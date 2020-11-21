Китаец заботился о чужой бабушке и через 30 лет был вознаграждён

Житель провинции Чжэцзян, 66-летний Сюй Хуэйминь с 1988 года заботился о старенькой бездетной соседке. Не все люди понимали его, но мужчина получил по заслугам.
У бабушки Су Мэйюнь не было родственников, которые хотели бы о ней позаботиться, и, после смерти мужа, именно Сюй стал ей помогать.
Сюй Хуэйминь помогал по хозяйству, готовил пищу для старушки. В 2008 году власти признали домик Су Мэйюнь ветхим и снесли. Мужчина же помог бабушке снимать жильё и продолжил о ней заботиться.
При этом власти признали Су бездомной, и подали заявку на выделение ей земельного участка площадью 80 квадратных метров.
Секретарь парткома деревни наблюдал за заботой мужчины и рассказал, что когда Су уже не могла справиться с простыми задачами, то они решили, что старушке будет лучше в доме престарелых. Куда она и переехала в 2012 году. Но Сюй и там её не бросил – регулярно звонил Су и приезжал пообщаться.
В 2016 году в возрасте 92 лет Су скончалась. И в этом же году дошла очередь до её заявки на землю. Кстати, выделенную землю оценили в 1 млн юаней (11,5 млн рублей).
Ещё за год до смерти Су хотела написать завещание на своего помощника Сюй. Однако тот не воспринял это всерьез из-за того, что у бабушки ничего не было, и не подписал документ.
Сюй Хуэйминь помогал по хозяйству, готовил пищу для старушки. В 2008 году власти признали домик Су Мэйюнь ветхим и снесли. Мужчина же помог бабушке снимать жильё и продолжил о ней заботиться.
При этом власти признали Су бездомной, и подали заявку на выделение ей земельного участка площадью 80 квадратных метров.
Секретарь парткома деревни наблюдал за заботой мужчины и рассказал, что когда Су уже не могла справиться с простыми задачами, то они решили, что старушке будет лучше в доме престарелых. Куда она и переехала в 2012 году. Но Сюй и там её не бросил – регулярно звонил Су и приезжал пообщаться.
В 2016 году в возрасте 92 лет Су скончалась. И в этом же году дошла очередь до её заявки на землю. Кстати, выделенную землю оценили в 1 млн юаней (11,5 млн рублей).
Ещё за год до смерти Су хотела написать завещание на своего помощника Сюй. Однако тот не воспринял это всерьез из-за того, что у бабушки ничего не было, и не подписал документ.
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Представители власти, которые наблюдали за бережной заботой мужчины к старушке, посоветовали ему обратиться в суд за признанием его наследником.
Интересно, что объявился также другой наследник – племянник Су, пишет Asia One.
В итоге суд принял решение, что Сюй имеет право на половину участка (т.е.40 кв.м.), племяннику перешло 12 квадратов, а деревенским властям – 28.
Интересно, что объявился также другой наследник – племянник Су, пишет Asia One.
В итоге суд принял решение, что Сюй имеет право на половину участка (т.е.40 кв.м.), племяннику перешло 12 квадратов, а деревенским властям – 28.
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И вот тут ейные родственнички объявились .... и началось .... НО было поздно.