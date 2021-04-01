Итак, про Шпроты

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На днях, попалось выражение, мол, Калининградские шпроты не хуже латвийских, только мелковатые. Если Вы, мои друзья, читаете на банке "шпроты крупные", то вас тупо кинули! "Крупных шпрот" не бывает! Сырьё для шпрот-исключительно КИЛЬКА и неичего другого! Причём, килька не всякая, а именно балтийская! В Мире есть три вида килек-балтийская, каспийская, черноморская(тюлька), всё остальное -анчоусы, не имеющие никакого отношения к кильке. Ну...сильно далёкое.
Шпроты и "крупные шпроты"
Итак. На моём столе лежат две рыбы. Сверху балтийская килька, снизу сельдь балтийская, в простонародье-салака.Кто-то подумает, что килька-это недоросшая селёдка(салака)!:)) Это, уверяю, две разные рыбы. Хотя и обе сельдевые, как, собственно, и байкальский омуль. Но вы сравните вкус омуля, каспийской или антлантической сельди. Как бы "сельдевые", но, как по мне, так сравнения не уместны! И вреднЫ! Это как сравнивать судака и треску....да да....обе тресковые.
У кильки явно выраженная, почти чёрная спина. У салаки, как и подобает сельди, бирюзовая.
Вот вы не задумывались, почему, при СССР, при всех ГОСТах-ОСТах, никаких таких астраханских или одесских шпрот не было? Попытки готовить были, а вот шпрот-не было!? Это, Друзья, зависит от солёности морей, а, стало быть, и от кормовой базы рыбы. Вот, например, вы, астраханцы, в центре Каспия сможете поймать судака или леща?-сильно врядли. А Балтике, как "за здрасти". Ну про Чёрное море я вообще умолчу. Кстати, из водимой везде уклейки, тоже сельдевой, шпроты не просто отвратные...они не съедаемые.
Откуда же "крупные шпроты",-резонно спросите Вы? Трал рыбака, имеющий условную ячейку 1х1 при ловли кильки, всенепременно поимеет салаку, которая будет в прилове. Ровно так же, как и в ячейку 2х2, всенепременно попадёт килька при ловле салаки. Ну и куда девать мелкую салаку? Вот это и есть "Крупные шпроты", ибо сортировка рыбы такого калибра на судне....ну вы поняли. К слову, сельдь балтийская, говорят, бывает до 300 грамм. Я, чесслово, такую не видел. 200-250. СИЛЬНЫЙ МАКСИМУМ.
Вернёмся к кильке. Она не бывает больше 12 см.Долгожитель т.с., и поймалась от безисходности.. обычно 7-8 см. Долгими путями, мы установили, что шпроты бывают только из балтийской кильки.
Кто то скажет, какая такая разница -""шпроты" и "крупные шпроты".Соглашусь, когда "слива налИта", тогда уже по барабану! А, обычно, сия снедь и употребляется под "заливание слив".
Но, когда Вы утром, на белый хлебушек, положите килечку, скопчёную Исключительно на ольхе.....и шматьями салаку! ВыТочно ощутите разницу!
Калининградский товарищ, под ником "Боцман" сказал: "Ты наши Калининградские, колхоза "За Родину" попробуй." Попробывал. Сам я из Юрмалы. В долгих спорах,т.с. по-еврейски, остановились на том, что Калининградские "точно не лучше латвийских":)) А всё дело в лове кильки. Зимние-станут твёрдыми и сочными...ах...какие шпроты...они с вилки, под соточку даже не посмеют упасть, а вот июньские, токмо ложкой ....и то все "в суп" развалятся!
Ну и отмечу, напоследок, что вкуснее каспийской кильки в томате...да под ту же соточку....да латвийский плавленный сырок "Дзинтарс" вдогонку.....Есть ли чего прекраснее? А "биточки из тюльки" черноморской вы пробовали?
Да Здравствует Килька!
Всем, приятного аппетита!
У кильки явно выраженная, почти чёрная спина. У салаки, как и подобает сельди, бирюзовая.
Вот вы не задумывались, почему, при СССР, при всех ГОСТах-ОСТах, никаких таких астраханских или одесских шпрот не было? Попытки готовить были, а вот шпрот-не было!? Это, Друзья, зависит от солёности морей, а, стало быть, и от кормовой базы рыбы. Вот, например, вы, астраханцы, в центре Каспия сможете поймать судака или леща?-сильно врядли. А Балтике, как "за здрасти". Ну про Чёрное море я вообще умолчу. Кстати, из водимой везде уклейки, тоже сельдевой, шпроты не просто отвратные...они не съедаемые.
