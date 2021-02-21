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Рыба-крокодил напугала сингапурцев

Рыба-крокодил напугала сингапурцев (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Макритчи   водохранилище   крокодил   находка   паника   рыба   сингапур   удивительное рядом   
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Гигантская рыба со страшными челюстями, похожая на аллигатора, вызвала ужас у жителей Сингапура, принявших ее за какое-то мистическое чудовище. Все оказалось, однако, вполне естественным: просто страшная тварь каким-то образом заплыла за 15 тысяч километров от дома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макритчи   водохранилище   крокодил   находка   паника   рыба   сингапур   удивительное рядом   
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Sergei Час назад
Миллиарды лет?
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Serg Dex 2 часа назад
Не выживет она в солёной воде, потому и сдохла, она пресноводная, ещё в солоноватой воде она может жить но никак не солёной, соли она не может выводить из организма.
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