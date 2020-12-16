Было/стало: Из старой стенки сделали современную тумбу для гостиной

Что делали:



1. Разобрали два книжных ящика, отпилив у них ножки.



2. Второй шкаф распилили ровно пополам и заменили все накладки.



3. Что касается краски, то использовалась Tikkurila Empire. С грунтом решили не заморачиваться, лишь немного зашкурили и обезжирили поверхность.



4. Для столешницы использовалось специальное масло GAPPA.



5. С ножками, а конкретнее с их соединением, оказалось сложнее всего. Мы купили брус 50х50мм, который напилили под размер и закруглили получившиеся заготовки фрезером.