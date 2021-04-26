Необычный монтаж, или зачем соседскую дверь приварили к нашей

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Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая произошла на днях. Недавно ко мне подошла соседка и предупредила, что скоро собирается установить новую входную дверь. Поэтому, чтобы установщик не испачкал нашу, нужно ее чем-то укрыть. Ничего не предвещало беды…
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
В назначенный день я обмотала нашу дверь пленкой и спокойно отправилась на работу. В подъезде мне попался тот самый установщик, который шел монтировать соседскую дверь. Я попросила его отнестись к работе аккуратно, на что он мне пообещал, что сделает все в лучшем виде.
Итак, вечером я вернулась с работы и увидела ЭТО… Соседская дверь была наглухо приварена к нашей дверной коробке. Я позвала соседку, чтобы прояснить ситуацию, но она лишь пожала плечами – не понимает она в этом ничего.
Это как надо не любить свою работу, чтобы сотворить подобный ужас. Кроме всего прочего, наша (относительно новая дверь) испорчена, а если мы задумаем ее менять, то придется демонтировать и соседскую.
И что теперь делать? Как поступить?
Автор /Инна/
Итак, вечером я вернулась с работы и увидела ЭТО… Соседская дверь была наглухо приварена к нашей дверной коробке. Я позвала соседку, чтобы прояснить ситуацию, но она лишь пожала плечами – не понимает она в этом ничего.
Это как надо не любить свою работу, чтобы сотворить подобный ужас. Кроме всего прочего, наша (относительно новая дверь) испорчена, а если мы задумаем ее менять, то придется демонтировать и соседскую.
И что теперь делать? Как поступить?
Автор /Инна/
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"P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!"
Договор у фирмы был с соседкой.
Соседка работу приняла и подписала акт, что претензий не имеет.
И это еще если всё официально. А скорее сварщику заплатили наличными, пожали друг другу руки и досвидания.
Кто ставил дверь последним тот и не прав.