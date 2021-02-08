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«Ты нам помоги, "Спутник Ви"»: уральские заключенные записали рэп про вакцину от Covid

«Ты нам помоги, "Спутник Ви"»: уральские заключенные записали рэп про вакцину от Covid (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 15:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: COVID-19   Вакцина   СПУТНИК V   видео   заключенные   песня   
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Зажигательная песня получилась. Кровь из ушей.

Источник:

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Метки: COVID-19   Вакцина   СПУТНИК V   видео   заключенные   песня   
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50k
pynh 3 часа назад
в надежде на удо?
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1k
zenon Час назад
Если они так будут стараться, то они там будут до гробовой доски.
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352
Санек 2 часа назад
А чем не плацдарм для испытаний вакцин и польза народу.
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50
Племянник Путина 2 часа назад
у них в шоу бизе всё через...
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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