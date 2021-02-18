Вспоминаем фееричные высеры русофобов из «Эха Москвы»

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У всех «эховских» сотрудников одна задача – очернять нашу страну всеми возможными способами. Эти способы обычно до смешного однообразны: переврать, выдать что-то хорошее за неприглядное, заполонить инфопространство фейками и т.п. Все это еще знатно удобряют оскорблениями в адрес россиян – как конкретных, так и всех сразу.Упомянув оскорбления, мне вспомнилась речь говноеда Ганапольского (ведущего радио), который пару лет назад высказался по поводу людей, присутствовавших на оглашении послания Президента России. Он всех назвал собаками, негодяями, подонками и предателями, при этом зал был заполнен академиками, учеными, выдающимися деятелями искусства и культуры нашей страны. Вот кусок его вброса:«…И никто, ни один человек, ни одна собака, я их называю собаками в буквальном смысле этого слова, ну вот просто не встала и не вышла из зала… Все, кто сидели в этом зале, вы подонки, негодяи и предатели. Какие бы вы звания не имели, какими бы наградами не были увешаны ваши широкие груди, готовые для новых наград, вы подонки, негодяи и предатели».Еще один пример из свеженького: обозреватель «Эха» Антон Орех высказал свое непрошенное мнение по поводу программы помощи малоимущим. Он заявил, что в стране вновь вернулись к талонам на еду. Это как раз отлично демонстрирует, что случается с хорошей новостью после соприкосновения с токсичными журналюгами из инфопомойки.Еще один фееричный высер нам подарил сотрудник радиостанции Дмитрий Быков. В 2019 году он назвал Гитлера освободителем России. До этого высказывания писака заявил, что ВОВ – «российская гражданская».Примеров еще масса, но все перечислять – себя не уважать. Я просто в очередной раз хочу напомнить, что даже среди СМИ, базирующихся у нас в стране, полно фейкометов. Их вбросы безбожно заполоняют инфопространство каждый день, поэтому нужно учиться фильтровать… По крайней мере до тех пор, пока площадки, подобные «Эху», не позакрывают к чертям. Надеюсь, этот день не за горами.