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Особенности подхода разных психотехник к одному пикантному вопросу

Особенности подхода разных психотехник к одному пикантному вопросу (9 фото)

Автор:
24 апреля 2021 01:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопрос   гуру   личностный   психотехники   рост   саморазвитие   чёс   
938
9

Какие рекомендации мог бы получить наш читатель, обратись он с одним и тем же вопросом к гуру различных школ саморазвития?

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Метки: Юмор   вопрос   гуру   личностный   психотехники   рост   саморазвитие   чёс   
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Pravednik84 3 часа назад
Медик проверит на глисты; Петров с Бошировым убъют; и только ёжик её почешет. Мораль - ёж ваш лучший друг.
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