заметил,а вот после второй меня знобило всю ночь(чечетку выстукивал зубами,каждый час просыпался,то холодно,то жарко) не принимал никакие таблетки,утром всё прошло-и пошел на работу....ВСЁ !!!
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3k
AlekseiTFS 42 минуты назад
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2k
александр 2 часа назад
у меня на работе "масочники " переболели почти все, а "антимасочники" нет.
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208
Дедуля 2 часа назад
Не понял смысл вакцинации автора? Если он перенёс ковид в тяжелой форме, у него итак должны были быть антитела. Надо было через 2 месяца сдать кровь на IgG и посмотреть сколько их? Больший пинок организму,чем перенесённый ковид, вакцина не даст. Я перенёс ковидную пневмонию в декабре, в марте сдал кровь на антитела IgG, 138 OE/мл, т.е. имею высокий титр антител к коронавирусу, смысл в вакцинации? Для тех, кто не болел смысл есть, а для автора не знаю, может у него итак титр был высокий.
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33k
Игорь 2 часа назад
А теперь выслушайте меня.
Начало истерии:
Когда началась вся эта истерия, нам на работе выдали справки, что мы работаем на предприятии с непрерывным циклом, и оставили работать на рабочих местах. Маски... Пришлось носить в коридоре конторы и в магазинах.
Болезнь:
05.11.2020г. с проходной конторы завернули с температурой 37,5, сказали вызывай врача на дом. До врачей не довонися, всё время занято. Пошёл в поликлинику сам. Куда-то записали. Ждал 4дня, врач так и не приехал (темперетура пропала на 2-й день). На 5-й день пошёл в поликлинику сам. Закрыли больничный, как ОРВИ, никаких тестов не сдавал. После этого была температура ещё 3раза, но к врачам не обращался (а смысл?), сбивал сам (парацетомол, римонтадин, народные средства, влючая всем известный раствор), благо попадало это на выходные.
Прививка:
Через гос.услуги записался на 02.03.2021, пришёл, сказали, что вакцины НЕТ, когда будет сообщат. Так никто не сообщил, пошёл сделал 1-й укол 13.05.2021 (никакие тесты не спрашивали: ни на вирус, ни на антитела. Если хочешь привиться на свой страх и риск, то никто останавливать не будет.). Сказали, что через 3 дня будет информация о прививке на гос.услугах, этой информации нет до сих пор.
Вот как-то так происходит в России...
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
На докторскую диссертацию уже точно написал.
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8k
Majul 3 часа назад
Под каждым словом плюс.
И как преболевший, и как отработавший в красной зоне в самом начале.

Автора здоровья.
Всем адекватным жителям фишек получить антитела (не важно как, либо переболеть в легкой степени, но это такое себе, шансов перенести очень тяжело достаточно, либо вакцинироваться).

Ну и да, в пунктах вакцинации ни одного ковидиссидента или пытающихся отговорить нет. Нормальные люди с чистой, умной головой уже давно все для себя решили.

Глупые, неборазованные люди так и будут топить за "ковида нет", "вакцинация зло", "новая вакцина вас убьет, так как нигенд не испытана". Причем топить будут ровно до того момента, как их с амих не накроет. Я как врач таких "умников" видел не один десяток. И далеко не все, к сожалению переживали заражение.
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20k
Ратибор 3 часа назад
У автора в качестве постковидного осложнения наблюдается графомания в тяжёлой форме.
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4k
tamin 3 часа назад
Очень похоже на то, что товарищи рассказывали. Поздравляю. Для тебя кошмар закончился
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Пора начинать тем,кто НЕ соблюдал карантин мемуары писать :-)
===
Начну с себя
Когда Испанию охватила хрендеми нас всех заперли по домам и выходить можно было только в магазин.
Летом позволили выходить и перемещаться - и тут понеслось. Днюхи,тусы,шашлык машлык,благо климат позволяет. И естественно все безмасочники. Но буду краток. Заболевших нет,умерших нет, идите нахрен со своей прививкой.
И таки да. Запуганые испанцы в намордниках болеют и очень тяжело,как впрочем и многие умирают.
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3k
Севастьян 3 часа назад
В красной зоне,в масках,очках,спецодежде даже врачи и медсестры заболевают.Знакомая ухаживала за ковидными матерью и отцом-только в маске,да руки мыла-ни в одном глазу.Все зависит от иммунитета.
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23k
Vazari 3 часа назад
Есть похожие моменты с моей историей. Я тоже относился крайне серьезно к мерам безопасности. Родные смеялись, а я перемывал товары из супермаркетов и обрабатывал подошвы обуви хлоркой.Маски-перчатки, само собой. А осенью расслабился, возобновил посещение тренажерки и словил в октябре ковид. Плохо мне было всего один день. Но плохо очень. Озноб и слабость. К ночи, мой организм потребовал коньяка и доширака. Кроме шуток. На уровне физической необходимости. После употребления оных, на следующий день, нашел в себе силы уехать на дачу, чтобы не подвергать опасности семью. С того момента пошел на поправку. Через две недели сдал кровь-антител 70единиц, при хорошем показателе-10. До сих пор не решил, стоит ли мне вакцинироваться или нет.
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5k
maclay 3 часа назад
Рекламщики будут без ума от вас !
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3k
Max Lu 3 часа назад
а что значит вы изолировались? сидели в заперти? добровольно?
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2k
ых 3 часа назад
Ковид это и есть разновидность ОРВИ, ОРВИ это не отдельно взятый вирус, это группа вирусов.
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11k
Элитный тигр 3 часа назад
У нас девка одна переболела ковидом, валялась месяц дома, болела тяжело. Через полтора месяца после ковида опять на месяц в больничку - простое ОРВИ перенесла очень тяжело, иммунитета нет. Самое странное, она является противницей прививки, и всем рассказывает как у нее муж полдня!!! после второй прививки температурил (37,1 градус)... Что в голове у таких - х.з.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Слог напомнил Горного - ватного пропагандиста с Эха Москвы)) Но в этом случае я госпропаганду поддерживаю, поэтому плюс.
Да, фактическая ошибка: ПЦР антитела не покажет, а если они были обнаружены другим способом - не факт, что они от прививки, а не от перенесенной болезни.
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303
робт Едондер пуп 3 часа назад
"ватного пропагандиста с Эха Москвы"
это оксюморон
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1k
💰красава💰 3 часа назад
Текст можно было сократить?! :)))
.

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27k
Игорь 4 часа назад
Alex - это ваше или копипаста откуда-то?
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3k
Денис Колосов 4 часа назад
во блин торкнуло..
я изолировался только в апреле, искренне не понимая, почему нельзя гулять в лесу. В мае я вылез из дому, круг общения - минимален, в июне начал общаться с друзьями, вобщее забил на все меры..в сентябре меня вывели в офис.. плавно начиналась вторая волна, меня в октябре снова домой перевели, жена осталась в офисе, у них жизненно важное пр-во.. дети учатся в школе, носить маски как то глупо, когда дети в школе без них, жена общается с кучей народу. Вобщем в конце ноября и мы заболели.. Хотели вакцинироваться, но не успели, теперь после отпуска - в июле.
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