Китаец заботился о чужой бабушке и через 30 лет был вознаграждён

У бабушки Су Мэйюнь не было родственников, которые хотели бы о ней позаботиться, и, после смерти мужа, именно Сюй стал ей помогать.



Сюй Хуэйминь помогал по хозяйству, готовил пищу для старушки. В 2008 году власти признали домик Су Мэйюнь ветхим и снесли. Мужчина же помог бабушке снимать жильё и продолжил о ней заботиться.

При этом власти признали Су бездомной, и подали заявку на выделение ей земельного участка площадью 80 квадратных метров.



Секретарь парткома деревни наблюдал за заботой мужчины и рассказал, что когда Су уже не могла справиться с простыми задачами, то они решили, что старушке будет лучше в доме престарелых. Куда она и переехала в 2012 году. Но Сюй и там её не бросил – регулярно звонил Су и приезжал пообщаться.

В 2016 году в возрасте 92 лет Су скончалась. И в этом же году дошла очередь до её заявки на землю. Кстати, выделенную землю оценили в 1 млн юаней (11,5 млн рублей).



Ещё за год до смерти Су хотела написать завещание на своего помощника Сюй. Однако тот не воспринял это всерьез из-за того, что у бабушки ничего не было, и не подписал документ.