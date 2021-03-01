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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4674 поста • 649 подписчиков подписаться
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Жизнь экс-солистки Little Big унес "тихий убийца" многих - кардиомиопатия

Жизнь экс-солистки Little Big унес "тихий убийца" многих - кардиомиопатия (7 фото)

Автор:
01 марта 2021 16:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   здоровые   люди   медицина   новости   смерть   шоу бизнес   
4581
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И не только ее. Джордж Майкл, Децл и другие известные люди, которые скоропостижно скончались от острой сердечной недостаточности.
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Метки: звезды   здоровые   люди   медицина   новости   смерть   шоу бизнес   
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31  комментарий
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53k
pynh 4 часа назад
токсическая кардиомиопатия называется передоз.
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20k
BillyBonzz 21 минуту назад
Потому что тренировать надо сердечную мышцу, не засаживать ее куревом, бухлом и стафом. Поднимайтесь пешком по ступенькам чаще к себе на этаж, бегайте интервальным бегом и не помрете тогда раньше времени и внезапно, как все вышеперечисленные.
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17k
babuby 55 минут назад
"Это у вас возрастное"
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−5
vova old 55 минут назад
если умирает молодой спортсмен до 20-24 лет то скорее всего это настоящая кардиомиопатия. лечится установкой имплантируемого дефибриллятора. все остальные случаи старшего возраста к делу не относятся google-Гипертрофическая кардиомиопатия
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52
Племянник Путина 55 минут назад
нет повода для печали.
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Кардиомиопатии разные бывают. Врождённая - понятно. Есть ещё приобретённая. Их там тоже много разных если классифицировать по причине возникновения. И все всегда цепляются за токсическую - типа, знаем, всё понятно, это только от передоза, веществ и бухла. Так вот, ничего подобного. Самые частые токсические КМ - от приёма химиопрепаратов для лечения онкологии и некоторых антибиотиков. На втором - отравления бытовые и производственные. И уж потом наркобухло.
А ещё - есть инфекционные. Которые идут как последствия перенесённых инфекций. Гриппа, ангины - очень часто. И да - от уже зае-шего всех Ковида. Причём от него они идут валом но в основном как отдалённое последствие, через некоторое время, об этом уже говорят и европейские кардиологи и наши.
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
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1k
Unknown 3 часа назад
Обычное побочное явление от передоза или долгого употребления тяжелых наркотиков!
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Наркомания и её побочные явления.
"Как умереть от кардиомиопатии для чайников".
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3k
Мистер Фикс 3 часа назад
Лечения нет, только пересадка...
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829
Лучший Друг 3 часа назад
А как же "клуб 27"?

Не пейте, не курите,
не колитесь и не нюхайте,
там, где идёт строительство
или подвешен груз!
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2k
Том Джоуд Лучший Друг 3 часа назад
А где Дженис Джоплин? Если это та что с синими волосами - не похожа
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Комментарий удален
6k
−5
vova old 3 часа назад
как то толерантно забыли про кокаин, который и вызывает этот вид кардиомипоатии, в отличие от врожденной, те до этого возраста не доживают.. зачем врать когда интернет работает? найдите работяги который во взрослом возрасте от этой причины скончался?
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22k
minimalism Автор поста vova old 3 часа назад
18-летний чемпион по фитнес-атлетике Кирилл Мартынов. Умер на пробежке. Диагноз - кардиомиопатия.
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829
Лучший Друг minimalism 3 часа назад
фитнес-атлетика? Культурист? Так они столько химии жрут и нагрузки на сердце...
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8k
владимир 3 часа назад
Я так понимаю - алкоголь, наркотики и иже с ними ваще не принимали участия в смерти перечисленных?!
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228
Timur 3 часа назад
Это мутации не отбракованные естественным отбором, поскольку появляются в уже за 30, когда большинство уже имеют детей. Думаю уже сейчас такие заболевания можно диагностировать по генетическому патерну свойственному этому заболеванию.
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3k
Борис Карабанов 4 часа назад
Одна из наиболее распространенных прямых и косвенных причин кардиомиопатии на сегодня - злоупотребление алкоголем.
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40k
doker Борис Карабанов 4 часа назад
И кокаином.
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1k
Unknown Борис Карабанов 3 часа назад
Наркота, а в частности кокаин и всякие спайсы такое творят с сердцем. У этих наркоманов этот диагноз практически всегда причина их смерти.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
23k
Max Shtirlic Князь Курбский 3 часа назад
@Модератор Fishki.net флуд, фридом - ф топку!!!
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