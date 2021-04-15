Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл

По словам женщины, всё проходило как в фильмах. Её дети были очень напуганы, а 9-летняя дочка не смогла сдержать слёз.



Позже было выяснено, что человек, которого собирались обыскать, в этой квартире не прописан и не проживает уже более 7 лет. А ОМОН приехал из другого региона и не согласовал действия с правоохранителями Заринска. В итоге специальное подразделение Росгвардии быстро покинуло помещение.



Местные сотрудники МВД пообещали компенсацию за дверь.