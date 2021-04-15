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Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл

Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл (7 фото)

Автор:
15 апреля 2021 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   Заринск   дверь   обыск   омон   семья   
2885
7
14 апреля у жительницы Заринска (Алтайский край) выдался непростой денёк. К женщине рано утром стали ломиться неизвестные с криком: "Полиция! Открывайте! Обыск будет".
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Метки: Алтайский край   Заринск   дверь   обыск   омон   семья   
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49  комментариев
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24k
Григорий Час назад
- Это дом 10-14?
- Нет. Это 8-14. 10-14 дальше по пляжу.
- А, извините, ошибся.
- Нет проблем.
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5k
Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Дверь то такое, бывает хуже. Хуже- это когда со стрельбой, светошумовыми гранатами, мордобоем и наручниками. Будь в помещении ни женщина с детьми а мужчина, все могло бы быть куда веселей.
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478
Ivan Ivanov 12 минут назад
Как говорил сатирик: "Если есть незаконные бандформирования, значит где-то есть законные..."
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1k
Бровеносец в потёмках 16 минут назад
А всего-то надо было выполнить ЗАКОННЫЕ требования сотрудников, открыть дверь и показать документы. Но куда там, мы же знаем свои права, нам никто не указ, все кругом [мат], а я д,Артаньян.
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8k
arhshed 18 минут назад
Ох уж эти "только может быть только в России". В самой правильной стране мира полиция может стучать в дверь сразу универсальной отмычкой, например. Это другое или понимать надо?
https://chicago.cbslocal.com/2020/12/17/you-have-the-wrong-place-body-camera-video-shows-moments-police-handcuff-innocent-naked-woman-during-wrong-raid/https://chicago.cbslocal.com/2020/12/17/you-have-the-wrong-place-body-camera-video-shows-moments-police-handcuff-innocent-naked-woman-during-wrong-raid/
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16k
sanchesS80 24 минуты назад
Обычный рядовой сотрудник на задании не виноват. Ему дали команду брать такую то квартиру, он штурмует. А вот начальник, который по ошибке из туда направил, и должен получить по шапке - выговор, лишение пары, тройки премий. Дверь починить за счет МВД (не велики расходы для МВД)
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150
Владимир Г. Полчаса назад
Напомнило.
Ссылка youtu.be
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−1
Шерстик 38 минут назад
Правильно тут пишут: менты козлы, нельзя им открывать. Пусть теперь новую квартиру покупают, в этой страшно жить. Уволить и посадить надо весь СОБР и нанять ангелов небесных, которые будут людям на слово верить. Я не понимаю, как вообще существовать в стране, где силовики занимаются силовыми операциями? Во всём мире уже давно силовики садятся за стол переговоров и обстоятельно разбираются, прежде чем газом в рожу прыснуть или тазером жахнуть, а мы отстаём. Невозможно терпеть всё это безобразие. Давайте прямо тут договоримся: сказал тебе что-то мент - пошли его нахер, просит документы - дай ему в рыло, требует открыть дверь - баррикадируйся и кричи с балкона "Грабят". Так мы научим их быть вежливыми! Только вместе! Но нельзя останавливаться на этом. Чтобы пригнуть сатрапов к ногтю и чтобы они ноги целовали честным, добрым гражданам (нам с вами, уважаемые фишкяне) - надо ещё по любому поводу бежать жаловаться в полицию. Лучше всего - приходить жаловаться в полицию и с порога тут же угрожать им прокуратурой и общественностью: так они будут как шёлковые. Показалось тебе, что кто-то ущемляет твои права? Иди в полицию и требуй немедленно арестовать и расстрелять гада. А если не согласятся: прокуратура, журналисты, ментов уволить. Только такими способами мы построим Россию будущего.
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30k
Дмитрий 38 минут назад
Ну на самом деле,единственное что здесь не обычного,так это тащить омон из другого города.
Так просто не делают ,если все законно. Это не глухая деревня а городок(опережающего развития)) с 50 тысячами жителями где есть свои"дуболомы". А так все законно,повезло что не пристрелили. Тем более теперь у них для этого все полномочия есть. Так что вполне возможно и дверь не поставят.
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226
Bhaal 47 минут назад
Опять забрало запотело?
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10k
Дядя Саша 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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94
Liberman 56 минут назад
поэтому - покупайте двери не из фольги, и с засовами))) пока они ломиться будут - вещдоки в унитаз. стволы в окно) открывайте двери гостям...
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539
Антон Полоскун Liberman 24 минуты назад
Ещё сварочный аппарат можно купить, пока они вырезают снаружи ты завариваешь изнутри.
