Архангельский каннибал проведет остаток жизни за решеткой

Своих жертв Селезнев расчленял, плоть съедал, а остальное выбрасывал в реку. Он также переехал в квартиру одной из жертв после того, как убил и съел его. Родителям мужчины он сообщил, что их сын уехал в другой город по работе. Ту же историю он рассказал полиции, когда начался поиск пропавшего. У двух других жертв родственников не оказалось. Известно, что Селезнев также питался кошками, собаками, птицами и другими мелкими животными, которых подбирал на улице.