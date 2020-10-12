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Банк России выпустит монеты, посвященные труду медиков

Банк России выпустит монеты, посвященные труду медиков (3 фото)

Автор:
12 октября 2020 17:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020   ynews   Нумизматика   банк РФ   интересно   медики   памятная монета   
594
3
Интересно, лет этак через пятьдесят удивятся ли люди медодежде врачей или к тому времени она станет привычной?

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Метки: 2020   ynews   Нумизматика   банк РФ   интересно   медики   памятная монета   
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11  комментариев
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Я так понял, лучше заниматься разной }{уйнёй(в данном случае чеканить монетки), чем оказывать реальную финансовую поддержку медицинских работников.
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7k
HUBLOT Полминуты назад
Монеты будут чеканить с образами Мураховского, Мясникова и Рошаля? Это фамилии докторов, если кто не знает.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Регулирование экономики - тяжелая работа, поэтому регулирующий регулятор время от времени развлекается, выпуская монетки о том, о сем. Ельвира - тоже баба, ей нравится все блестящее, звонкое, кругленькое.
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7k
Андрей Ма-С Полчаса назад
а у нас своя атмосфера.
а у нас своя атмосфера.
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−17
Cryptopunk 55 минут назад
Как то вообще по.. на эти монетки
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Самое время монетки выпускать.
Помню по дефолту 98-ого,как в Питере кафе и магазины на ключевых городских улицах и проспектах закрывались. А потом на их месте банки свои филиалы по открывали.
Вот уж точно кому война,а кому и мать родна.
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870
Walther 3 часа назад
Да выпускайте сразу с одной стороны профиль Набиуллиной, а с другой Грефа! Один хрен все "движухи" во имя их благосостояния!
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