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Откуда же "крупные шпроты",-резонно спросите Вы? Трал рыбака, имеющий условную ячейку 1х1 при ловли кильки, всенепременно поимеет салаку, которая будет в прилове. Ровно так же, как и в ячейку 2х2, всенепременно попадёт килька при ловле салаки. Ну и куда девать мелкую салаку? Вот это и есть "Крупные шпроты", ибо сортировка рыбы такого калибра на судне....ну вы поняли. К слову, сельдь балтийская, говорят, бывает до 300 грамм. Я, чесслово, такую не видел. 200-250. СИЛЬНЫЙ МАКСИМУМ.
Вернёмся к кильке. Она не бывает больше 12 см.Долгожитель т.с., и поймалась от безисходности.. обычно 7-8 см. Долгими путями, мы установили, что шпроты бывают только из балтийской кильки.
Кто то скажет, какая такая разница -""шпроты" и "крупные шпроты".Соглашусь, когда "слива налИта", тогда уже по барабану! А, обычно, сия снедь и употребляется под "заливание слив".
Но, когда Вы утром, на белый хлебушек, положите килечку, скопчёную Исключительно на ольхе.....и шматьями салаку! ВыТочно ощутите разницу!
Калининградский товарищ, под ником "Боцман" сказал: "Ты наши Калининградские, колхоза "За Родину" попробуй." Попробывал. Сам я из Юрмалы. В долгих спорах,т.с. по-еврейски, остановились на том, что Калининградские "точно не лучше латвийских":)) А всё дело в лове кильки. Зимние-станут твёрдыми и сочными...ах...какие шпроты...они с вилки, под соточку даже не посмеют упасть, а вот июньские, токмо ложкой ....и то все "в суп" развалятся!
Ну и отмечу, напоследок, что вкуснее каспийской кильки в томате...да под ту же соточку....да латвийский плавленный сырок "Дзинтарс" вдогонку.....Есть ли чего прекраснее? А "биточки из тюльки" черноморской вы пробовали?
Да Здравствует Килька!
Всем, приятного аппетита!
Авторский пост
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Метки: какие бывают рыба шпроты
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Консервы рыбные "Шпроты в масле" должны быть изготовлены из рыбы-сырца: салаки, кильки балтийской, кильки каспийской, сельди беломорской, сельди атлантической мелкой, сельди атлантической жирной и хамсы
Ваши лабусовские потуги на приоритет в изготовлении шпрот не канают
Ну и с камбалой тож самое. После шторма на море ее ловинь не надо, тупо из тины вытаскиваешь с янтарем ))
В позапрошлом году был в Крыму, вышли в Балаклаве на катере в море, недалеко от пляжа, наловили полведра ставридки, присолили и через 15 минут пожарили на обычном подсолнечном масле - пальчики оближешь. В прошлом году тоже на самодур наловили полведра луфарей, так ещё вкуснее! Ничего нет вкуснее собственноручно наловленной и сразу пожаренной свежей рыбы! Никакие ресторанные блюда из рыбы, я уж не говорю про заводские кильки и шпроты, с этим не сравнятся!
Ну на вкус и цвет... На мой взгляд, лучше по шашлычок или картошечку с сальцем, да ещё под солёный огурчик или селёдочку с луком Под "соточкой" я имею в виду водочку конечно
"холодными закусками оперируют только недобитые большевиками помещики" (с) проф Преображенский "Собачье Сердце" Булгаков М.А.
Угу..
"Европейский шпрот одна из важнейших промысловых рыб в Северном, Балтийском (10 20 % всех уловов) и Норвежском морях и, в несколько меньшей степени, в Средиземном и Черном."
Реклама приппаалтофф не прошла..
У меня нет орденов. Вообще. У меня 30 лет работы в медицине. И сколько я спас людей - я не считал, меня счетчик не интересовал, я работал. И никогда не кичился этим. Так что - утрись со своими орденами, уж, извини, я с того света вытащил людей поболе тебя, не захватывая катеров.. Щенок ты сопливый, ничего не умеешь, кроме как [мат], как ты крут...
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Соточка тоже "Дзинтарса"? =)
и в России ваш продукт уже мало кому нужен, русофобия-дорогой" товар".