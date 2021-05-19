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Коротко о том, как все началось.В начале 2020 года, когда активно стали вводить ограничения из-за ковид-19, еще не все воспринимали его всерьез. Я помню, как люди с возмущением пытались прорваться без масок туда, куда пускали только с масками и старательно собирались большими компаниями как раз для того, чтобы как можно больше народу заболело.Оставим сейчас открытым вопрос, насколько эффективны были маски в масштабах целого государства. Я могу сказать только о своем опыте.Итак, Фаза 1. Начало пандемии и масочный режим. Это начало 2020 года. Кто-то соблюдает масочный режим, кто-то нет. Пандемия еще не вышла на высокий уровень и люди как-то вяло ко всему относятся, не очень опасаясь последствий. Я, в отличие от других, относился к ковид-19 серьезно по двум причинам: у меня слабоват иммунитет и я легко заболеваю простудными заболеваниями (а болею ими всегда в тяжелой форме). Это казалось мне опасным: если я легко заражаюсь гриппом или ОРВИ, а потом лежу по 2-3 недели пластом еле живой, что со мной сделает коронавирус?Поэтому я забеспокоился и стал везде носить маску. Я много контактирую с людьми по работе, и справедливо опасался, что эти контакты могут привести к заражению. Среди моих знакомых были как те, кто от маски категорически отказывался, так и те, кто ее стал носить почти сразу же. Так вот: не знаю, эффективен ли масочный режим вообще, но среди тех, кто носил маску, заболело намного меньше людей, да и те в основном только после того как расслабились и сняли маски. Я сейчас беру круг знакомых из примерно 30 человек (это одна компания, где все работают примерно в одинаковом режиме). Все они активно общались с людьми, все примерно в диапазоне 30-45 лет, из них человек 7 носили маски постоянно, включая и меня самого, а остальные - не носили совсем или надевали их только по требованию.Так вот... Те, кто носил маски, в разгар пандемии не заболели (включая и меня). Те, кто не носил, постепенно заболевали - из примерно 23 человек шестеро заболели как раз в период между началом пандемии и ее выходом на пик, т.е. в начале 2020 и до лета 2020.Учитывайте, что я сейчас имею в виду людей, которые находились в равных условиях - т.е. активно общались, встречались с другими людьми, а не сидели дома. В таких одинаковых условиях оказалось, что маски сработали: пока мы их носили, ни один носитель маски не заболел, причем если пятеро из нас носили маски класса FFP2, то еще двое обходились обычными тканевыми, но не заболел никто. За это же время, как я уже говорил, из 23 человек заболели 6. Разумеется, если бы мы все сидели до домам, наверное, и в масках нужды бы не было, но если уж человек выходит в социальную среду, то маска более-менее работает, когда ее носишь постоянно, и тем более, если это маска хорошего качества и высокого уровня защиты. Могу точно сказать, что на мне FFP2 сработала как минимум дважды напрямую: я дважды очень долго общался с людьми, которых буквально через 2-3 дня увозили на скорой с диагнозом "ковид" - и не заразился. При этом я был в маске, они нет. Т.е. они напрямую дышали на меня вирусом, но маска сработала ( плюс еще в том, что я ношу очки, они тоже как-никак защищают слизистую глаз от попадания вируса - по крайней мере, он не может попасть туда напрямую).В итоге я пришел к выводу, что масочный режим был полезен, если он соблюдался строго и маска была качественная, желательно - FFP2. При строгом ношении хорошей маски вероятность заболеть снижалась до минимума. С другой стороны, я думал не только о себе, но и о родных - например, о маме. Бог знает, как я перенесу ковид, но мама-то пожилая, вот как будет с ней, это совсем другой вопрос... Значит, нужно сделать все, чтобы не принести заразу ей. Уже в начале 2020 года мы договорились, что она будет поменьше выходить из дома, не будет ходить в гости к соседям и так далее. Продукты мы ей приносили сами, в гостях у нее сидели подальше и в масках. Думаю, поэтому она и не заразилась: мы носили маски, чтобы не подцепить вирус и не принести его к ней домой, а саму маму старались никуда не пускать, чтобы она не заразилась вне дома. Поэтому плавно переходим ко второй фазе...Фаза 2. Самоизоляция.После того, как в начале 2020 года пандемия пошла в рост, начались мероприятия по изоляции. Были ли они успешны? Думаю, да. Опять-таки говорю так по опыту. Люди, которые игнорировали изоляцию, заболевали чаще. Особенно после сборов большими компаниями на весенние шашлычки или что-то вроде того.