Было/стало: Из старой стенки сделали современную тумбу для гостиной

Насмотревшись различных реставраций и переделок мебели, мы решились на подвиг, а именно – глобальную переделку одного мебельного элемента в другой. Делимся с вами фотоотчетом, в котором вы увидите первоначальную картину, основные моменты работы, а также финальный результат.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Что делали:
1. Разобрали два книжных ящика, отпилив у них ножки.
2. Второй шкаф распилили ровно пополам и заменили все накладки.
3. Что касается краски, то использовалась Tikkurila Empire. С грунтом решили не заморачиваться, лишь немного зашкурили и обезжирили поверхность.
4. Для столешницы использовалось специальное масло GAPPA.
5. С ножками, а конкретнее с их соединением, оказалось сложнее всего. Мы купили брус 50х50мм, который напилили под размер и закруглили получившиеся заготовки фрезером.
1. Разобрали два книжных ящика, отпилив у них ножки.
2. Второй шкаф распилили ровно пополам и заменили все накладки.
3. Что касается краски, то использовалась Tikkurila Empire. С грунтом решили не заморачиваться, лишь немного зашкурили и обезжирили поверхность.
4. Для столешницы использовалось специальное масло GAPPA.
5. С ножками, а конкретнее с их соединением, оказалось сложнее всего. Мы купили брус 50х50мм, который напилили под размер и закруглили получившиеся заготовки фрезером.
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Метки: красиво мебель ремодел ремонт реставрация сделал сам шкаф
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Мы пробовали пересобрать старые шкафы и тумбы в что-то более нужное (стол под компьютер, например, хотели сделать), но доски от мебели советских времён сейчас уже практически непригодны к использованию - дсп рассыхается и сыпется. Так что получилось только полку-антресоль сделать, остальное выкинули.
Смысл этого убийцы пространства?