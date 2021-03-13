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Мусорный «метеорит» пролетел над Якутией

Мусорный «метеорит» пролетел над Якутией (2 фото + 3 видео)

Автор:
13 марта 2021 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Пришельцы   космос   метеорит   мкс   мусор   якутия   
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Пока космические корабли бороздят просторы сами знаете чего, жители якутских посёлков становятся свидетелями полётов весьма интересных «небесных тел».

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Метки: Пришельцы   космос   метеорит   мкс   мусор   якутия   
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Космический мусор.
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11k
alexis 16 минут назад
старые батареи должны были сгореть лишь через 2 года (С)
По версии Роскосмоса , это сгорел разгонный блок «Фрегат» Так что возможно это именно он самоликвидировался над Якутией. (С)
Так откуда уверенность, что это: Мусорный «метеорит» пролетел над Якутией?
О чём этот пост? Да ни о чём.

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1k
Тритий Полчаса назад
Космическая )))))) если взять глобус диаметром 1 метр то МКС будет ,,лететь,, на высоте чуть больше 1-го сантиметра над его поверхностью ..... а до Луны будет ~10 метров.
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27
Сергей 54 минуты назад
мусор падает..... засрали планету, и уже до околоземного пространства добрались
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1k
Алексей Час назад
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45k
SAndre 2 часа назад
чьи-то носки...
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20k
Влад SAndre Час назад
Как обычно один, второй где-то у края вселенной.
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27k
winergy2012 SAndre Полчаса назад
2,5 тонны?
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