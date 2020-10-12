Банк России выпустит монеты, посвященные труду медиков

Интересно, лет этак через пятьдесят удивятся ли люди медодежде врачей или к тому времени она станет привычной?
Пожалуй, самая запоминающаяся тема 2020 года - пандемия и все с нею связанное. Люди внезапно осознали роль врачей в современной жизни. Вот и Банк РФ решил выпустить памятные монеты, посвященные российским медикам.
Тираж монеты номиналом 25 рублей составит пять миллионов экземпляров. На оборотной стороне монеты помещено изображение двух медицинских работников, облаченных в защитные костюмы - те самые, в которых врачи приезжают на вызовы к пациентам с коронавирусом. Женщина и мужчина держат реанимационные чемоданы.
Помимо этой монеты в серии "Человек труда" выпущена монета, посвященная работникам транспортной сферы.
Помимо этой монеты в серии "Человек труда" выпущена монета, посвященная работникам транспортной сферы.
Картинка на монете символизирует ожидание медиками надбавки за работу с COVID-19, а номинал - размер надбавки...— Bender 💨🦀💨 (@Robot_BenderBR) October 12, 2020
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Помню по дефолту 98-ого,как в Питере кафе и магазины на ключевых городских улицах и проспектах закрывались. А потом на их месте банки свои филиалы по открывали.
Вот уж точно кому война,а кому и мать родна.