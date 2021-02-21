Рыба-крокодил напугала сингапурцев

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Гигантская рыба со страшными челюстями, похожая на аллигатора, вызвала ужас у жителей Сингапура, принявших ее за какое-то мистическое чудовище. Все оказалось, однако, вполне естественным: просто страшная тварь каким-то образом заплыла за 15 тысяч километров от дома.
Гигантская доисторическая рыба, похожая на аллигатора, была обнаружена на берегу водохранилища Макритчи в Сингапуре, породив массу слухов. Останки чудовища нашла 31-летняя шотландка Кэрен Литгоу, давно живущая в Синггапуре. Именно она впервые назвала животное "доисторическим", чем породила массу домыслов. Но рыба оказалась вполне современной: это была панцирная щука, или миссисипский панцирник. Она проживает в США, в 15 тысячах километрах от Сингапура. Сейчас здесь ломают голову над тем, как она попала в страну. Животное, чья икра ядовита, является хищником высшего порядка. Выпуск подобных инвазивных видов-пришельцев в дикую природу может привести к катастрофическим последствиям для экосистемы.
"Она лежала далеко от дороги, но выделялась на местности, и многие посматривали в ее сторону, - говорит Литгоу. Однако было слишком далеко, чтобы разглядеть. Она казалась крокодилом, и все же что-то в нем было неправильным. В общем, мы прошли по тропинке от дороги, чтобы рассмотреть ее поближе. Это оказался не крокодил! Это был какой-то доисторический хищник, какого можно встретить только в зоопарке - с оромными челюстями и зубами. Я была в шоке и не понимала, как она могла попасть в водохранилище".
"На первый взгляд, она была похожа на аллигатора, - говорит еще один свидетель, 27-летний Имран Кассим. - Особенно с учетом пропорций тела - изменившихся из-за того, что яя кто-то успел объесть. Она показалась мне странной. С этими огромными челюстями она, скорее, походила на ящерицу. Я даже подумать не мог, что это рыба!"
"На первый взгляд, она была похожа на аллигатора, - говорит еще один свидетель, 27-летний Имран Кассим. - Особенно с учетом пропорций тела - изменившихся из-за того, что яя кто-то успел объесть. Она показалась мне странной. С этими огромными челюстями она, скорее, походила на ящерицу. Я даже подумать не мог, что это рыба!"
В совместном заявлении Городское агентство водных ресурсов и Совет национальных парков объявили об обнаружении панцирной щуки. Этоживоное называют "живым ископаемым", поскольку оно существует на планете миллиарды лет. Особенности ее биологии очень сходны с особенностями более ранних доисторических хищников, что позволяет ученым изучать строение наших самых далеких предков. По поводу того, как рыба попала в Сингапур, есть множество версий, однако власти склоняются к тому, что кто-то завел себе парцирника в качестве домашнего любимца, а когда она стала слишком большой, ее выпустили на волю.
Как сообщают сингапурские СМИ, в стране множно легко купить молодого панцирника у какого-нибудь торговца рыбой. Изначально эта рыбка - длиной в 20 сантиметров.
После того, как о находке раструбили местные СМИ, власти страны выступили с заявлением. "Хотим напомнить всем, что выпуск подобных рыб на свободу, в водоемы может быть опасным для нашей хрупкой экосистемы и представляет опасность для водных растений и животных".
По сингапурским законам, несанкционированный выпуск водных животных в водоемы караается штрафом на сумму в 3000 сингапурских долларов (около 100 тысяч рублей).
После того, как о находке раструбили местные СМИ, власти страны выступили с заявлением. "Хотим напомнить всем, что выпуск подобных рыб на свободу, в водоемы может быть опасным для нашей хрупкой экосистемы и представляет опасность для водных растений и животных".
По сингапурским законам, несанкционированный выпуск водных животных в водоемы караается штрафом на сумму в 3000 сингапурских долларов (около 100 тысяч рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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