Весной 2020 года мы тоже какое-то время побыли на изоляции, и в принципе сократили контакты до минимума. В этом время шанс заболеть был очень велик. Я знал людей, которые благополучно дожили до весны, а потом из-за одного случайного контакта с носителем заболевания оказались на больничной койке. Были случае ( в том числе в нашем городе) когда один человек заражал сотни людей. Например (и это не только у нас, таких случаев было несколько в разных уголках страны) нотариус, не прекращая работать с клиентами, заразил у нас почти сто человек. Такие же случаи бывали и по всей стране - те., кто общался и работал с большим количеством людей, подвергали опасности и себя (поскольку почти 100% вероятность, что среди 100 человек окажется носитель вируса), и их (поскольку, подцепив вирус от одного клиента, тот же нотариус подарит его всем остальным).В целом можно говорить о том, что изоляция сделала свое дело - не позволила пандемии охватить всю страну и довести количество заболевших до максимума в кратчайшие сроки.Но, несмотря на маски и самоизоляцию, я заболел коронавирусом. Как?Фаза 3. Болезнь.Как же я заболел? Как обычно - по собственной глупостиВ августе 2020 показалось, что все позади. Самое страшное закончилось, пандемия как будто идет на спад, самоизоляция уже не такая жесткая, все будет в порядке...И я расслабился. Пару раз куда-то зашел без маски, побывал в гостях у знакомых... Наказан за беспечность был почти сразу: всего три случая неосторожности за неделю, и вот я уже чувствую, что заболеваю.Я сразу понял, что это коронавирус. Свои родные грипп и ОРВИ я знаю отлично, и это были не они. Я такого никогда не чувствовал. Какие симптомы?- Температура постоянно 38 и выше. Ничем не сбивается. Можно глотать любые таблетки, эффект мизерный, температура падает до 37,5, через полчаса опять 38. Становится чуть полегче, но ненадолго.- Заложен нос, причем он фактически не прочищается - заложен и все тут.- Болит горло, но болит как-то странно - как будто все горло целиком.- Слабость, вялость, апатия.- Очень тяжелое состояние в целом. Его трудно описать, но есть ощущение огромной усталости, как будто тебе 100 лет и ты еле таскаешь ноги. Все дается с большим трудом. Даже поворачивать голову сложно!На машине, допустим, в таком состоянии невозможно никуда поехать - просто не справишься с управлением.- Потеря обоняния - все запахи воспринимались как какая-то гниль. Причем неважно, был запах или нет - в носу в принципе все время стоял затхлый запашок, словно с какого-то кладбища. При попытке понюхать еду к этому добавлялся искаженный запах еды - как будто она протухла.Болезнь четко разделилась на 4 этапа, каждый длился примерно неделю:- Начальный. Я почувствовал первые симптомы, но еще надеялся, что это не ковид. Проблем с нюхом еще не было, температура 37, заложен нос, болит горло.- Средний. Температура повысилась до 38, но ее еще можно сбивать, пропало обоняние, горло болит сильнее, нос заложен полностью, появилась слабость.- Критический. Температура 38, не сбивается, вместо запахов гниль, чувствуешь себя еле живым.- Завершающий. Все симптомы быстро спадают до полного исчезновения.Честно говоря, я думал, что мне конец. Хуже я болел только один раз в жизни, когда подцепил какой-то безумный вариант ОРВИ и провалялся почти 2 месяца еле живой.Я думал, что ковид меня убьет (как уже писал выше, у меня слабый иммунитет и я легкая добыча для любых ОРВИ и гриппов).Но этого не произошло.На начальном этапе я еще надеялся, что это не ковид-19, однако скоро понял, что надежды мои тщетны - это был он! Меня успокаивало только то, что не было затруднений дыхания. Хотя у людей, которые попадали потом в реанимацию, тоже не всегда наблюдалось затрудненное дыхание.Когда болезнь вошла в критическую стадию, я позвонил в скорую - откладывать было больше некуда.Приехал фельдшер (один). Видимо, на тот момент медслужбы были загружены по полной.Он оценил мое состояние, записал все мои жалобы, прослушал легкие, померил сатурацию кислорода и частично меня успокоил, несмотря на мое паршивое состояние.Выяснилось, что легкие у меня в порядке, хрипов нет, а сатурация 98 процентов. То есть ковид на меня напал, но самого страшного - поражения легких, - не происходит. Я с изумлением узнал, что мои слабости в виде низкого иммунитета и подверженности ОРВИ/гриппу здесь не играют существенной роли - гораздо важнее, что легкие у меня не поддались на атаку ковид или же поражены незначительно, а сатурация кислорода держится на высоком уровне. На фоне ковида, очевидно, началась пневмония, но какая-то вялотекущая.