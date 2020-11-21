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Китаец заботился о чужой бабушке и через 30 лет был вознаграждён

Китаец заботился о чужой бабушке и через 30 лет был вознаграждён (3 фото)

Автор:
21 ноября 2020 14:43
Сообщество : Истории
Метки: бабушка   доброта   дом престарелых   забота   земля   китая   
2474
3
Житель провинции Чжэцзян, 66-летний Сюй Хуэйминь с 1988 года заботился о старенькой бездетной соседке. Не все люди понимали его, но мужчина получил по заслугам.
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Метки: бабушка   доброта   дом престарелых   забота   земля   китая   
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3k
TirAn Час назад
Есть у меня знакомая, в городе С. Познакомилась когда то давно с пожилой женщиной. Просто общались. Помогала иногда по мелочи, т.к. родственники давно забыли к ней дорогу, да и номер телефона. Со временем помощи потребовалось больше, родственников стало больше, а памяти у них меньше... Короче бабулька взяла и оформила то ли завещание, то ли дарственную на квартиру на свою помощницу. На всяий случай они сделали психиатрическую экспертизу.
И вот тут ейные родственнички объявились .... и началось .... НО было поздно.
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4k
Летучий Мыш 6 минут назад
Власти посоветовали обратиться за признанием Сюйа наследником, признали его по суду и получили треть участка как откат )
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
11,5 млн рублей разделить на 2 (половина участка), разделить на 30 лет, разделить на 365 дней- выходит 525 рублей в день. Сказать что слишком прибыльный бизнес так нет. Ну так и он не сильно поди напрягался.
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7k
Михаил Полчаса назад
Китаец заботился о чужой бабушке и через 30 лет был вознаграждён
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3k
panama Час назад
Сюй всё знал
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Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Хозяйка связала безухому кролику новые ушки Хозяйка связала безухому кролику новые ушки Забота проявляется в мелочах Забота проявляется в мелочах 15 котов и собак до и после того, как они попали в заботливые руки новых хозяев 15 котов и собак до и после того, как они попали в заботливые руки новых хозяев Канадка попросила маму последить за цветами. Та последила так, что заслужила звание «бабушка года» Канадка попросила маму последить за цветами. Та последила так, что заслужила звание «бабушка года» 20 особых примеров доброты и заботы о ближнем 20 особых примеров доброты и заботы о ближнем
Ирина Николаевна из 3 подъезда

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