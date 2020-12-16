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Было/стало: Из старой стенки сделали современную тумбу для гостиной

Было/стало: Из старой стенки сделали современную тумбу для гостиной (10 фото)

Автор:
16 декабря 2020 11:40
Метки: красиво   мебель   ремодел   ремонт   реставрация   сделал сам   шкаф   
1628
10
Насмотревшись различных реставраций и переделок мебели, мы решились на подвиг, а именно – глобальную переделку одного мебельного элемента в другой. Делимся с вами фотоотчетом, в котором вы увидите первоначальную картину, основные моменты работы, а также финальный результат.



P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: красиво   мебель   ремодел   ремонт   реставрация   сделал сам   шкаф   
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50k
pynh Час назад
куйня какая-то получилась
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2k
дед Сергей 5 минут назад
от старой стенки там только 6 плит дсп.
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1k
прохожий 16 минут назад
честно говоря ни о чем, разве что в качестве получения удовольствия от сделанного своими руками.
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510
Владимир 38 минут назад
Серьезно, тумба не открывается?
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1k
xannar 54 минуты назад
А столешницу где брали, или из чего делали?
Мы пробовали пересобрать старые шкафы и тумбы в что-то более нужное (стол под компьютер, например, хотели сделать), но доски от мебели советских времён сейчас уже практически непригодны к использованию - дсп рассыхается и сыпется. Так что получилось только полку-антресоль сделать, остальное выкинули.
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12k
Алексей Час назад
Не увидел ни ручек ни петель - получается, итоговый гроб не открывается?
Смысл этого убийцы пространства?
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8k
Kostick Час назад
чем фотал рукожоп? каркулятором или штангелем?
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