Короче, фельдшер успокоил меня, сказав, что жить я буду, если только не умру от общей слабости организма на фоне ковида. Он предложил мне проехать в больницу, но сразу честно предупредил, что там сидит целая толпа больных ковид, которых еле успевают распихивать по палатам, и мне придется торчать среди них в самом ужасном состоянии несколько часов, а потом меня приткнут куда-то в уголок на кроватке, если будет место. Я как представил себе это, сразу отказался. Решил долежать дома. Раз аппарат ИВЛ мне не нужен, то для чего еще ехать в больницу? Фельдшер дал мне азитромицин (причем бесплатно) и рекомендовал пропить его курсом, что я и сделал.В итоге, несмотря на ужасающее состояние (в самую критическую неделю казалось, что я склею ласты в любой момент), я как-то продержался и на четвертую неделю стал выздоравливать.Скажу честно: да, я выздоровел, но... Можете мне поверить: я НИКОГДА так жутко не болел! Да, был один длительный случай ОРВИ на 2 месяца, но и тогда я чувствовал себя куда лучше.Здесь я был в таком состоянии, что каждый день, честно говоря, ожидал, что могу умереть.Кажется, что жизнь в тебе еле теплится, и вот-вот оборвется, как ниточка. Ты прямо ощущаешь, как организм борется с вирусом на последней грани жизни и смерти. И это, заметьте, у меня еще не были сильно поражены легкие, был высокий уровень сатурации кислорода и так далее - то есть мне было куда лучше, чем тем больным, что лежали под аппаратами ИВЛ!Слава богу, все это стало заканчиваться.Я пил азитромицин, мне становилось легче, критическая стадия закончилась за неделю, еще неделю шло улучшение самочувствия, вернулось обоняние, упала температура, и вообще организм поразительно быстро пришел в норму, хотя казалось, я буду отходить еще пару месяцев от этого ковидного ужаса.В общем, я как-то проскочил ковид, хотя не знаю, благодаря чему. Оказалось, мой организм способен бороться, чего я сам от него не ожидал.Оказалось, что здесь дело не в каком-то богатырском здоровье, а в очень специфических качествах организма, который либо сам себя лечит, либо сам же себя и убивает.В чем же дело? Как я понял на своем примере и примерах других людей, в следующем:Факторы, которые способствуют тяжелому протеканию болезни и могут привести к смерти.- а. Изначально невысокий уровень кислорода в крови. Если его значение плавает у нижней границы, любого сдвига вниз будет достаточно, чтобы вы "поплыли". У меня, к примеру, норма 99% (до и после ковида). При ковиде упало до 98%, но и это отличный показатель! А если у кого-то изначально низкий уровень сатурации (например, около нижней границы нормы), для него и незначительное падение уровня кислорода приведет к дыхательной недостаточности. При этом высокий уровень кислорода в крови вовсе не говорит о том, что человек здоров, как бык. То есть он может был нездоров, но уровень кислорода - стабильно высокий. А может быть здоров, но уровень кислорода - пониженный. В этом случае здоровый человек с пониженным кислородом уже в самом начале ковида начнет задыхаться, а нездоровый человек с высоким кислородом - нет.- б. Хронические или острые заболевания, которые во время ковида могут убить человека. То есть в критический момент у больного ковид может банально не выдержать сердце или отказать любой другой больной орган. Поэтому многие люди умерли от обострения уже существующих болезней, которое было вызвано ковид. Получается, что умерли как бы от ковид - и как бы не от ковид. Но если бы не ковид, эти болезни бы и не сработали, ведь люди жили с ними годами, и ничего! А здесь организм настолько ослаблен, что любая острая или хроническая болезнь пожирает его, не встречая сопротивления.- в. Слабые легкие. Если у вас были проблемы с легкими, вы желанная добыча для ковида.- г. Слишком высокий или слишком низкий иммунитет. Слишком низкий - вы просто не справитесь. Слишком высокий - как уже не раз отмечалось, он может вызвать цитокиновый шторм, когда организм сам себя убьет.- д. Отсутствие физических нагрузок, даже если вы вроде бы здоровы, не имеете болезней, у вас хорошие легкие и нормальный иммунитет. То есть ковид пожирает всякий офисный планктон без физ.нагрузок куда более жестко, чем людей, которые хотя бы занимаются чем-то вроде фитнеса, хотя бы для галочки. Объясню на примере: в конторе есть отдел, там исключительно девушки-операторы. Все они, как не старались, в итоге заболели. Их там человек 50, переболели все, две умерли, человек десять перенесли очень тяжело. Работа у них сидячая, и хотя они все вроде бы молодые-здоровые, но физической активности ноль. В этом же здании занимается на первом этаже фитнес-группа. Это точно такие же девочки, которые приходят "типа подкачаться". Конечно, это смешно, это глупо, но выяснилось следующее. Глупые занятия фитнесом три раза в неделю, которые видимого эффекта не дают - целлюлитные попы так и остаются целлюлитными, - дают невидимые эффект. Сами понимаете, тренировки групповые, та же толпа человек в 50, заразились тоже все, но последствия совсем другие: не умер никто, тяжело переболели от силы человек пять. О чем это говорит? Наверное, о том, что физические упражнения полезны для организма, даже когда кажется, что от них никакой пользы. Просто делайте, и все.Таким образом, у человека больше шансов в борьбе с ковид, если у него хорошие легкие, нет хронических и острых болезней, есть хотя бы умеренные регулярные физические нагрузки, средний иммунитет и изначально высокий уровень кислорода в крови.То есть это не какой-то богатырь, а вполне себе обычный человек, у которого имеются специфические факторы, позволяющие бороться именно с ковид-19 более-менее эффективно.Фаза 4. Вакцинация.После того, как я переболел ковид-19, я успокоился. Вроде бы болезнь ушла, должен быть против нее иммунитет, а значит, все будет хорошо.Потом, к концу 2020 года стали всплывать среди знакомых случаи повторного заражения - и тоже с тяжелыми последствиями.В начале 2021 года я уже подумывал о вакцинации. Болеть второй раз этой жутью не хотелось!В итоге, как только была доступна вакцина, я пошел в поликлинику и поставил себе первую дозу.Как это было?К моему удивлению (я ждал, что на вакцинацию никого не будет), народу было много. Причем один врач опрашивал и заполнял анкеты, а четверо - делали прививку в разных кабинетах. Явная диспропорция :)Из-за этого очередь на анкетирование была длиннейшая, а 4 врача с вакцинами просто сидели и ждали, пока к ним отпустят хоть кого-то с анкетирования. Анкета была про то, чем болел, нет ли аллергии, реакции на лекарства, не ездил ли за границу, посещал ли в последнее время места скопления людей и так далее.Вакцину поставили быстро, профессионально, рука у медсестры набитая. Затем посадили вместе со всеми отсидеть полчаса, вдруг кому-то станет плохо.Пока я сидел, никому не стало:)Вообще народ позитивный пришел на вакцинирование, я порадовался, да и вообще вакцинация меня как-то взбодрила.Во-первых, я ожидал, что будет больше пожилых людей, но ошибся: было примерно поровну молодежи, взрослых и пожилых.Во-вторых, настрой у людей был хороший. Все общались, рассказывали друг другу, как пережили ковид, у кого какие симптомы были, но не жаловались, а говорили обо всем энергично, с надеждой - типа, если уж пережили ковид, ну теперь все в порядке будет!Здесь я как-то сразу увидел, кто идет вакцинироваться.Бодрые бабульки, которые хотят прожить еще десяток лет ради внуков и кошек.Нормальные мужики, которые справляются с проблемами сами и верят в лучшее.Молодые люди, у которых все еще впереди и которые хотят, чтобы это "впереди" все-таки было.Я не увидел здесь перепуганных бабок, злобно вцепившихся в иконки или шамкающих "чего зря делать прививку, все одно завтра сдозхну...".Не увидел 40-летних дядек, которые типа все знают и презрительно кривятся "Че эта ваша вакцина может, я же не болел, значит, и не заболею, все чушь..."Не увидел молодняка, который дует в уши, что с вакциной нас чипируют, что после нее-то вы и заболеете обязательно и что нужно лечиться солнечным светом и свежим пивасиком, от коронавируса лучше средств не придумано.Короче, я увидел срез нашей страны из нормальных, хороших людей и эта категория населения мне понравилась. Стало как-то лучше жить.В общем, никому не стало плохо, да и вообще никто смог припомнить случая, чтобы после вакцины стало хуже вот так сразу.Отсидев полчаса, я ушел домой. Эффект от вакцины проявился на следующий день: у меня частично пропало обоняние, потекло из носа и слегка заболело горло. Температура держалась на уровне 37 градусов.Это состояние длилось три дня, потом прошло.Вторую прививку поставили через 2 недели. После нее обоняние уже не пропадало, было только ощущение легкой простуды. Прошло за пару дней.