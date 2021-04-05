Сантехникам заплатили, но они все равно решили нас наказать

Сантехников нашли по объявлению в газете. Ребята работали быстро, аккуратно, по цене нас все тоже устроило – сколько попросили, столько и заплатили (никто даже не торговался). По итогу их работы напор немного улучшился, но не так, как нам бы этого хотелось. В тот момент мы списали все на горводоконал, мол, они нам некачественную услугу оказывают.



Спустя некоторое время, наш дом попал под программу капитального ремонта, по которой предусматривалась полная замена всех труб. Решили поменять и «новые» трубы, так как захотели замуровать их в стяжке, поэтому комплектующие нужны были мощнее.



Только представьте наше удивление, когда строители отрезали замененную недавно трубу и показали ее «начинку». Там был пакет! Как думаете, зачем те сантехники с нами так поступили? Мы же их ничем не обидели…