FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) 15 снимков неординарных предметов и явлений 15 снимков неординарных предметов и явлений Момент обрушения бассейна на парковку попал на видео Момент обрушения бассейна на парковку попал на видео Почти курорт: Жириновский рассказал, как ему сиделось в турецкой тюрьме Почти курорт: Жириновский рассказал, как ему сиделось в турецкой... Книга в картинках Книга в картинках "Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист "Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов Гифки Гифки Провинциальные 90-е Провинциальные 90-е Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут... Подборка атмосферных фотографий из 90-х Подборка атмосферных фотографий из 90-х Удивительные заправки времён СССР Удивительные заправки времён СССР Сногсшибательная Софи Лорен во время съемок фильма "Миллионерша" (1960 г.) Сногсшибательная Софи Лорен во время съемок фильма "Миллионерша"... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Моряк прожил 4 года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии Моряк прожил 4 года на брошенном судне без людей, топлива и... Большие собаки забыли, что они выросли Большие собаки забыли, что они выросли Улыбнитесь господа! Демотиваторы! Улыбнитесь господа! Демотиваторы!
Главная > Фото 
Необычный монтаж, или зачем соседскую дверь приварили к нашей

Необычный монтаж, или зачем соседскую дверь приварили к нашей (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:39
Метки: вопрос   дверь   петля   работа   ремодел   ремонт   установка   
2149
1
Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая произошла на днях. Недавно ко мне подошла соседка и предупредила, что скоро собирается установить новую входную дверь. Поэтому, чтобы установщик не испачкал нашу, нужно ее чем-то укрыть. Ничего не предвещало беды…

P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопрос   дверь   петля   работа   ремодел   ремонт   установка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Павел Полчаса назад
Что то, явно хрень кака. Не могли двери изначально так близко стоять друг к другу. Интересно бы посмотреть на всё это с другого ракурса. Может оказаться, что и первая дверь тут не совсем как задумывалось изначально стоит. Или проход расширили, или еще что, но ясно одно - ни чего не ясно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
562
tuka 17 секунд назад
Такое ощущение, что первая дверь нехило так выпирает, без доп.инфы тут весьма спорный вопрос кому сделают атата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 15 минут назад
..."болгарка" в помощь с диском по металлу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 12 минут назад
хотя надо еще сделать экспертизу не выступает ли короб Вашей двери за пределы дверного проема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Олег 22 минуты назад
Обращайся в суд. В конторе попытаются отморозиться в любом случае. Если у них так работают монтажники - контора дырявая. А в судебном порядке с них все издержки спросят, в том числе и за оплату твоего адвоката! За порчу имущества и ещё что-нибудь (от грамотности адвоката зависит). Удачной судебной тяжбы!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Полчаса назад
Действительно, полного ракурса нет, тяжело судить что же там произошло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Полчаса назад
Тупорылая реклама для тупорылых тупней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Igor Pan Roman 20 минут назад
Реклама чего, не тупорылый вы наш?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Igor Pan 14 минут назад
(голосом Куравлёва) - Ой, дурак!
"P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
insaider 36 минут назад
Хера се в Канаде проблемы! А потом удивляются,что Серебряков там жить не хочет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 52 минуты назад
Обратиться на фирму, чей установщик. Их вина, пусть устраняют за свой счёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
7k
Колорад dima423 Полчаса назад
Судя по фото у кого-то дверь стоит с нарушением. И если у ТС, то она хапнет много проблем в суде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth Yasen_Perec 22 минуты назад
Они ответят "Пошел на <Роскомнадзор>". Дальше что делать?
Договор у фирмы был с соседкой.
Соседка работу приняла и подписала акт, что претензий не имеет.
И это еще если всё официально. А скорее сварщику заплатили наличными, пожали друг другу руки и досвидания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 ShumkinBayan 20 минут назад
тогда будет отвечать соседка, так что никаких проблем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec Колорад 16 минут назад
Двери не должны открываться на встречу друг другу.
Кто ставил дверь последним тот и не прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Сергей dima423 3 минуты назад
если у истца нет ни каких документов, то он ничего и не докажет. Истец даже не видела, кто это делал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл "За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае "За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае Особенности подхода разных психотехник к одному пикантному вопросу Особенности подхода разных психотехник к одному пикантному вопросу В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю 10 профессий, которые скоро станут практически не нужны 10 профессий, которые скоро станут практически не нужны
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1106110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Книга в картинках
9
72
Книга в картинках
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
9
309
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
﻿
Набирающие популярность
Карнавал с помощью зонта
0
5
Карнавал с помощью зонта
Где его носит теперь?
2
1
Где его носит теперь?
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#прикол#картинки#прикольные#забавно#смех#сатира#факты#познавательно
#фото#интересно#Россия#люди#Фотографии.#красиво#страна#смешно#эстетика#художник
#история#животные#фотографии#сша#природа#пейзажи#комментарии#смешные#на различный вкус#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться