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Вспоминаем фееричные высеры русофобов из «Эха Москвы»

Вспоминаем фееричные высеры русофобов из «Эха Москвы» (1 фото)

Автор:
18 февраля 2021 20:08
Метки: новости   русофоб   эхо москвы   
1229
1
Казалось бы, русофобным ублюдкам надо затыкать рты, так ведь нет, у нас есть целые платформы, выступающие в роли трибуны для таких отбросов. Например – «Эхо Москвы», собравшее в своем штабе знатных негодяев, чью антироссийскую деятельность финансируют западные спецслужбы.

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Метки: новости   русофоб   эхо москвы   
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69k
Чёрный человек. 5 часов назад
Израиль одна из немногих стран где чтят день Победы -9 ое мая на государственном уровне..
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119k
DeOrio 3 минуты назад
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1k
Bhaal 3 минуты назад
А с каких пор Газпром-Медиа Холдинг, владеющий контрольным пакетом Эха, стал западной спецслужбой?
Пропагандоны, вы если пердите в лужу, то хоть матчасть почитайте и узнайте [мат]з ху.
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7k
Перст Указующий 48 минут назад
да пусть тусуются на эхе, они хотя бы так на виду
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8k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
Непонятно, отчего там одни жиды и почему они возомнили, что могут нас учить и оскорблять.
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18k
ПаганецЪ 3 часа назад
Не, а чего вы вообще хотели от "Эха мацы"?
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302
taxcop 3 часа назад
Согласен с вами автор. Это враги! Но! 66.6 % акций принадлежит Аура-медиа, треть америкосам. А вот Аура-Медиа принадлежит дочке Газпрома - Газпром медиа холдинг на 99,98%, конечный бенефициар Росимущество. Государство кормит этих уродов, обеспечивая наличие разных точек зрения, то бишь дерьмократии.
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60k
Доктор Джонс 3 часа назад
Весь этот кагал жидовский давно нужно напалмом выжечь...
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3k
VL 4 часа назад
Тухлые ссучары и говножёры, анальные петухи. почему фэйсы пасть им не заткнут???
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1k
Титус VL 4 часа назад
В ЕС за антигосударственную пропаганду любой канал в миг бы закрыли. В России же вседозволенность. Аж с переизбытком... На днях у нас в Латвии нацсовет по эл. СМИ жёстко обрубил более 10 российских каналов. Просто за то, что один из соучредителей медиахолдинга оказывал гуманитарную помощь пострадавшим Донбасса. И что? Кто-то в ЕС наложил санкции на наших кретинов? Не тут-то было!
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57
Васек ПЕТРОВ Титус 4 часа назад
да уж!!!
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302
taxcop Титус 3 часа назад
Мы слишком ещё зависимы от мнения запада, поэтому позволяем этому дерьму поливать нас грязью. Мало того, государства их ФИНАНСИРУЕТ! Через дочку Газпрома (писал выше). У нас такая политика государственная - платить за то, чтобы на нас лили помои. Надо брать пример с китайцев - закрыли бибиси и хрен клали на мнение «цивилизованного» мира.
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18k
ПаганецЪ taxcop 3 часа назад
Мы слишком зависим от мнения Запада, потому что во всех секторах экономики мы слишком зависим от бабла западных "партнёров". И те, кто в нашей стране у руля, по сути своей являются холуями этих самых "партнёров", как бы ни пыжились на тему "вставания с колен".
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2k
Tano 4 часа назад
Эту "антироссийскую деятельность" финансирует Газпром.
И держат там этих отморозков и клоунов с единственной целью - дискредитировать саму идею противления действующему режиму. Власти такие шуты, якобы от оппозиции, выгодны. Они формируют мнение нормальных людей, что в оппозиции собрались одни дебилы.
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165
Hexo4uha 4 часа назад
"чью антироссийскую деятельность финансируют западные спецслужбы."

Владелец Газпром-Медиа Холдинг (66 %), «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (33,2 %).

И давно у нас ГазпромМедиа стал западной спецслужбой?
Эхо Москвы со всей своей шоблой- официальные мальчики для битья и пугало, чтобы показывать своему населению и говорить- "вот видите какие пдрсы в оппозиции? И они все такие!". А потому они несут намеренно гротескный бред, чтобы люди точно знали за что их ненавидеть.
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20k
Юрьевич Hexo4uha 4 часа назад
Я пришёл к такому же выводу. Для этого этот гуманоидный рассадник в эфире и держат, за их антиправительственную позицию и ту дичь что они несут...
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251k
Booharik 4 часа назад
Радиостанция "Эхо Москвы" и есть та пресловутая собака, находящаяся рядом с идущим караваном, ближайшая собака, которую, в случае чего, легче всего достать плёткой.
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3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
А Соловьев и ему подобные пропагандоны, значит, фиалками пукают.
И ни вражды они не разжигают, ни ненависти.
Яснопонятно.
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165
Hexo4uha Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Нет, они абсолютно одинаковы. Просто одни гипертрофированно хвалят, другие не менее гротескно ругают. Даже финансирование одно и тоже. Все для того, чтобы всем вышеуказанным не занялись случайные люди.
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2k
Мистер Фикс 5 часов назад
Выходит, это не они либералы вовсе, а мы.
Миндальничаем с этими негодяями, миндальничаем...
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296
Сергей 5 часов назад
Слушать врага не противно?
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302
taxcop Сергей 3 часа назад
Ну, нормальные люди их не слушают
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1k
Дмитрий 5 часов назад
Эхо Мацы из СМИ которые были иногда действительно интересны, превратились в откровенное .авно. Просто откровенно скатились, скажу так "на транслирование новостей(любой) с заменой знака на "-"". Практически любая новость на Маце- это оголтелое шельмование существующего строя в России. Без альтернативы!
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239
Maximka 5 часов назад
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/07/2017/596d37d79a79470bccc28b00https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/07/2017/596d37d79a79470bccc28b00
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312
imho 5 часов назад
"Упомянув оскорбления, мне вспомнилась речь говноеда Ганапольского"


Лучше бы вместо ненависти сделали что-нибудь для родины полезное.
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1k
Гном 5 часов назад
Эхо мацы
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794
Stranger2018 5 часов назад
Шпала.
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7k
costa 6 часов назад
Все что не противоречит конституции страны и ее УК может быть озвучено. А призыв затыкать рот сми по политическим убеждениям - как раз противоречит УК РФ.
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37
Дядя Витя costa 6 часов назад
Статью за клевету ещё никто не отменял.
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7k
costa Дядя Витя 5 часов назад
И кто вас оклеветал? Бегом в суд!
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37
Дядя Витя costa 5 часов назад
Так тупой ТЫ, даже пост не прочитал.
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1k
khvatich Дядя Витя 4 часа назад
Дядя Вить, Коста право. Если государство правовое, потерпевший подаёт в суд.
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