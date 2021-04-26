Необычный монтаж, или зачем соседскую дверь приварили к нашей

В назначенный день я обмотала нашу дверь пленкой и спокойно отправилась на работу. В подъезде мне попался тот самый установщик, который шел монтировать соседскую дверь. Я попросила его отнестись к работе аккуратно, на что он мне пообещал, что сделает все в лучшем виде.



Итак, вечером я вернулась с работы и увидела ЭТО… Соседская дверь была наглухо приварена к нашей дверной коробке. Я позвала соседку, чтобы прояснить ситуацию, но она лишь пожала плечами – не понимает она в этом ничего.



Это как надо не любить свою работу, чтобы сотворить подобный ужас. Кроме всего прочего, наша (относительно новая дверь) испорчена, а если мы задумаем ее менять, то придется демонтировать и соседскую.



И что теперь делать? Как поступить?



Автор /Инна/