Опять же никто после второго компонента в обморок не упал и не окочурился :)Сидели, кстати, все те же люди по большей части (второй компонент назначили день в день всем, кто сделал первый). Тоже делились ощущениями, у всех либо слабо выраженные симптомы коронавируса или простуды, которые проходят за несколько дней, либо вообще ничего.Правда, организация хромала, как и в первый раз: опять один врач на анкетах и четыре на уколах.Итак, я получил второй компонент, прошло какое-то время, я сходил на ПЦР тест, он показал наличие антител. Надеюсь, это убережет меня от коронавируса в будущем.Никаких жутких историй, связанных с вакциной, я не слышал. Все живы-здоровы, ни у кого не выросли рога и никто не стал мутантом. Также никто не болеет, а все побочные эффекты сводятся к 2-3 дням незначительных недомоганий.Теперь коротко, какие я сделал выводы и что я об этом думаю.1. Коронавирус - тяжелая инфекция, люди от него болеют и умирают. В моем окружении таких людей много. Восприятие этого факта сильно зависит, между прочим, от того, с каким количеством людей вы общаетесь. Например, если круг ваших знакомых ограничен несколькими людьми, то вы можете и не столкнуться с коронавирусом, и никто из ваших знакомых не заболеет. Если же взять меня, то я общаюсь с десятками и сотнями людей. Поэтому и знаю больше случаев заболевания, в том числе со смертельным исходом. В то же время какая-то бабулька, которая на улицу не выходит, может упрямо говорить, что ковида нет, раз она про него ни от кого не слышала. А от кого ей слышать, если она дома сидит? Всегда помните об этом, если вам говорят, что не слышали про случаи ковида. Это очень зависит от того, с каким количеством людей общается человек. Если у него обширные контакты, они наверняка знает о множестве случаев ковида и смертей от него. Если контактов мало, да еще в кругу таких же ка кон людей, которые тоже мало с кем общаются (а значит, и сами мало выходят куда-то, и имеют минимальный шанс заразиться) - конечно, он может и не слышать о том, кто заболел и кто умер. Но опасности ковид это не снижает!2. Масочный режим довольно эффективен, если его соблюдают. Если его соблюдают все - очень эффективен. Если не все - среднеэффективен. Отдельно стоит упомянуть про сами маски. Хотите каких-то гарантий? Носите FFP2. Но в любом случае, если вы носите маску, ваш шанс получить вирус резко снижается. Это факт, проверено мной лично.3. Самоизоляция работает. Мама, которая сидела дома и которую мы берегли как зеницу ока, не заболела. После спада первой волны у нее брали тест - отрицательный. После второй волны тоже брали тест - тоже отрицательный.Поскольку боимся, что ковид она не переживет, все-таки ей уже больше 70 лет, то лучше поставим вакцину, это ее шанс не умереть, если все же заразится. Но самоизоляция помогла ей перескочить период от пандемии до вакцины.4. Многие заражения происходят из-за глупости и беспечности. Так и со мной было: пока я не расслаблялся и носил везде маску, не болел. Расслабился, снял пару раз маску - заболел. Вот и все.5. Болеть ковид очень тяжело и неприятно, и смерть буквально ходит рядом. Чувствуешь, что еле выживаешь и можешь умереть в любой момент. Это однозначно самая тяжелая болезнь за всю мою жизнь (44 года, если что). Хуже не было! Из моих знакомых умерло несколько человек. Пополнять этот скорбный список я не желаю.6. Вакцинация не дает каких-либо ужасных осложнений и уж конечно, не заражает ковид. Эффекты от вакцины терпимы и напоминают очень легкую форму ковида или простуды. Проходят быстро. Из всех, кто привился, только один человек жаловался, что у него прошло тяжеловато. Но у него со здоровьем и так было не очень, а кроме того, хоть и тяжеловато пришлось, но все равно прошло за несколько дней.Выводы очень простые.Берегите себя, не подставляйтесь под удар, ковид страшная штука, не дай бог под него попасть.Если уж заразились, не падайте духом и боритесь до последнего.Помните о своих близких да и просто о людях рядом с вами: мало того, что заразитесь вы, вы можете заразить их. Может, вы сами-то и переживете ковид, а вот переживет ли его ваша пожилая мама или старенький дедушка-сосед?Если вас просят носить маски или изолироваться, не думайте, что над вами издеваются и властям делать нечего. Это действенный метод профилактики пандемии - при условии, что все соблюдают ограничения. Конечно, если их нарушать - то смысла в масочном режиме или изоляции нет. Но вы попробуйте не нарушать...Вакцинируйтесь! Если вы по-настоящему переболели ковид-19, вы знаете, как это тяжело. Если не переболели - не дай бог вам переболеть, вы будете проклинать себя, что не поставили прививку вовремя.Всем здоровья!