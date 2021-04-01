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Итак, про Шпроты

Итак, про Шпроты (1 фото)

Автор:
01 апреля 2021 21:45
Метки: какие бывают   рыба   шпроты   
731
1
На днях, попалось выражение, мол, Калининградские шпроты не хуже латвийских, только мелковатые. Если Вы, мои друзья, читаете на банке "шпроты крупные", то вас тупо кинули! "Крупных шпрот" не бывает! Сырьё для шпрот-исключительно КИЛЬКА и неичего другого! Причём, килька не всякая, а именно балтийская! В Мире есть три вида килек-балтийская, каспийская, черноморская(тюлька), всё остальное -анчоусы, не имеющие никакого отношения к кильке. Ну...сильно далёкое.

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Метки: какие бывают   рыба   шпроты   
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Garpia121 2 часа назад
Вспомнился анекдот : Жили две рыбки Килька и Тюлька, вышли замуж за евреев, и стали Сайра и Мойва.
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2k
kca-opa 19 минут назад
Выдыхай, бобёр, ГОСТ СССР 280-55 1958 год:

Консервы рыбные "Шпроты в масле" должны быть изготовлены из рыбы-сырца: салаки, кильки балтийской, кильки каспийской, сельди беломорской, сельди атлантической мелкой, сельди атлантической жирной и хамсы

Ваши лабусовские потуги на приоритет в изготовлении шпрот не канают
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556
sos1960sos 46 минут назад
Автор, судак вовсе не из отряда трескообразных. Он из отряда окунеобразных. Теперь об отряде сельдеобразных. Есть рыбка - балтийский шпрот, семейство сельдевые, род шпроты(Sprattus Girgenson). У неё есть два подвида: балтийский и черноморский шпрот S. sprattus (L.) К роду кильки(Clupeonella Kessler) не имеет никакого отношения. Килька есть в Чёрном, Каспийском морях.Не знаю как сейчас, но она была и в Азовском море. Так что настоящие шпроты - это шпроты из шпрот. Сейчас в консервы пихают всю подряд сельдеобразную мелочь. При таких объёмах добычи, учитывая размеры рыбёшек, никто сортировкой заниматься не будет. Спасибо, что пока ещё колюшку не подкладывают.
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3k
Свирепый Бамбр 48 минут назад
Помню как-то отдыхал в Клайпеде, выходишь на речку, ловишь у берега мелких окуньков по 5-10см, потом приходят большие дядьки... Они тебе - адо пагавае? Ты им мелочь даешь, они ловят на них большого речного окуня и бегом с ним к мамке, она его в муку и на сковородку - вкуснятина! )))
Ну и с камбалой тож самое. После шторма на море ее ловинь не надо, тупо из тины вытаскиваешь с янтарем ))
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21k
Юрьевич 59 минут назад
А вообще, на мой взгляд, ни одни шпроты не сравнятся со свежевыловленной и пожаренной без всяких затей, просто с солью, рыбы!

В позапрошлом году был в Крыму, вышли в Балаклаве на катере в море, недалеко от пляжа, наловили полведра ставридки, присолили и через 15 минут пожарили на обычном подсолнечном масле - пальчики оближешь. В прошлом году тоже на самодур наловили полведра луфарей, так ещё вкуснее! Ничего нет вкуснее собственноручно наловленной и сразу пожаренной свежей рыбы! Никакие ресторанные блюда из рыбы, я уж не говорю про заводские кильки и шпроты, с этим не сравнятся!
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21k
Юрьевич Час назад
"Ну и отмечу, напоследок, что вкуснее каспийской кильки в томате...да под ту же соточку....да латвийский плавленный сырок "Дзинтарс" вдогонку...."
Ну на вкус и цвет... На мой взгляд, лучше по шашлычок или картошечку с сальцем, да ещё под солёный огурчик или селёдочку с луком
Под "соточкой" я имею в виду водочку конечно


"холодными закусками оперируют только недобитые большевиками помещики" (с) проф Преображенский "Собачье Сердце" Булгаков М.А.

