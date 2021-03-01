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И не только ее. Джордж Майкл, Децл и другие известные люди, которые скоропостижно скончались от острой сердечной недостаточности.
Почему такое странное название? Потому что симптомы можно обнаружить только лет через пять-семь от начала заболевания и только примерно у половины заболевших. Симптомы не самые значительные - одышка при физических нагрузках, иногда бывают скачки сердечного ритма.
По последним предварительным данным Анна Кастельянос умерла в 39 лет от целой группы сердечных заболеваний. Для них характерно повреждение миокарда, изменения в строении сердечной мышцы. Этот недуг приводит к летальному исходу.
Кого еще из известных личностей он забрал?
Кого еще из известных личностей он забрал?
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Фотограф Валерий Левитин
Умер в 52 года. Известный фотограф, он сотрудничал со многими СМИ. Причиной смерти стала кардиомиопатия.
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)
Умер в 35 лет, причиной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия. Диагноз: острая сердечная недостаточность.
Певец Джордж Майкл
Умер в 53 года, смерть вызвала расширенная кардиомиопатия с миокардитом и жировой дистрофией печени.
Лидер группы КиШ Михаил Горшенев (Горшок)
Умер в 39 лет. Причиной стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности из-за морфина.
Следите за своим здоровьем и берегите себя!
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А ещё - есть инфекционные. Которые идут как последствия перенесённых инфекций. Гриппа, ангины - очень часто. И да - от уже зае-шего всех Ковида. Причём от него они идут валом но в основном как отдалённое последствие, через некоторое время, об этом уже говорят и европейские кардиологи и наши.
"Как умереть от кардиомиопатии для чайников".
Не пейте, не курите,
не колитесь и не нюхайте,
там, где идёт строительство
или подвешен груз!