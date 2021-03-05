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Тоха Ха: Мысли о татуировках, не вошедшие в статью

Тоха Ха: Мысли о татуировках, не вошедшие в статью (1 фото)

Автор:
05 марта 2021 06:59
Метки: здоровые   рассказ   тату   татуировка   тело   
721
1
1. Представьте, что вас вероломно усыпили и, пока вы были без сознания, на вас набили татуировки, с которыми теперь вам придётся жить всю оставшуюся жизнь. Это было бы ужасным преступлением и насилием над вашим телом, над вашей личностью.

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Метки: здоровые   рассказ   тату   татуировка   тело   
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9k
Александр 2 часа назад
Статья похожа на высер вегана, только не про мясо, а про татуировки.
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3k
ride 2 минуты назад
Кто же этот "писатель будущего"!? Ахаха
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10k
Антон Семёныч Полчаса назад
Сам родился в СССР. Если изредка и видел на пляжах мужчин с татухами,либо армейскими, либо дворовыми, редко с тюремными... То женщин с татухами не наблюдал в принципе. Что с нашим обществом было не так?
У отца не было. А вот у дядьки, всяких дворовых, набитых в подъезде обычной иголкой, было хоть отбавляй. И вот когда я пацаном интересовался у взрослых дяденек, зачем они набили. Все как под копирку отвечали. "Молодой был -дурак!"
Сам в армии случайно удержался чтобы не набить. Перед дембелем ох как хотелось, чтобы дома все ахнули, какой я "морской волк". В морчастях погранвойск служил и татуировки у ребят на плече были действительно красивые. Но это всё сиюминутная слабость, на волне романтизма. Потом отпустило и 100 раз благодарен судьбе что не сподобился.
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20k
Mike Miller Полчаса назад
Бэксу и Джонни, наверное, очень важно мнение автора))))
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39k
Александр Mike Miller 8 минут назад
Им не важно - это часть их имиджа, который необходим им для работы. А девочке Маше, которая учится в кулинарном техникуме для чего тату ?
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10k
Антон Семёныч Полчаса назад
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12k
Андрей Дядя Антон Семёныч Полчаса назад
если бы. партак на шее в таком возрасте будет выглядеть как грязное пятно )
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12k
KOSTELLO 57 минут назад
По молодости лет тоже болел этой фигней.
Не сделал, просто потому, что денегне было и не жалею ни разу.
К татухам на телах других отношусо теперь уже скорее спокойно, чем негативно.
На некоторых телах выглядит весьма неплохо.
Своим детям не разрешаю делать.
Ну, как не разрешаю, пытаюсь разумно донести, что в этом больше вреда, чем пользы.
А так, пусть решают сами.
К слову, добавлю, что хорошим, умным человеком можно быть и с татуироваками.
А тварью и мудаком, абсолютно без них.
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3k
rutt 2 часа назад
Ну давай обсудим. Шойгу, Трюдо и на закуску вообще отбитого мэра Рейкьявика. А что сделал ты кроме как заочно оскорбил стольких людей? Вот ты же наверняка и ногтя не стоишь многих людей с татухами.
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3k
Мистер Фикс rutt Час назад
Я так понимаю, у автора речь идет не про тату, размером со спичечный коробок, а типа такого

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12k
Андрей Дядя 2 часа назад
как говорится дурная голова рукам покоя не дает
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Неуверенные в себе люди пытаются самовыразиться путем набивки тату... поймав разовый восторг окружающих (о, круто!), подсаживаются на иглу и со временем превращаются в гобелен
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8k
Клёст 2 часа назад
Карту сокровищ татуировать допустимо?)
А формулу лекарства от всех болезней?)
Есть ли в мире что-то важней, чем отвращение автора к людям с тату?))
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Не нравится - не делай, в чем проблема?
Так же стоит помнить что тату это:
- память, которая всегда с тобой. Не важно, причины могут быть разные.
- уверенность, которая прячет физические недостатки.
- спасение жизни, когда у тебя на теле набита крайне важная медицинская информация.
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12k
Андрей Дядя Альберт Шавлаков 2 часа назад
- память в сердце .
- если уверенности нет , никакая татух тебе ее не даст
- какая крайне важная информация ? группа крови и наличие диабета ? сейчас не актуально .
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2k
Альберт Шавлаков Андрей Дядя 2 часа назад
По-разному в жизни бывает. Эт я про память...
По поводу уверенности - поговорите об этом с людьми со страшными шрамами, различными увечьями, с разными специфическими дефектами кожи и т.д. Поверьте мне, тату - это порой единственный возможный выход.
От чего же про диабет не актуально? А есть еще такая вещь, как аллергия на лекарства. А какие-то редкие специфические заболевания?
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2k
Альберт Шавлаков Андрей Дядя 2 часа назад
Просто загуглите "тату скрывающие шрамы" и полистайте картинки.
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3k
Мистер Фикс Андрей Дядя Час назад
Про уверенность - многие считают, что борода придает брутальность, повышает твой уровень самцовости. То же самое и с тату. Но если ты мямля, то никакие образы не помогут тебе
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11k
Erorist 2 часа назад
Про любое хобби можно сказать так. Обосрать можно что угодно. Может быть просто заткнуться и не нападать на других людей, если их увлечение никому не вредит и не наказывается законом? Сам я к тату совершенно равнодушен, но мне в голову не придёт оскорблять человека, которы себе её сделал.
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121
j 2 часа назад
Такие же долб о йобы,как автор, в средние века сжигали Галилея,в70х били людей за штаны клёш , в 80х били людей за волосы,чуть длиньше полубокса и куртки -косухи....... Гопота в сути своей не меняется. "Все мы привыкли,надо признаться, из серой массы не выделяться"©
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−36
MaxVargar 2 часа назад
Бред горячечного больного
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