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Сантехникам заплатили, но они все равно решили нас наказать

Сантехникам заплатили, но они все равно решили нас наказать (2 фото)

Автор:
05 апреля 2021 11:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Наказали   Труба   вопрос   история   ремонт   сантехника   случай   
4812
2
История такая – живем мы в старой сталинской двухэтажке, все сантехнические коммуникации находятся под полом нашей квартиры на первом этаже. Стали замечать, что напор сильно ухудшился, поэтому было решено «скинуться» с соседями и заменить общую трубу вместе со стояком. Вот тут и началось самое интересное.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: Наказали   Труба   вопрос   история   ремонт   сантехника   случай   
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23k
Max Shtirlic 2 часа назад
Как вариант - мусор в трубе был изначально. А работяги каждую трубу на просвет не смотрят :) Взяли не глядя и приварили
Такое с кем угодно произойти могло!
Так что не ищите злой умысел, там где его нет :)
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23k
Dobry vojak Svejk 18 минут назад
С чего вы взяли, что этот пакет вам работяги оставили? Если напора и до них не было - значит пакет там раньше обосновался.
И да - не самое умное решение замуровывать трубы в стенах.
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3k
Ваник Час назад
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10k
Дядя Саша Ваник Полчаса назад
В оригинале был голый мужик, а сантехник сказал: эй, кудрявый, что нос повесил, батьку зови, сантехник пришел.
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249
Владимир Жук Час назад
А может просто безолаберность?! всего то навсего...
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8k
Вася 2 часа назад
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1k
Максим 2 часа назад
Некоторые люди просто по природе своей го-но. Может автор (реальный) лукавит, может работяги хотели подзаработать позже на устранении неполадок.
Мне так сделали душевую, а потом слили в неё остатки раствора. Заявили, что похоже засор от соседей выше и надо них денег взять. Ругаться не стал, просто предложил разобрать и посмотреть трубу, если косяк соседей, сам оплачу, если рабочих, то они. В итоге даже видя остатки раствора и строительного мусора в трубе с честными глазами говорили, что явно соседи!
Вот тогда и не пожалел, что переплатил, наняв бригаду от компании с СРО и по договору. Прораб быстро всё решил, ребята оплатили за свои косяки и были заменены. Потом ныли по телефону, что я их подставил.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Труба пластиковая, когда резали/вальцевали просто мусор попал в трубу. И это не пакет, стружка.
Так что КГ/АМ
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14k
Дмитрий Lev Asriev Полчаса назад
Трубы старого образца шли с внешним армированием, которое, перед сваркой, нужно было снимать специальным инструментом. Современные трубы с межслойным армированием, тоже рекомендуют зачищать, подрезая на торце слой алюминия, чтобы при сварке торец полностью заплавился. Так что появление в трубе стружки вполне возможно.
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270
Сергей Lev Asriev Полчаса назад
это если труба для холодной воды. Трубы для горячей воды имеют по наружи оплетку из фольги под тонким слоем пластика. Эту оплетку снимают специальным инструментом, который дает тонкую стружку. Вполне могло быть, что эта стружка случайно попала в трубу. Хотя, честно говоря, даже не представляю, как стружка могла попасть в трубу.
В принципе, в жизни бывают самые невероятные совпадения. Знаю один случай. Собрали водопровод на пластике, а по нему идет утечка. Незначительная, но идет. Разобрались. Оказалось, что при транспортировке труб на их концы положили что то тяжелое, или пришелся какой то удар. Концы труб деформировались и образовались маленькие трещины. Когда трубы устанавливали, концы труб не обследовали, проблему не выявили. В результате, через эти трещины шла утечка воды. Опытные сантехники по умолчанию обрезают 10-15 см. с концов труб.
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8k
Lev Asriev Андрей Шпак 14 минут назад
Болгаркой эту трубу не будет пилить даже идиот.
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8k
Lev Asriev Свирепый Бамбр 10 минут назад
А какой станок на рынке режет трубу с получением стружки? Сказал глупость, а теперь пытаешься натянуть сову на глобус.
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8k
Lev Asriev Сергей 8 минут назад
Уже говорил, повторюсь. Посмотри на фото еще раз. Срез армированной трубы выглядит вот так, а на фото в посте-чистый пластик.
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53k
pynh 2 часа назад
Просто так пакет в трубу не засунут. Им незачем портить свою репутацию. Значит вы оказались редкостным гмном, инфа 99%.
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3k
Азиз Ниязов pynh 2 часа назад
Чувствуется, стояли над душой и указывали как правильно трубы паять надо))
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1k
Максим pynh 2 часа назад
Точно! От создателей логики: просто так не ограбят, просто так не пошлют и не нагрубят!
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53k
pynh Максим 2 часа назад
Ты реально дурак или прикидываешься? Люди дают объявление, работают с разными заказчиками, и при этом просто так косячат?
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1k
Максим pynh 2 часа назад
Вот читаю второй Ваш комментарий и понимаю, что из нас двоих дурак явно не я.
Вы глуповаты, от того пишите чушь и не понимаете этого)
Дать объявление стоит копейки, смени номер и дай новое объявление. Разжевал как для самого умственно отсталого человека, не поймете, что же, такое тоже бывает.
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3k
Lola pynh Полчаса назад
"Просто так пакет в трубу не засунут..."
Серьезно?
Ко мне пришел "мастер" с авито по ремонту колонок и начал откручивать совершенно исправный датчик, чтоб прихреначить свой старый паянный-перепаяннный. Я это дело увидела и эта мразь вернула всё на место(а хотел еще денег с меня взять за работу по замене и "новый"датчик).
P.S. Пылью забилась газовая трубочка(в другой части колонки).
Это был вопрос профилактики, которую мы теперь делаем самостоятельно.
P.S.S. Т.е. вы ни разу не слышали про таких уродов по ремонту: компов, стиралок, телевизоров и прочего, единственная цель которых - на.е.бать лоха?
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