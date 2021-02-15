Архангельский каннибал проведет остаток жизни за решеткой

Верховный суд подтвердил пожизненное заключение архангельского каннибала Эдуарда Селезнева после безуспешной попытки апелляции. В прошлом году 53-летнего Селезнева приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и употребление в пищу трех человек в период с марта 2016 года по март 2017 года.
Своих жертв Селезнев расчленял, плоть съедал, а остальное выбрасывал в реку. Он также переехал в квартиру одной из жертв после того, как убил и съел его. Родителям мужчины он сообщил, что их сын уехал в другой город по работе. Ту же историю он рассказал полиции, когда начался поиск пропавшего. У двух других жертв родственников не оказалось. Известно, что Селезнев также питался кошками, собаками, птицами и другими мелкими животными, которых подбирал на улице.
До этих преступлений Селезнев уже отсидел 13 лет за другое двойное убийство. Судебно-медицинская экспертиза признала Селезнева вменяемым и в полной мере ответственным за убийство троих знакомых. Поскольку УК РФ не предусматривает отдельного наказания за каннибализм, Селезнева судили за убийство двух или более лиц в целях использования органов или тканей потерпевшего.
На прошлой неделе Верховный суд России рассмотрел дело и подтвердил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там сидит чеченский террорист за Беслан.
Его посадили с маньяком убийцей в одну камеру. Маньяк ему сказал "ты мне не нравишься!" - тот сразу выломился(попросился в другую камеру).
Меня интересует, как он среагирует если этот чувак скажет ему "ты мне нравишься")))