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Хирург и ординатор обручились в «красной зоне» красноярского ковидного госпиталя

Хирург и ординатор обручились в «красной зоне» красноярского ковидного госпиталя (1 фото)

Автор:
06 января 2021 00:35
Сообщество : Пандемия
Метки: Романтика   врачи   коронавирус   любовь   милота   отношения   позитивное   
92
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Хирург Красноярской краевой клинической больницы Игорь Анохин накануне Нового года сделал предложение своей коллеге Екатерине Внуковой прямо в «красной зоне» ковидного госпиталя. Кадрами этого события поделились сотрудники пресс-службы больницы.
Даже в такую трудную эпоху бывают светлые и милые моменты.

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Метки: Романтика   врачи   коронавирус   любовь   милота   отношения   позитивное   
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13  комментариев
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12k
Corvus Corax 4 часа назад
"Хирург и ординатор"...
Это пиндец... Ординатор там, 99%, тоже хирург... Для аффтара: хирург - профессия врача, ординатор - должность врача...
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57k
Опиум для народа 10 минут назад
-"Даже в такую трудную эпоху бывают светлые и милые моменты."-
-пафоса не дох"я? В какую,с"ка,трудную эпоху? Работаете 8 часов,большинство болезней лечится,войны нет. Так в чем трудность,у"бан?
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326
Борис 21 минуту назад
А нахрена в красной зоне хирург?
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1k
Acid Snake 57 минут назад
Дебилы бл. Кто следующий, санитар и патологоанатом в морге. Значит работы у них не так уж и много, раз хватает время хернёй заниматься. Понторезы дешёвые.
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3k
tamin 3 часа назад
Красавцы! Хотя автор, мог бы подробнее пост сделать. Да и ординатор может быть зирургом
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7k
Cornho 4 часа назад
Это нужно было делать непременно в красной зоне ковидного госпиталя? Люди уже не знают, как бы [мат]... выпендриться позаковыристей, лишь бы внимания побольше привлечь.
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678
insaider Cornho Час назад
Хирург и ординатор обручились в «красной зоне» красноярского ковидного госпиталя
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−8
10k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Ну почему пост куцый такой? Хватает информации на других источниках об этой паре... А тут две строки...
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−8
7k
Караганда 4 часа назад
совет да любовь-счастья им.
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