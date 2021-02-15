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Архангельский каннибал проведет остаток жизни за решеткой

Архангельский каннибал проведет остаток жизни за решеткой (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 17:42
Сообщество : Криминал
Метки: Верховный суд России   архангельск   жесть   каннибал   криминал   новости   
1071
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Верховный суд подтвердил пожизненное заключение архангельского каннибала Эдуарда Селезнева после безуспешной попытки апелляции. В прошлом году 53-летнего Селезнева приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и употребление в пищу трех человек в период с марта 2016 года по март 2017 года.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Верховный суд России   архангельск   жесть   каннибал   криминал   новости   
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16  комментариев
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Куею. Люди, которые рассуждают о том, что смертная казнь - это негуманно или «ему так еще хуже будет, чем умереть»... Может, нужно думать, как людям лучше будет, а не как ему хуже.. Странность какая-то. Собаку убиваем, если человека покусала, а дикобраза, который людей натурально ест, садят на бесплатный пожизненный паек.
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4k
Olga Raudis Полчаса назад
Какая апелляция вообще?! Да блин, ради таких уродов надо отказаться от моратория и в виде исключения применять смертную казнь.
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63
SUPPLY24.ONLINE Полчаса назад
на запчасти или на опыты...
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482
solosolovov Час назад
А интересно когда выпускают по статье убийство, изнасилование неужели никаких психиатрических экспертиз не проводят. Понятно что человек отсидел срок но ведь шизофрению и психлечебницу ни кто не отменял. Если суд принял решение, что за n-лет преступник перевоспитания, а он потом кого-то убил или изнасиловал то почему родственники жертв не имеют право подать в суд на суд за неправильно вынесенное решение.
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6k
Ivan Час назад
Ну и нафига он живой?
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−9
Popson Час назад
Таких бы на органы для нуждающихся пускать, жизнь за жизнь.. Тысячи людей спасти от смерти можно, а этих кормить и охранять будут....
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5k
Pashuta 2 часа назад
Смертная казнь в отдельных случаях просто жизненно необходима. И тут уже не до игр в толерантность и гуманизм.
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3k
RALEXXX Pashuta Час назад
Не думаю, что пожизненное заключение как то ассоциируется со словом гуманизм. Особенно в спец. учреждениях типа "Чёрного дельфина". Многие бы из "пожизненников" предпочли расстрел.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Мне вспомнился фильм за пожизненников.
Там сидит чеченский террорист за Беслан.
Его посадили с маньяком убийцей в одну камеру. Маньяк ему сказал "ты мне не нравишься!" - тот сразу выломился(попросился в другую камеру).
Меня интересует, как он среагирует если этот чувак скажет ему "ты мне нравишься")))
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Даже повесить его будет не достаточно справедливо... Это существо не человек.
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8k
Михалыч 2 часа назад
Введите смертную казнь, для таких отморозков! Каннибализм, Убийство во второй раз, Гос. измена, Повторное изнасилование (особенно малолетних), Хищения гос. собственности в особо крупном размере, Терроризм, Распространения тяжёлых наркотических веществ в особо крупном размере, да и просто рецидивист после пятой ходки, все они заслуживают высшей меры социальной защиты. Защиты нас, граждан, от биомусора.
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249k
Booharik Михалыч 2 часа назад
Казнить невыгодно. Полнейшее медицинское обследование, потом разборка на пригодные запчасти. Хоть что-то да можно использовать, чтобы спасти жизнь психически нормального человека. Так можно многих разобрать, кроме наркоманов.
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28k
LEPA Михалыч 7 минут назад
Так никаких депутатов не напасёшься!
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6k
uutb 2 часа назад
То есть, он съел 3-х человек, а потом еще и подал апелляцию?
Типа, я не хотел, меня жизнь заставила?
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