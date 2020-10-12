Банк России выпустит монеты, посвященные труду медиков

Тираж монеты номиналом 25 рублей составит пять миллионов экземпляров. На оборотной стороне монеты помещено изображение двух медицинских работников, облаченных в защитные костюмы - те самые, в которых врачи приезжают на вызовы к пациентам с коронавирусом. Женщина и мужчина держат реанимационные чемоданы.

Помимо этой монеты в серии "Человек труда" выпущена монета, посвященная работникам транспортной сферы.