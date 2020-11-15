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10 самых абсурдных законов в британском законодательстве

10 самых абсурдных законов в британском законодательстве (1 фото)

Автор:
15 ноября 2020 18:59
Сообщество : Юмор
Метки: видео   приколы   смех   
670
1
Наш мир полон абсурдов, полно их и в мире законов. Представляем 10 самых абсурдных законов, найденных в британском законодательстве.

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Метки: видео   приколы   смех   
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18  комментариев
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2k
kappaneed 3 часа назад
Клондайк для тролей))
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114
Nuucha kappaneed 2 часа назад
Вспомнил такую байку:
Однажды во время длинного экзамена один оксфордский студент неожиданно потребовал у профессора кружку пива и телятину. Профессор поразился такой дерзости, но студент достал из сумки свод законов Оксфорда и продемонстрировал до сих пор не отмененное правило от 1513 года: каждому, кто сдает экзамен дольше 4 часов, причитается именно такое угощение.
После долгих торгов студент согласился заменить мясо и пиво на гамбургер и колу он считал, что утер нос профессорам, и был очень доволен собой.
Радость его, однако, длилась недолго через несколько дней его вызвали в университетский суд и сообщили об отчислении за нарушение правила от 1415 года «явку на экзамен без меча»!
Так что троллить тоже надо с оглядкой, а то вдруг выяснится, что если не беременная женщина прикинувшись беременной нагадит в шлем полицейского то в наказание её заставят съесть и свои испражнения, и испражнения всего личного состава полицейского участка.
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55k
7guest 9 минут назад
Самый идиотский закон у нас выглядит примерно так: Президент , а также члены правительства и Государственной Думы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
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6k
Агент Безопасной Национальности 57 минут назад
"В Великобритании, депутатам парламента запрещено… умирать в здании этого самого парламента."
=================
За нарушение закона - смертная казнь?
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562
Андрей Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Четвертование...)))
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114
Nuucha Агент Безопасной Национальности 20 минут назад
Расстрелом через повешение на гильотине.
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3k
AlekseiTFS Час назад
В прогрессивных странах ни то что законы - конституции могут хоть раз в год менять. И все это ао просьбе трудящихся
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114
Nuucha AlekseiTFS 18 минут назад
У нас в году два дня всеобщего голосования. Так что можно и чаще.
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3k
AlekseiTFS Nuucha 10 минут назад
Ну видишь, как классно. За то никто в полицейские фуражки не гадит и даже без соответствующего закона
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10k
Хью́берт 2 часа назад
В шлем полицейскому нассать, это конечно интересно.
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42k
Daniel Rumiantsev Хью́берт Полчаса назад
залети и двигай в лондон, заодно и поссышь
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32k
Дворняга Хью́берт 14 минут назад
Теперь понятно стало, почему у шлема такая форма: чтоб беременная могла сделать это стоя )))
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26k
bgv 2 часа назад
"В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах. "
На броники надеюсь этот закон распространяется?

"Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю. "
а не наоборот?
насколько помню закон не от балды придуман т.к. именно из головы кита добывают "китовый ус" являющийся ценным сырьём для пошива корсетов и кринолинов, что для королевы намного важнее, чем для короля
ну, и экономия для казны огромная.
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114
Nuucha bgv 2 часа назад
Но голову кита тем не менее отдают Королю???
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26k
bgv Nuucha 2 часа назад
могет и отдают ,но скорее всего просто рассказывают, как ему сегодня отдали голову кита.
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41k
zloykoyot bgv 2 часа назад
Зато король будет решать кто будет носить тот корсет - королева или какая-нибудь фаворитка.
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bgv zloykoyot Час назад
ага ,о его решении ему тоже расскажут за завтраком
ну и докУмент дадут - визу поставить.
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41k
zloykoyot bgv Час назад
Вполне возможно что и так.
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