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468
Юрий 56 минут назад
Была бы цивилизованная страна, была бы компенсация за моральный ущерб и увольнение виновного из органов, как минимум. А в нашем случае, пусть женщина с детьми радуется, что легко отделалась.
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6k
Шурави Юрий 50 минут назад
Была бы цивилизованная страна эта тётя тоже пошла бы под суд, так как документы на право обыска у ментов были, а она препятствовала.
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16k
Николай Шурави 38 минут назад
Была бы цивилизованная страна - в хату бы позвонила скромная сотрудница полиции в форме и попросила бы открыть.
И открыли бы.
А потом участковый , а потом ОМОН.
А здесь мы видим толпу запотевших пи_доров, творящих беспредел.
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468
Юрий Шурави 7 минут назад
Тетенька вообще то позвонила в полицию. И в цивилизованной стране диспетчер ответила бы ей, что по вашему адресу работает действительно полиция, не бойтесь, открывайте. И одновременно, связалась бы с ОМОНом и сообщила, что на них жалоба. И что внутри женщина и дети и они напуганы.
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8k
arhshed Юрий Минуту назад
Цивилизованная страна квалифицирует подобное как "qualified immunity". Герои этого сюжета небольшую войнушку устроили, например.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Димыч 56 минут назад
Сейчас будут перекидывать с ведомства на ведомство и случай утонет...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−51
1k
Дмитрий Час назад
Ситуация анекдотическая. Решается приездом больших начальников. Принесением извинений и компенсацией=восстановлением двери. Даже не оправдывая сотрудников ОМОНа, но, как говорится, случилась череда неприятных для жильцов квартиры совпадений. Предъявлять претензии за выбитую дверь непосредственно сотрудникам ОМОНа(к стати не исключаю, что всё таки это были сотрудники СОБРа наверное, а не омоновцы, всё таки омоновцы больше для поддержания порядка, а вот СОБР как раз оказывает помощь в таких случаях) малоэффективно. Люди делали свою работу. Куда послали, то и сделали. Хотя, изначально, стоило намылить голову, тому, кто адрес устанавливал. Как говорят евреи: "эта таки подстава подстав". А так, да. Бывает и ошибки, причем непредвиденные.
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14k
Игорь Хомченко Дмитрий 21 минуту назад
Если ты выехал на перекресток с поворотом налево и не смог вовремя проскочить, ибо полно баранов, ездящих на красно-желтый, то устанешь потом объяснять сотрудникам ГИБДД, что это "череда неприятных совпадений". Как сказали мне, да вы правы, да, на записи все видно, что вы все сделали по ПДД, однако протокол выписан - идите судитесь. У нас почему-то ошибки разрешены только для одной стороны
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10k
Сибирячка Час назад
Не удивлена. В 78 году обменялась квартирами . В 2010 пришел участковый с претензией, почему муж не перерегистрировал охотничье ружье. Я ему говорю- какой муж? здесь прописана одна я и никакого мужа нет. Потребовал паспорт. Оказалось, что с кем я поменялась квартирой у тех было ружье. Даже не проверил, кто в данной квартире прописан. Вот так можно и на ОМОН попасть .
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14k
speaktr-st Сибирячка Час назад
На ОБЭП так попадал, когда офис арендовал. Маски-шоу на второй месяц после въезда.
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17k
Vital Idol Час назад
потом в запотевших забралах "по ошибке" поставят новую дверь золотову....
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7k
bum-bum Час назад
Да херня, взыщут через суд с мвд, бухгалтерия мвд взыщет с того у кого забрало запотело, уже неоднократно такие случаи в РФ возникали, когда полицейский по какой-то причине "ошибался". Вот моральный ущерб придется доказывать. Не докажешь - не возместят. Ситуация конечно крайне неприятная.
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468
Юрий bum-bum 44 минуты назад
Моральный ущерб у нас гроши. И за ради него придется пройти черрез ад суда, это месяцы, если не годы, будут докапываться до каждой запятой... Себе дороже встанет. Да и за дверь заплатят по минимуму. Если вообще заплатят.
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2k
Алексей bum-bum 36 минут назад
Ну-ну. Взыщут. Сперва суды год-полтора будут длиться. Потом присудят стоимость двери и тыщь пять морального ущербу. А тех, кто отправил по неправильному адресу всего лишь пожурят.
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Квартира маслом про неоштурмовиков, комментарии излишни
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Типичные мусора!
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3k
Убийца Прохиндеев Свирепый Бамбр Час назад
Мусора куда выше и профессиональнее, чем вся эта нечисть, набранная в "пугвардию"
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58k
Опиум для народа Свирепый Бамбр 13 минут назад
Мусора-это Московский Уголовный Сыск. А эти - жандармы "баные и полицаи недобитые.
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