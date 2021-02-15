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В США освободили мужчину, приговоренного к пожизненному заключению в возрасте 15 лет — 68 лет спустя

В США освободили мужчину, приговоренного к пожизненному заключению в возрасте 15 лет — 68 лет спустя (5 фото)

Автор:
15 февраля 2021 17:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Филадельфия   новости   пожизненное заключение   сша   
2791
5

Старейший несовершеннолетний осужденный в США вышел из тюрьмы после 68 лет за решеткой. Все это время мужчина отказывался ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, утверждая, что никого не убивал.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Филадельфия   новости   пожизненное заключение   сша   
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20  комментариев
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2k
Андрей 2 часа назад
Как это обычно, били их толпой, но ножиком я не колол. Я не убивал)
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4k
Fishki_surfer 6 минут назад
В тюрьме кого ни спроси - никто не виноват.
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−40
МИХАН 8 минут назад
Да было это уже не раз инфа ..Там таких думаю сотни ,а может и тысячи ..
США это расистское государство по сути ,даже если стоят на коленях ..(для вида )
Многонациональное государство по своей сути ,это только в России..(вернее в СССР было ,но ..) Эти падлы англосаксы и из России пытаются себе подобных сделать ,но что то у них не получается ..И началась травля и санкции хе хе
Россия именно своей объединяющей народы политикой сильна!!!!!!
Мы были не колонизаторами ,а созидателями ..Как в инете шутка была "Русские врывались в аулы и строили школы ,больницы дома ,фабрики заводы и т.д. "
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140
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
в фильме " Побег из Шоушенка" есть персонаж Брукс
а фильм "Пожизненно" вообще про негров которые никого не убивали, но тоже просидели почти 70 лет
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4k
RomaXz Полчаса назад
Как то уже бессмысленно выпускать. Сколько ему? 83? Он умрет раньше, чем приспособится у миру, который за это время изменился до неузнаваемости.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"В результате этих преступлений погибло два человека, хотя сам Лигон утверждал, что никого не убивал."-
-да кого это вообще "бёт? Этот ниггер грабил и смотрел как убивают его его черножопые дружбаны. Этого достаточно.
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938
Вероника Штейнман Час назад
Так оправдали, или просто выперли, чтобы не кормить? Места нужны?
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6k
Ivan Час назад
Строил бы БАМ, хрен бы столько прожил.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
ленивый ниггер. мог бы копать тоннель все эти годы.
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16k
Anna 2 часа назад
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за участие в серии ограблений и нападений в компании пьяных подростков. В результате этих преступлений погибло два человека, хотя сам Лигон утверждал, что никого не убивал."
=============
Т.е. не убивал, просто грабил - он же не отказывается от участия в серии нападений и ограблений.
Прям незаслуженно закрыли, бедненький...
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33k
jonnyD 2 часа назад
Повезло ему , в 1953-ем могли и линчевать без суда .
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
и чо, пенсию ему дадут? пенсионных отчислений то не было. наверное лучше бы ему в тюряге
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177
Ямщик 2 часа назад
Хрен его знает.... Была у нас на районе компания оторвышей моего возраста, так мы с друзьями с ними не общались, был свой круг общения, теперь у нас семьи, дети, а те парни по лагерям погнили. Каждый сам выбирает свою дорогу.
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57k
Опиум для народа Ямщик Час назад
За наркош такая же х"йня. А то некоторые тут ноют что в 90-х "нормальные пацаны" сторчались или в перестрелках сдохли.
Я в 90-х в Когалым въ"бывать поехал. Не стал ширяться и людей грабить. Так что сдохшим в 90-х наркошам и "братве"- земля стекловолокном.
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39k
Александр 2 часа назад
Да все, он уже уже постоянный член ЛГБТ ссобщества - после 68 лет тюрьмы то...... с 15 бл... лет....
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
«Ты извини, борода, хня тут вышла небольшая, лоханулись мы немного, так что мы тебя выпускаем»
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2
Несусвет BillyBonzz Минуту назад
Не понял, с чего вы взяли, что кто-то лоханулся?
Его освободили, потому что он отсидел весь назначенный срок.
Пожизненное ему заменили на конкретный срок.
Срок истек, продлевать не стали.
Интересно, он выплатил потерпевшим какую-нибудь компенсацию? Тем, кого грабил.
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87
Ви 2 часа назад
не упрямый, а тупой.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
повезло ему - столько сериальчиков, столько фильмов не пересмотрено
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