Ссылка youtu.be
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25k
Полено-Буратино Автор поста Юрьевич Час назад
Ну это так....
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21k
Юрьевич Полено-Буратино Час назад

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13k
Corvus Corax 2 часа назад
"мы установили, что шпроты бывают только из балтийской кильки."
Угу..
"Европейский шпрот одна из важнейших промысловых рыб в Северном, Балтийском (10 20 % всех уловов) и Норвежском морях и, в несколько меньшей степени, в Средиземном и Черном."
Реклама приппаалтофф не прошла..
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25k
Полено-Буратино Автор поста Corvus Corax Час назад
Утрите сопли, товарисч! Брызжите слюной, аж из монитора скочит! Жрите вы свою хамсу... я разве против? Таким, как Вы сложно втолковывать, нафуя Баязет-там же чурки? И Осовец-нафуй-там же поляки! ИЛиепая-принявшая раньше бой, чем Брестская крепость. И, кстати, Сильно Достойно оборонявшияся. И 130 Латышский корпус, и 43-Гвардейская латышская стрелковая дивизия, кстати, состоявшая на 70% из латышей, защитившая в т.ч Москву. ПоХ-анчоусы и фашисты-"Взять и поделить"(с) Шариков-с.
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13k
Corvus Corax Полено-Буратино 46 минут назад
Та-та.. йа помнить, как латышские стрелкии уничтожали ф рефолюцию фсех.. Сопли и не вытирал, был женат на коренной латышке (и много общался с аборигенами) , знаю историю из первых рук.. А ты нихера не в курсе всех перипетий, щенок сопливый, рождения 80-х максимум, а, скорее, 90-х?
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25k
Полено-Буратино Автор поста Corvus Corax 39 минут назад
65. Первый Орден Красной Звезды, получил за спасение 12 армянских детей в Нагорном Карабахе,там же и "За Боевые Заслуги". Ещё был интересный случай, совместно с Шойгу, когда абхазов через Кодор выводил, там ещё один "Красной" дали, А уж "За Отвагу", это уже потом..., сильно потом, когда в той же Абхазии, два торпедных катера у грызунов отжали... Так, что, всё-таки утри сопли.
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13k
Corvus Corax Полено-Буратино Полчаса назад
И что? Нет, я не отрицаю твоих подвигов, ты стал умнее и красивее?
У меня нет орденов. Вообще. У меня 30 лет работы в медицине. И сколько я спас людей - я не считал, меня счетчик не интересовал, я работал. И никогда не кичился этим. Так что - утрись со своими орденами, уж, извини, я с того света вытащил людей поболе тебя, не захватывая катеров.. Щенок ты сопливый, ничего не умеешь, кроме как [мат], как ты крут...
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4k
Фомич Corvus Corax 22 минуты назад
Вот умеют же люди...прямо талант! ))) Начал с хамсы и сразу перешел на парады. Это типа "Карфаген должен быть разрушен!"? )))
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292
Палыч 2 часа назад
вкуснее каспийской кильки в томате...да под ту же соточку....да латвийский плавленный сырок "Дзинтарс" вдогонку...
--------------
Соточка тоже "Дзинтарса"? =)
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25k
Полено-Буратино Автор поста Палыч 2 часа назад
Кстати, Герчиков, последний директор и патриот парфюмерии "Дзинтарс", коего знаю лично, был последним из адептов добавления в парфюмерию выжимку из желез кита(не ведаю каких).Не парфюмер. НО! Одеколон "МИФ", кстати, весьма не плохой, держится на одежде, даже после трёх стирок. Истоил-7 евро! Не будеь больше "Дзинтарса". Нацики и его угробили.
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468
Старичок 2 часа назад
в шпротляндии затоварка, не берут европейцы консервы?
и в России ваш продукт уже мало кому нужен, русофобия-дорогой" товар".
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25k
Полено-Буратино Автор поста Старичок 2 часа назад
Да, и эту отрасль, в принципе, нацики угробили. На момент развала союза ЛатРыбХоз имел самое большле в Мире количество судов..... Кстати, уважаемый, и барк Седов принадлежал Латрыбпрому ЛССР. Спасибо капитану, наплевав на приказы Руцкого, вовремя увёл в Мурманск.....но , собственно, мой пост не о политике, а о шпротах....
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879
diag 3 часа назад
Накануне была статейка про кильку и шпрот. Обе сельдевые, но разные.
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25k
Полено-Буратино Автор поста diag 2 часа назад
sprats по-английски это шпрот. Да, это отдалённая группа рыб, имеющая таки отношение к сельдевым. На сильно далёкое и сильно условное. Под английским sprats, как правило, имеется в виду анчоусы, но, уверяю, никак не килька.
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