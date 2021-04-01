Итак, про Шпроты

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Итак. На моём столе лежат две рыбы. Сверху балтийская килька, снизу сельдь балтийская, в простонародье-салака.Кто-то подумает, что килька-это недоросшая селёдка(салака)!:)) Это, уверяю, две разные рыбы. Хотя и обе сельдевые, как, собственно, и байкальский омуль. Но вы сравните вкус омуля, каспийской или антлантической сельди. Как бы "сельдевые", но, как по мне, так сравнения не уместны! И вреднЫ! Это как сравнивать судака и треску....да да....обе тресковые.У кильки явно выраженная, почти чёрная спина. У салаки, как и подобает сельди, бирюзовая.Вот вы не задумывались, почему, при СССР, при всех ГОСТах-ОСТах, никаких таких астраханских или одесских шпрот не было? Попытки готовить были, а вот шпрот-не было!? Это, Друзья, зависит от солёности морей, а, стало быть, и от кормовой базы рыбы. Вот, например, вы, астраханцы, в центре Каспия сможете поймать судака или леща?-сильно врядли. А Балтике, как "за здрасти". Ну про Чёрное море я вообще умолчу. Кстати, из водимой везде уклейки, тоже сельдевой, шпроты не просто отвратные...они не съедаемые.Откуда же "крупные шпроты",-резонно спросите Вы? Трал рыбака, имеющий условную ячейку 1х1 при ловли кильки, всенепременно поимеет салаку, которая будет в прилове. Ровно так же, как и в ячейку 2х2, всенепременно попадёт килька при ловле салаки. Ну и куда девать мелкую салаку? Вот это и есть "Крупные шпроты", ибо сортировка рыбы такого калибра на судне....ну вы поняли. К слову, сельдь балтийская, говорят, бывает до 300 грамм. Я, чесслово, такую не видел. 200-250. СИЛЬНЫЙ МАКСИМУМ.Вернёмся к кильке. Она не бывает больше 12 см.Долгожитель т.с., и поймалась от безисходности.. обычно 7-8 см. Долгими путями, мы установили, что шпроты бывают только из балтийской кильки.Кто то скажет, какая такая разница -""шпроты" и "крупные шпроты".Соглашусь, когда "слива налИта", тогда уже по барабану! А, обычно, сия снедь и употребляется под "заливание слив".Но, когда Вы утром, на белый хлебушек, положите килечку, скопчёную Исключительно на ольхе.....и шматьями салаку! ВыТочно ощутите разницу!Калининградский товарищ, под ником "Боцман" сказал: "Ты наши Калининградские, колхоза "За Родину" попробуй." Попробывал. Сам я из Юрмалы. В долгих спорах,т.с. по-еврейски, остановились на том, что Калининградские "точно не лучше латвийских":)) А всё дело в лове кильки. Зимние-станут твёрдыми и сочными...ах...какие шпроты...они с вилки, под соточку даже не посмеют упасть, а вот июньские, токмо ложкой ....и то все "в суп" развалятся!Ну и отмечу, напоследок, что вкуснее каспийской кильки в томате...да под ту же соточку....да латвийский плавленный сырок "Дзинтарс" вдогонку.....Есть ли чего прекраснее? А "биточки из тюльки" черноморской вы пробовали?Да Здравствует Килька!Всем, приятного аппетита!