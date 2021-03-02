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30 важных шпаргалок для здорового питания: читай, если решил изменить жизнь

30 важных шпаргалок для здорового питания: читай, если решил изменить жизнь (60 фото)

Автор:
02 марта 2021 13:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   еда   здоровые   полезное   похудение   правильное питание   
1444
60

Вы решили похудеть? Или придать своей фигуре побольше рельефности, подкачав мышцы? Без питания вся ваша физкультура - дохлый номер. Вот вам всякие-разные шпаргалки для питания, подсчета калорий, углеводов и прочая очень важная информация

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   еда   здоровые   полезное   похудение   правильное питание   
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5  комментариев
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69k
Пассажир. Час назад
Подозреваю так питаться очень дорого. Это диета для теплого климата..
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noName Пассажир. 56 минут назад
Пост для фитоняшек,у которых жизнь состоит только из фитнесов,наготочков и шопинга
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45k
noName Час назад
Комментарий к фото
И получите возможность заработать диабет,так же как и те кто сладкое килограммами поглощает
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