В США освободили мужчину, приговоренного к пожизненному заключению в возрасте 15 лет — 68 лет спустя

Четыре года спустя суд обязал эти штаты смягчить наказание для тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за преступления, совершенные до наступления совершеннолетия. После этого штат Пенсильвания повторно приговорил Лигона и более 500 других отбывающих пожизненный срок «несовершеннолетних» к сокращенным срокам тюремного заключения, включая пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

В 2017 году Лигона приговорили повторно и назначили наказание в виде тюремного срока от 35 лет до пожизненного заключения. Однако, получив возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, он отказался.

«Мне нравится свобода, — сказал мужчина. — С УДО же нужно время от времени встречаться с ответственными за это людьми, нельзя покидать город без их разрешения. Для меня это — часть свободы».