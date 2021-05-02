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Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 10:54
Метки: SpaceX   космос   мкс   
253
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды, НАСА ведет прямую трансляцию.

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Метки: SpaceX   космос   мкс   
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GoInDown Час назад
Никто не погиб и ладно.
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Илон, как ты смеешь летать без батута?
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3k
aleksander 2 часа назад
Ещё один гвоздик в гроб Роскосмоса
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ну и слава богу.
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tamin 2 часа назад
Хорошая новость!
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