«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки

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В пресс-службе больницы Центральной медико-санитарной части №38 города Сосновый Бор Ленинградской области рассказали о снимке, на котором трое врачей лежат на полу у кровати пациентки с COVID-19.На фото видно, что трое медиков спят у кровати пациента. Оно было опубликовано 27 декабря в официальной группе ВК ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России.«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина», — написала старшая медицинская сестра.Ниже она объяснила, что на фото студенты-медики Расуль, Катя и Лёша. Молодые люди в два часа ночи увидели сообщение в рабочем чате, что состояние одного из пациентов ухудшилось.«Молодые медики оказались очень сплочённым коллективом. Они были в общежитии, но прочитали в общем чате, что у одной из пациенток паника. У неё упала сатурация, и она выдёргивала маску с кислородом. Ребята оделись и вернулись в отделение. Они находились всю ночь с ней: разговаривали, успокаивали её. А когда она уснула, то они просто сели на пол и решили не уходить из палаты. Медики решили быть рядом на случай, если вернётся паника», — рассказала RT Еремян.Она добавила, что студенты не смыкали глаз всю ночь, хотя могли спуститься в свои комнаты в общежитии, которое находится на первом этаже больницы. После смены им выдали благодарственные письма и предложение официального трудоустройства.