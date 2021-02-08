«Ты нам помоги, "Спутник Ви"»: уральские заключенные записали рэп про вакцину от Covid

Заключенные исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле исполнили рэп-композицию в поддержку российской вакцины Sputnik V.

Как сообщают в ГУФСИН по свердловской области, ролик и песня были созданы группой осужденных при поддержке воспитательного отдела. Музыку, биты и текст песни заключенные писали сами. В своей композиции осужденные мотивируют слушателей прививаться российской вакциной.

«Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? — О, да!» - такой диалог звучит в начале песни.