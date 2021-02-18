Вспоминаем фееричные высеры русофобов из «Эха Москвы»

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Казалось бы, русофобным ублюдкам надо затыкать рты, так ведь нет, у нас есть целые платформы, выступающие в роли трибуны для таких отбросов. Например – «Эхо Москвы», собравшее в своем штабе знатных негодяев, чью антироссийскую деятельность финансируют западные спецслужбы.
У всех «эховских» сотрудников одна задача – очернять нашу страну всеми возможными способами. Эти способы обычно до смешного однообразны: переврать, выдать что-то хорошее за неприглядное, заполонить инфопространство фейками и т.п. Все это еще знатно удобряют оскорблениями в адрес россиян – как конкретных, так и всех сразу.
Упомянув оскорбления, мне вспомнилась речь говноеда Ганапольского (ведущего радио), который пару лет назад высказался по поводу людей, присутствовавших на оглашении послания Президента России. Он всех назвал собаками, негодяями, подонками и предателями, при этом зал был заполнен академиками, учеными, выдающимися деятелями искусства и культуры нашей страны. Вот кусок его вброса:
«…И никто, ни один человек, ни одна собака, я их называю собаками в буквальном смысле этого слова, ну вот просто не встала и не вышла из зала… Все, кто сидели в этом зале, вы подонки, негодяи и предатели. Какие бы вы звания не имели, какими бы наградами не были увешаны ваши широкие груди, готовые для новых наград, вы подонки, негодяи и предатели».
Еще один пример из свеженького: обозреватель «Эха» Антон Орех высказал свое непрошенное мнение по поводу программы помощи малоимущим. Он заявил, что в стране вновь вернулись к талонам на еду. Это как раз отлично демонстрирует, что случается с хорошей новостью после соприкосновения с токсичными журналюгами из инфопомойки.
Еще один фееричный высер нам подарил сотрудник радиостанции Дмитрий Быков. В 2019 году он назвал Гитлера освободителем России. До этого высказывания писака заявил, что ВОВ – «российская гражданская».
Примеров еще масса, но все перечислять – себя не уважать. Я просто в очередной раз хочу напомнить, что даже среди СМИ, базирующихся у нас в стране, полно фейкометов. Их вбросы безбожно заполоняют инфопространство каждый день, поэтому нужно учиться фильтровать… По крайней мере до тех пор, пока площадки, подобные «Эху», не позакрывают к чертям. Надеюсь, этот день не за горами.
Упомянув оскорбления, мне вспомнилась речь говноеда Ганапольского (ведущего радио), который пару лет назад высказался по поводу людей, присутствовавших на оглашении послания Президента России. Он всех назвал собаками, негодяями, подонками и предателями, при этом зал был заполнен академиками, учеными, выдающимися деятелями искусства и культуры нашей страны. Вот кусок его вброса:
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«…И никто, ни один человек, ни одна собака, я их называю собаками в буквальном смысле этого слова, ну вот просто не встала и не вышла из зала… Все, кто сидели в этом зале, вы подонки, негодяи и предатели. Какие бы вы звания не имели, какими бы наградами не были увешаны ваши широкие груди, готовые для новых наград, вы подонки, негодяи и предатели».
Еще один пример из свеженького: обозреватель «Эха» Антон Орех высказал свое непрошенное мнение по поводу программы помощи малоимущим. Он заявил, что в стране вновь вернулись к талонам на еду. Это как раз отлично демонстрирует, что случается с хорошей новостью после соприкосновения с токсичными журналюгами из инфопомойки.
Еще один фееричный высер нам подарил сотрудник радиостанции Дмитрий Быков. В 2019 году он назвал Гитлера освободителем России. До этого высказывания писака заявил, что ВОВ – «российская гражданская».
Примеров еще масса, но все перечислять – себя не уважать. Я просто в очередной раз хочу напомнить, что даже среди СМИ, базирующихся у нас в стране, полно фейкометов. Их вбросы безбожно заполоняют инфопространство каждый день, поэтому нужно учиться фильтровать… По крайней мере до тех пор, пока площадки, подобные «Эху», не позакрывают к чертям. Надеюсь, этот день не за горами.
Авторский пост
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Метки: новости русофоб эхо москвы
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И держат там этих отморозков и клоунов с единственной целью - дискредитировать саму идею противления действующему режиму. Власти такие шуты, якобы от оппозиции, выгодны. Они формируют мнение нормальных людей, что в оппозиции собрались одни дебилы.
Владелец Газпром-Медиа Холдинг (66 %), «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (33,2 %).
И давно у нас ГазпромМедиа стал западной спецслужбой?
Эхо Москвы со всей своей шоблой- официальные мальчики для битья и пугало, чтобы показывать своему населению и говорить- "вот видите какие пдрсы в оппозиции? И они все такие!". А потому они несут намеренно гротескный бред, чтобы люди точно знали за что их ненавидеть.
И ни вражды они не разжигают, ни ненависти.
Яснопонятно.
Миндальничаем с этими негодяями, миндальничаем...
Лучше бы вместо ненависти сделали что-нибудь для родины полезное.