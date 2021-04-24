Особенности подхода разных психотехник к одному пикантному вопросу

Какие рекомендации мог бы получить наш читатель, обратись он с одним и тем же вопросом к гуру различных школ саморазвития?
Заметим сразу, что наш вопрос носит щекотливый характер, поэтому слабонервных и впечатлительных просим на время оставить помещение. Итак, наш вопрос следующий:
"Вы знаете, у меня болит и чешется жопа!"
Астролог, покопавшись в вашей натальной карте, обнаружит, что причина приключений, свалившихся на вашу задницу, кроется в противостоянии двух или более планет.
Специалист по женскому тренингу найдёт причину в низкой самооценке и неприменимо порекомендует освободить энергетические потоки, причём самым непредсказуемым образом.
Здесь всё очень просто - арт-терапевт порекомендует вам почесать кистью полотно на мольберте, на худой конец - поковырять карандашом тетрадный лист.
Тут не обойдётся без каббалистики. Нумеролог выведет из числа вашей пятой опорной точки такие аспекты, которые не снятся даже злоупотребляющим.
После психоделики, которая вас ожидает на консультации со специалистом по таро, есть реальная опасность зависнуть на некоторый срок в игре: Карты иллюминатов.
Тета-хиллер, не глядя заявит, что ваши подсознательные программы глючат, а частоты мозга далеки от магических 4–8 герц. Он, пренепременно, даст рекомендации, как сонастроиться с ритмами Космоса и покачиваясь на этих волнах, обрести истинное Я.
На тренинге по личностному росту, чтобы избавиться от зуда в заднице, вам порекомендуют найти на неё приключения.
Здесь порекомендуют прочистить засорившиеся чакры, медитативно подышав жопой, а за отдельную плату, пообещают открыть третий глаз, причём прямо в ней.
Источник:
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