В США освободили мужчину, приговоренного к пожизненному заключению в возрасте 15 лет — 68 лет спустя

Старейший несовершеннолетний осужденный в США вышел из тюрьмы после 68 лет за решеткой. Все это время мужчина отказывался ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, утверждая, что никого не убивал.
83-летнему Джозефу Лигону из Филадельфии было 15, когда в 1953 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за участие в серии ограблений и нападений в компании пьяных подростков. В результате этих преступлений погибло два человека, хотя сам Лигон утверждал, что никого не убивал.
В 2012 году Верховный суд США постановил, что пожизненное заключение для несовершеннолетних является жестоким и, следовательно, неконституционным наказанием. Однако некоторые штаты отказались сокращать срок заключенным, и Пенсильвания была в их числе.
Четыре года спустя суд обязал эти штаты смягчить наказание для тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за преступления, совершенные до наступления совершеннолетия. После этого штат Пенсильвания повторно приговорил Лигона и более 500 других отбывающих пожизненный срок «несовершеннолетних» к сокращенным срокам тюремного заключения, включая пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.
В 2017 году Лигона приговорили повторно и назначили наказание в виде тюремного срока от 35 лет до пожизненного заключения. Однако, получив возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, он отказался.
«Мне нравится свобода, — сказал мужчина. — С УДО же нужно время от времени встречаться с ответственными за это людьми, нельзя покидать город без их разрешения. Для меня это — часть свободы».
Брэдли Бридж, государственный защитник, представлявший Лигона с 2006 года, обратился в федеральный суд с просьбой освободить своего клиента. В заявлении он написал, что, согласно Конституции, минимальный и максимальный срок, назначаемые несовершеннолетнему, должны быть индивидуальными, и универсальный вариант «один размер подходит всем» не соответствует Конституции. В ноябре окружная прокуратура Филадельфии приняла ходатайство Бриджа и потребовала, чтобы Лигону либо вынесли очередной приговор, либо освободили в течение 90 дней.
Лигона освободили из исправительного учреждения Феникс в округе Монтгомери в четверг. «Для меня это был не печальный день», — сказал Лигон.
Лигон родился в Алабаме в бедной семье. После переезда в Филадельфию он поступил в начальную школу, но бросил ее к четвертому классу, так и не научившись читать и писать. В возрасте 15 лет он считался изгоем среди сверстников. Лигон говорит, что его сделали козлом отпущения и вынудили ответить за чужие преступления.
В тюрьме Лигон держался особняком, большую часть времени работал дворником. Он также научился читать и писать. В свободное время Лигон учился боксировать и поддерживал хорошую физическую форму изнурительными тренировками.
В 1970-х годах в Пенсильвании сотни пожизненных заключенных освободили в рамках программы помилования, но Лигон так и не обратился с просьбой смягчить ему приговор.
«Просто я человек упрямый, — объяснил Лигон. — Таким уродился».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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США это расистское государство по сути ,даже если стоят на коленях ..(для вида )
Многонациональное государство по своей сути ,это только в России..(вернее в СССР было ,но ..) Эти падлы англосаксы и из России пытаются себе подобных сделать ,но что то у них не получается ..И началась травля и санкции хе хе
Россия именно своей объединяющей народы политикой сильна!!!!!!
Мы были не колонизаторами ,а созидателями ..Как в инете шутка была "Русские врывались в аулы и строили школы ,больницы дома ,фабрики заводы и т.д. "
а фильм "Пожизненно" вообще про негров которые никого не убивали, но тоже просидели почти 70 лет
-да кого это вообще "бёт? Этот ниггер грабил и смотрел как убивают его его черножопые дружбаны. Этого достаточно.
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Т.е. не убивал, просто грабил - он же не отказывается от участия в серии нападений и ограблений.
Прям незаслуженно закрыли, бедненький...
Я в 90-х в Когалым въ"бывать поехал. Не стал ширяться и людей грабить. Так что сдохшим в 90-х наркошам и "братве"- земля стекловолокном.
Его освободили, потому что он отсидел весь назначенный срок.
Пожизненное ему заменили на конкретный срок.
Срок истек, продлевать не стали.
Интересно, он выплатил потерпевшим какую-нибудь компенсацию? Тем, кого грабил.