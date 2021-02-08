«Ты нам помоги, "Спутник Ви"»: уральские заключенные записали рэп про вакцину от Covid

Зажигательная песня получилась.
Кровь из ушей.
Заключенные исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле исполнили рэп-композицию в поддержку российской вакцины Sputnik V.
Как сообщают в ГУФСИН по свердловской области, ролик и песня были созданы группой осужденных при поддержке воспитательного отдела. Музыку, биты и текст песни заключенные писали сами. В своей композиции осужденные мотивируют слушателей прививаться российской вакциной.
«Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? — О, да!» - такой диалог звучит в начале песни.
Особенно трогательным получился припев: «Ты нам, ты нам помоги, "Спутник Ви", "Спутник Ви"»
Источник:
Нельзя не упомянуть одаренных музыкантов: вокал исполнил Александр Заяц, музыку писал Евгений Кудрин. Это уже не первое творение тюремного дуэта, год назад они уже записывали похожую композицию под названием «Стоп COVID-19».
В общем, ребятам будет чем заняться после отсидки - сколотят
банду группу и будут исполнять свой гангста-рэп в ресторанах да на свадьбах. А говорят, что тюрьма не исправляет!
Источник:
- Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности
- Девушку раскритиковали за ношение футболки Metallica, а та в ответ сыграла на гитаре
- 500 человек спели песню в стиле шанти
- Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски
- Водометы, собаки и кавалерия: в Нидерландах полиция жестко разогнала акцию протеста
Понравилось32