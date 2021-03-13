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Пока космические корабли бороздят просторы сами знаете чего, жители якутских посёлков становятся свидетелями полётов весьма интересных «небесных тел».
Так, в небе над посёлком Усть-Нера в Якутии 12 марта медленно и печально пролетело нечто, похожее на метеорит. Объект эффектно горел в атмосфере. Но местных жителей не напугал, лишь вызвал дискуссию в соцсетях.
Но все предположения были опровергнуты специалистами. Всё оказалось до банальности просто. Дело в том, что с МКС накануне скинули балласт – платформу с отработавшими аккумуляторами.
Общий вес этого мусора составил 2,5 тонны. Вот именно он и горел над Якутией. Новые аккумуляторы были доставлены на станцию ещё в прошлом году и установлены в американском сегменте станции. Но, специалисты NASA уверены, что старые батареи должны были сгореть лишь через 2 года.
По версии Роскосмоса , это сгорел разгонный блок «Фрегат». В 2009 году он использовался в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б». Именно он доставил с Байконура на орбиту шесть российских спутников.
Выполнив свою миссию блок просто превратился в кусок космического мусора. Так что возможно это именно он самоликвидировался над Якутией.
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По версии Роскосмоса , это сгорел разгонный блок «Фрегат» Так что возможно это именно он самоликвидировался над Якутией. (С)
Так откуда уверенность, что это: Мусорный «метеорит» пролетел над Якутией?
О чём этот пост? Да ни о чём.