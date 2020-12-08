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Госдума за расширение полномочий полицейских

Госдума за расширение полномочий полицейских (1 фото)

Автор:
08 декабря 2020 20:25
Сообщество : Политика
Метки: госдума   полиция   полномочия   россия   
1217
1
Сегодня, 8 декабря, Госдума поддержала в первом чтении резонансный законопроект о новых полномочиях полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

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Метки: госдума   полиция   полномочия   россия   
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23  комментария
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
==
Так же был расширен список преступлений
1) НЕ носит маску
2) НЕ вакцинируется
3) НЕ смотрит телевизор :-) :-) :-)
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4k
Сергей Борисов 15 минут назад
Нельзя не доверять словам и намерениям полицейских - из судебной практики.
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38k
мурзилка009-1 2 часа назад
Это какой-то нонсенс - представители народа во власти -"ДЕПУТАТЫ" принимают законы против народа...
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18k
Шуруп мурзилка009-1 2 часа назад
Мурзилко, а ты где последние 20 лет был?? )))
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2k
Свирепый Бамбр Шуруп 2 часа назад
он картинки постил
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27k
lem02 2 часа назад
Юридическое безумие. Депутаты напрочь перечеркнули всё, чему меня учили в институте.
"...применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия"...ИНЫЕ!? Кто их будет трактовать? Что такое "иные"?
"...дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые помещения... если очевидцы указывают на совершивших преступление..." помните в фильме "Михайло Ломоносов" был такой персонаж "язык". Водили по площадям в мешке на голове с прорезями для глаз, на кого укажет - тот заговорщик. На дыбу...
Как то глупо всё.
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27k
Дмитрий 3 часа назад
У полицаев,наверное праздник
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1k
Kariya 3 часа назад
Да это уже не первый год мусолят. И до сих пор приоритетом вопрос, а не окажутся ли вне закона сами менты и депутаты.
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12k
Алексей 4 часа назад
Примерно в том же виде это и так закреплено в УПК РФ и Законе о Полиции.
Ни о каком "беспределе" в данном предложении нет и речи, только о конкретизации отдельных норм.
Обратите внимание, что речь идет именно о полиции, осуществляющей деятельность по раскрытию преступлений.
А не о росгвардии, реализующей совсем другие функции.
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29k
Михаил 4 часа назад
Закон направлен не на защиту прав и интересов граждан, а на предотвращение в первую очередь массовых волнений, митингов, недовольство граждан и т.д.
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16k
Марина 4 часа назад
Россия и так полицейское государство. 509 полицейских на 100 000 населения, в США это 245 ( в два раза меньше), Англия - 307, Франция - 356, Германия - 299.
Кто надзирает за надзирателями?
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7k
Агент Безопасной Национальности Марина 3 часа назад
А в Монако 1375, на Кипре 678, в Испании 512...
Интересно, кто у них там надзирает за надзирателями?
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12k
Иван Марина 3 часа назад
да, во Франции и в Германии, пожалуй, более эффективно работают

надо у нас обязательно внедрять
да, во Франции и в Германии, пожалуй, более эффективно работают надо у нас обязательно внедрять
да, во Франции и в Германии, пожалуй, более эффективно работают надо у нас обязательно внедрять
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16k
Марина Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
В Монако их всего 500 человек на всю страну. А на Кипре пограничная территория и там соседи придурошные воинственные алахакбары.
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7k
Агент Безопасной Национальности Марина 6 минут назад
Стоп-стоп-стоп! Речь была о конкретных показателях: количество полицейских на 100 тыс. душ населения.
Верно? А 500 на страну или 5000000 - не важно.
Я уж тактично не стал писать про этот показатель в Ватикане

Зы.Ы.: А что, в Испании живет 500 человек и ее "соседи - придурошные воинственные алахакбары."?
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8k
Владимир 4 часа назад
Там кое что более интересное назревает - https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070431-7#bh_histrashttps://sozd.duma.gov.ru/bill/1070431-7#bh_histras

Депутаты предложили запретить распространение каких-либо сведений третьими лицами о частной жизни должностных лиц и их родных. Из-за этого журналисты могут лишиться возможности делать расследования про чиновников и силовиков.
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276
Sergio Владимир 4 часа назад
провто песня
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54
Анатолий 4 часа назад
Даааа......уж.Не надо печалится, вся жесть впереди.
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37k
doker 4 часа назад
Наконец-то всех бандитов переловят и с преступностью покончат.
Сам не застал, но в книжках читал: когда первые полицаи появились на оккупированных территориях в 41-44, то у них прав ещё больше было. Благодаря этому они вытеснили всех "бандитов, комиссаров и коммунистов" с городов и сёл в леса, защитив население от преступного элемента. Правда в лесах партизаны появились.
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4k
Барт Симпсон doker 4 часа назад
и населения в селах не осталось... но это уже издержки производства.
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
не увидел ничего резонансного кроме волн света, исходящих от монитора.
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2k
Андрей 4 часа назад
Да всем пофик, после последних "выборов", вообще плевать, что они там принимают.
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−43
Pavel Manchuk 4 часа назад
этим псам совсем руки развязали.
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