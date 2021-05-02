Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 2.57 по времени Восточного побережья США (9.57 мск). Около шести с половиной часов назад корабль отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Кроме них сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.