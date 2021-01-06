Хирург и ординатор обручились в «красной зоне» красноярского ковидного госпиталя

Хирург Красноярской краевой клинической больницы Игорь Анохин накануне Нового года сделал предложение своей коллеге Екатерине Внуковой прямо в «красной зоне» ковидного госпиталя. Кадрами этого события поделились сотрудники пресс-службы больницы.
Даже в такую трудную эпоху бывают светлые и милые моменты.
Даже в такую трудную эпоху бывают светлые и милые моменты.
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Это пиндец... Ординатор там, 99%, тоже хирург... Для аффтара: хирург - профессия врача, ординатор - должность врача...
-пафоса не дох"я? В какую,с"ка,трудную эпоху? Работаете 8 часов,большинство болезней лечится,войны нет. Так в чем трудность,у"бан?