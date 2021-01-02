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«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки

«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки (1 фото)

Автор:
02 января 2021 10:53
Сообщество : Пандемия
Метки: доброта   интересные факты из жизни   медики   
428
1
В пресс-службе больницы в Сосновом Бору Ленинградской области рассказали RT об опубликованной в сети фотографии, на которой трое врачей лежат на полу у кровати тяжелобольного пациента. Выяснилось, что это были студенты, проходившие практику в реанимации для пациентов с коронавирусом. Молодые люди отработали дневную смену, но ночью вернулись в отделение, когда узнали, что их пациентке стало плохо.

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Метки: доброта   интересные факты из жизни   медики   
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12k
Ligov 2 часа назад
Не все еще потеряно, пока такие ребята есть...
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22k
Max Shtirlic 22 минуты назад
«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки
«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки
«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Вот кто настоящие Герои России
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30k
Alex 2 часа назад
А некоторые дебилы продолжают без масок ходить
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