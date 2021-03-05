Тоха Ха: Мысли о татуировках, не вошедшие в статью

721
1
1. Представьте, что вас вероломно усыпили и, пока вы были без сознания, на вас набили татуировки, с которыми теперь вам придётся жить всю оставшуюся жизнь. Это было бы ужасным преступлением и насилием над вашим телом, над вашей личностью.
... Тот, кто такое сделал, заслуживал бы самого страшного уголовного наказания, не так ли? Но, если молодых, ещё незрелых людей вероломно усыпили ложью масскультуры и, пока они не в себе, внушили им, что вкалывать в кожу чернила – это круто, разве это не аналогичное преступное издевательство над человечностью?!
2. Татуировка – как песня, которую приходится слушать всю жизнь. И, чтобы не сойти с ума от скуки, вам придётся накалывать следующие «песни».
3. На теле наркомана Васи жили-были татуировки. И каждая что-то означала. Череп и нож означали, что Вася всего боится, названия музыкальных групп – что Вася слепо идёт за толпой, свастика и три шестёрки – что Вася дегенерат, велосипедное колесо – что он идиот…
4. Татуировки – это несмываемая грязь. Чем больше ИХ – тем меньше ВАС.
5. Татуировки – это фашизм, направленный на собственное тело, и пропаганда фашизма, направленная на всех, кто их видит.
6. Существует только ТРИ лица, заинтересованных в твоей татуировке. Тату-мастер, чтобы заработать. Капиталист, чтобы пометить своего раба. И уже сделавший тату, чтобы не одному быть дураком. Где здесь ТВОЙ личный интерес? Кто из этой троицы достоин того, чтобы ты из-за них навсегда испортил свою кожу?
7. Издалека татуировки выглядят как грязь. Вблизи – как триумф идиотизма. Думаешь: ё-моё, да лучше б ты грязным был, помылся – ещё бы за человека сошёл. А идиотизм уже не отмоешь.
8. Мастер, нататуируй мне чистую кожу назад!
9. Обладатели наколок всегда ассоциировались у меня с исписанными стенами в грязных подворотнях.
10. Человек с татуировкой подобен стене, на которой большими буквами написано: «ДУРАК».
11. Если я, взрослый мужик, нарисую на себе фломастером череп или цветочек и буду так ходить по улице – все решат, что я дебил. Но если я сделаю то же самое при помощи иглы и несмываемых чернил, то норм.
12. Анекдот:
– Мама, хочу татуировку!
– Хорошо, как исполнится 50 лет, так сразу и набивай.
– А зачем мне татуировка в 50 лет???
– Вот именно.
13. Пока я писал статью, мне стало больно: в советское время люди всё время заглядывали в будущее, думали, о чём будут писать писатели в 21 веке. О полётах на Марс, о победе коммунизма, о великой науке? И вот он, «писатель будущего», сидит и отговаривает людей делать татуировки, пить и вдыхать яды и смотреть деградационный контент. ОБИДНО, КАПЕЦ!
14. Татуировки – это чернила, зачёркивающие вас.
Статья с подробным обзором всех аргументов по теме ТАТУ:
https://vk.com/@toxaxa-statya-dlya-teh-kto-sobralsya-v-tatu-salon
2. Татуировка – как песня, которую приходится слушать всю жизнь. И, чтобы не сойти с ума от скуки, вам придётся накалывать следующие «песни».
3. На теле наркомана Васи жили-были татуировки. И каждая что-то означала. Череп и нож означали, что Вася всего боится, названия музыкальных групп – что Вася слепо идёт за толпой, свастика и три шестёрки – что Вася дегенерат, велосипедное колесо – что он идиот…
×
4. Татуировки – это несмываемая грязь. Чем больше ИХ – тем меньше ВАС.
5. Татуировки – это фашизм, направленный на собственное тело, и пропаганда фашизма, направленная на всех, кто их видит.
6. Существует только ТРИ лица, заинтересованных в твоей татуировке. Тату-мастер, чтобы заработать. Капиталист, чтобы пометить своего раба. И уже сделавший тату, чтобы не одному быть дураком. Где здесь ТВОЙ личный интерес? Кто из этой троицы достоин того, чтобы ты из-за них навсегда испортил свою кожу?
