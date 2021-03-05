Тоха Ха: Мысли о татуировках, не вошедшие в статью

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... Тот, кто такое сделал, заслуживал бы самого страшного уголовного наказания, не так ли? Но, если молодых, ещё незрелых людей вероломно усыпили ложью масскультуры и, пока они не в себе, внушили им, что вкалывать в кожу чернила – это круто, разве это не аналогичное преступное издевательство над человечностью?!2. Татуировка – как песня, которую приходится слушать всю жизнь. И, чтобы не сойти с ума от скуки, вам придётся накалывать следующие «песни».3. На теле наркомана Васи жили-были татуировки. И каждая что-то означала. Череп и нож означали, что Вася всего боится, названия музыкальных групп – что Вася слепо идёт за толпой, свастика и три шестёрки – что Вася дегенерат, велосипедное колесо – что он идиот…4. Татуировки – это несмываемая грязь. Чем больше ИХ – тем меньше ВАС.5. Татуировки – это фашизм, направленный на собственное тело, и пропаганда фашизма, направленная на всех, кто их видит.6. Существует только ТРИ лица, заинтересованных в твоей татуировке. Тату-мастер, чтобы заработать. Капиталист, чтобы пометить своего раба. И уже сделавший тату, чтобы не одному быть дураком. Где здесь ТВОЙ личный интерес? Кто из этой троицы достоин того, чтобы ты из-за них навсегда испортил свою кожу?7. Издалека татуировки выглядят как грязь. Вблизи – как триумф идиотизма. Думаешь: ё-моё, да лучше б ты грязным был, помылся – ещё бы за человека сошёл. А идиотизм уже не отмоешь.8. Мастер, нататуируй мне чистую кожу назад!9. Обладатели наколок всегда ассоциировались у меня с исписанными стенами в грязных подворотнях.10. Человек с татуировкой подобен стене, на которой большими буквами написано: «ДУРАК».11. Если я, взрослый мужик, нарисую на себе фломастером череп или цветочек и буду так ходить по улице – все решат, что я дебил. Но если я сделаю то же самое при помощи иглы и несмываемых чернил, то норм.12. Анекдот:– Мама, хочу татуировку!– Хорошо, как исполнится 50 лет, так сразу и набивай.– А зачем мне татуировка в 50 лет???– Вот именно.13. Пока я писал статью, мне стало больно: в советское время люди всё время заглядывали в будущее, думали, о чём будут писать писатели в 21 веке. О полётах на Марс, о победе коммунизма, о великой науке? И вот он, «писатель будущего», сидит и отговаривает людей делать татуировки, пить и вдыхать яды и смотреть деградационный контент. ОБИДНО, КАПЕЦ!14. Татуировки – это чернила, зачёркивающие вас.Статья с подробным обзором всех аргументов по теме ТАТУ:https://vk.com/@toxaxa-statya-dlya-teh-kto-sobralsya-v-tatu-salon