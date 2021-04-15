Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл

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14 апреля у жительницы Заринска (Алтайский край) выдался непростой денёк. К женщине рано утром стали ломиться неизвестные с криком: "Полиция! Открывайте! Обыск будет".
В паблике города Заринск появилась информация от непосредственной участницы происшествия.
Около 7 утра в дверь квартиры Светланы начали стучаться неизвестные мужчины. Они требовали впустить их. Женщина испугалась, особенно из-за того, что кроме неё в жилище находились двое несовершеннолетних детей.
Светлана позвонила в полицию и рассказала, что кто-то, представляясь правоохранительными службами, пытается попасть к ней в квартиру. По адресу был выслан патруль.
Но пока полиция ехала на место действия, неизвестные за дверью уже начали её вскрывать. Дверь была открыта с помощью болгарки, и в жилище ворвались сотрудники ОМОНа.
Около 7 утра в дверь квартиры Светланы начали стучаться неизвестные мужчины. Они требовали впустить их. Женщина испугалась, особенно из-за того, что кроме неё в жилище находились двое несовершеннолетних детей.
Светлана позвонила в полицию и рассказала, что кто-то, представляясь правоохранительными службами, пытается попасть к ней в квартиру. По адресу был выслан патруль.
Но пока полиция ехала на место действия, неизвестные за дверью уже начали её вскрывать. Дверь была открыта с помощью болгарки, и в жилище ворвались сотрудники ОМОНа.
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По словам женщины, всё проходило как в фильмах. Её дети были очень напуганы, а 9-летняя дочка не смогла сдержать слёз.
Позже было выяснено, что человек, которого собирались обыскать, в этой квартире не прописан и не проживает уже более 7 лет. А ОМОН приехал из другого региона и не согласовал действия с правоохранителями Заринска. В итоге специальное подразделение Росгвардии быстро покинуло помещение.
Местные сотрудники МВД пообещали компенсацию за дверь.
Позже было выяснено, что человек, которого собирались обыскать, в этой квартире не прописан и не проживает уже более 7 лет. А ОМОН приехал из другого региона и не согласовал действия с правоохранителями Заринска. В итоге специальное подразделение Росгвардии быстро покинуло помещение.
Местные сотрудники МВД пообещали компенсацию за дверь.
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- Нет. Это 8-14. 10-14 дальше по пляжу.
- А, извините, ошибся.
- Нет проблем.
https://chicago.cbslocal.com/2020/12/17/you-have-the-wrong-place-body-camera-video-shows-moments-police-handcuff-innocent-naked-woman-during-wrong-raid/https://chicago.cbslocal.com/2020/12/17/you-have-the-wrong-place-body-camera-video-shows-moments-police-handcuff-innocent-naked-woman-during-wrong-raid/
Так просто не делают ,если все законно. Это не глухая деревня а городок(опережающего развития)) с 50 тысячами жителями где есть свои"дуболомы". А так все законно,повезло что не пристрелили. Тем более теперь у них для этого все полномочия есть. Так что вполне возможно и дверь не поставят.
И открыли бы.
А потом участковый , а потом ОМОН.
А здесь мы видим толпу запотевших пи_доров, творящих беспредел.