Сантехникам заплатили, но они все равно решили нас наказать

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История такая – живем мы в старой сталинской двухэтажке, все сантехнические коммуникации находятся под полом нашей квартиры на первом этаже. Стали замечать, что напор сильно ухудшился, поэтому было решено «скинуться» с соседями и заменить общую трубу вместе со стояком. Вот тут и началось самое интересное.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Сантехников нашли по объявлению в газете. Ребята работали быстро, аккуратно, по цене нас все тоже устроило – сколько попросили, столько и заплатили (никто даже не торговался). По итогу их работы напор немного улучшился, но не так, как нам бы этого хотелось. В тот момент мы списали все на горводоконал, мол, они нам некачественную услугу оказывают.
Спустя некоторое время, наш дом попал под программу капитального ремонта, по которой предусматривалась полная замена всех труб. Решили поменять и «новые» трубы, так как захотели замуровать их в стяжке, поэтому комплектующие нужны были мощнее.
Только представьте наше удивление, когда строители отрезали замененную недавно трубу и показали ее «начинку». Там был пакет! Как думаете, зачем те сантехники с нами так поступили? Мы же их ничем не обидели…
Спустя некоторое время, наш дом попал под программу капитального ремонта, по которой предусматривалась полная замена всех труб. Решили поменять и «новые» трубы, так как захотели замуровать их в стяжке, поэтому комплектующие нужны были мощнее.
Только представьте наше удивление, когда строители отрезали замененную недавно трубу и показали ее «начинку». Там был пакет! Как думаете, зачем те сантехники с нами так поступили? Мы же их ничем не обидели…
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Так что не ищите злой умысел, там где его нет :)
И да - не самое умное решение замуровывать трубы в стенах.
Мне так сделали душевую, а потом слили в неё остатки раствора. Заявили, что похоже засор от соседей выше и надо них денег взять. Ругаться не стал, просто предложил разобрать и посмотреть трубу, если косяк соседей, сам оплачу, если рабочих, то они. В итоге даже видя остатки раствора и строительного мусора в трубе с честными глазами говорили, что явно соседи!
Вот тогда и не пожалел, что переплатил, наняв бригаду от компании с СРО и по договору. Прораб быстро всё решил, ребята оплатили за свои косяки и были заменены. Потом ныли по телефону, что я их подставил.
Так что КГ/АМ
В принципе, в жизни бывают самые невероятные совпадения. Знаю один случай. Собрали водопровод на пластике, а по нему идет утечка. Незначительная, но идет. Разобрались. Оказалось, что при транспортировке труб на их концы положили что то тяжелое, или пришелся какой то удар. Концы труб деформировались и образовались маленькие трещины. Когда трубы устанавливали, концы труб не обследовали, проблему не выявили. В результате, через эти трещины шла утечка воды. Опытные сантехники по умолчанию обрезают 10-15 см. с концов труб.
Вы глуповаты, от того пишите чушь и не понимаете этого)
Дать объявление стоит копейки, смени номер и дай новое объявление. Разжевал как для самого умственно отсталого человека, не поймете, что же, такое тоже бывает.
Серьезно?
Ко мне пришел "мастер" с авито по ремонту колонок и начал откручивать совершенно исправный датчик, чтоб прихреначить свой старый паянный-перепаяннный. Я это дело увидела и эта мразь вернула всё на место(а хотел еще денег с меня взять за работу по замене и "новый"датчик).
P.S. Пылью забилась газовая трубочка(в другой части колонки).
Это был вопрос профилактики, которую мы теперь делаем самостоятельно.
P.S.S. Т.е. вы ни разу не слышали про таких уродов по ремонту: компов, стиралок, телевизоров и прочего, единственная цель которых - на.е.бать лоха?