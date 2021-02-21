Рыба-крокодил напугала сингапурцев

"Она лежала далеко от дороги, но выделялась на местности, и многие посматривали в ее сторону, - говорит Литгоу. Однако было слишком далеко, чтобы разглядеть. Она казалась крокодилом, и все же что-то в нем было неправильным. В общем, мы прошли по тропинке от дороги, чтобы рассмотреть ее поближе. Это оказался не крокодил! Это был какой-то доисторический хищник, какого можно встретить только в зоопарке - с оромными челюстями и зубами. Я была в шоке и не понимала, как она могла попасть в водохранилище".

"На первый взгляд, она была похожа на аллигатора, - говорит еще один свидетель, 27-летний Имран Кассим. - Особенно с учетом пропорций тела - изменившихся из-за того, что яя кто-то успел объесть. Она показалась мне странной. С этими огромными челюстями она, скорее, походила на ящерицу. Я даже подумать не мог, что это рыба!"