7. Издалека татуировки выглядят как грязь. Вблизи – как триумф идиотизма. Думаешь: ё-моё, да лучше б ты грязным был, помылся – ещё бы за человека сошёл. А идиотизм уже не отмоешь.
8. Мастер, нататуируй мне чистую кожу назад!
9. Обладатели наколок всегда ассоциировались у меня с исписанными стенами в грязных подворотнях.
10. Человек с татуировкой подобен стене, на которой большими буквами написано: «ДУРАК».
11. Если я, взрослый мужик, нарисую на себе фломастером череп или цветочек и буду так ходить по улице – все решат, что я дебил. Но если я сделаю то же самое при помощи иглы и несмываемых чернил, то норм.
12. Анекдот:
– Мама, хочу татуировку!
– Хорошо, как исполнится 50 лет, так сразу и набивай.
– А зачем мне татуировка в 50 лет???
– Вот именно.
13. Пока я писал статью, мне стало больно: в советское время люди всё время заглядывали в будущее, думали, о чём будут писать писатели в 21 веке. О полётах на Марс, о победе коммунизма, о великой науке? И вот он, «писатель будущего», сидит и отговаривает людей делать татуировки, пить и вдыхать яды и смотреть деградационный контент. ОБИДНО, КАПЕЦ!
14. Татуировки – это чернила, зачёркивающие вас.
Статья с подробным обзором всех аргументов по теме ТАТУ:
https://vk.com/@toxaxa-statya-dlya-teh-kto-sobralsya-v-tatu-salon
Источник:
Ссылки по теме:
- Кто и зачем придумал татуировки
- Труп испанской женщины в ванной
- Самая важная часть борьбы со всякими болезнями, известная еще вашим предкам
- Жизнь экс-солистки Little Big унес "тихий убийца" многих - кардиомиопатия
- 30 важных шпаргалок для здорового питания: читай, если решил изменить жизнь
Метки: здоровые рассказ тату татуировка тело
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
У отца не было. А вот у дядьки, всяких дворовых, набитых в подъезде обычной иголкой, было хоть отбавляй. И вот когда я пацаном интересовался у взрослых дяденек, зачем они набили. Все как под копирку отвечали. "Молодой был -дурак!"
Сам в армии случайно удержался чтобы не набить. Перед дембелем ох как хотелось, чтобы дома все ахнули, какой я "морской волк". В морчастях погранвойск служил и татуировки у ребят на плече были действительно красивые. Но это всё сиюминутная слабость, на волне романтизма. Потом отпустило и 100 раз благодарен судьбе что не сподобился.
Не сделал, просто потому, что денегне было и не жалею ни разу.
К татухам на телах других отношусо теперь уже скорее спокойно, чем негативно.
На некоторых телах выглядит весьма неплохо.
Своим детям не разрешаю делать.
Ну, как не разрешаю, пытаюсь разумно донести, что в этом больше вреда, чем пользы.
А так, пусть решают сами.
К слову, добавлю, что хорошим, умным человеком можно быть и с татуироваками.
А тварью и мудаком, абсолютно без них.
А формулу лекарства от всех болезней?)
Есть ли в мире что-то важней, чем отвращение автора к людям с тату?))
Так же стоит помнить что тату это:
- память, которая всегда с тобой. Не важно, причины могут быть разные.
- уверенность, которая прячет физические недостатки.
- спасение жизни, когда у тебя на теле набита крайне важная медицинская информация.
- если уверенности нет , никакая татух тебе ее не даст
- какая крайне важная информация ? группа крови и наличие диабета ? сейчас не актуально .
По поводу уверенности - поговорите об этом с людьми со страшными шрамами, различными увечьями, с разными специфическими дефектами кожи и т.д. Поверьте мне, тату - это порой единственный возможный выход.
От чего же про диабет не актуально? А есть еще такая вещь, как аллергия на лекарства. А какие-то редкие специфические заболевания?