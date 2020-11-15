10 самых абсурдных законов в британском законодательстве

Наш мир полон абсурдов, полно их и в мире законов. Представляем 10 самых абсурдных законов, найденных в британском законодательстве.
В Великобритании, депутатам парламента запрещено… умирать в здании этого самого парламента.
Шотландские законодатели были, должно быть, весьма гостеприимными особами, так как один из законов, действовавших до недавнего времени, обязывал впускать в дом каждого, кто хотел воспользоваться туалетом.
Законодательство Великобритании запрещает приклеивание марки с изображением королевы вверх ногами. Стоит ли говорить, насколько обременительным является слежение за соблюдением этого запрета для исполнительного производства.
По закону, житель Шотландии имеет право быть убитым, но только лишь в том случае, если будет иметь при себе лук и стрелы.
В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах.
Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю.
Оксфорде, всем женщинам старше 16-ти лет запрещено обнажаться перед объективом фотографа, если он является мужчиной.
До сих пор действует закон, запрещающий прогон скота по улицам Лондона.
Во время Рождества в Англии запрещено потребление паштетиков с мясом.
Беременная женщина имеет право решить свои физиологические проблемы в любом месте. В случае необходимости, она может справить малую нужду… в полицейский шлем.
Шотландские законодатели были, должно быть, весьма гостеприимными особами, так как один из законов, действовавших до недавнего времени, обязывал впускать в дом каждого, кто хотел воспользоваться туалетом.
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Законодательство Великобритании запрещает приклеивание марки с изображением королевы вверх ногами. Стоит ли говорить, насколько обременительным является слежение за соблюдением этого запрета для исполнительного производства.
По закону, житель Шотландии имеет право быть убитым, но только лишь в том случае, если будет иметь при себе лук и стрелы.
В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах.
Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю.
Оксфорде, всем женщинам старше 16-ти лет запрещено обнажаться перед объективом фотографа, если он является мужчиной.
До сих пор действует закон, запрещающий прогон скота по улицам Лондона.
Во время Рождества в Англии запрещено потребление паштетиков с мясом.
Беременная женщина имеет право решить свои физиологические проблемы в любом месте. В случае необходимости, она может справить малую нужду… в полицейский шлем.
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Однажды во время длинного экзамена один оксфордский студент неожиданно потребовал у профессора кружку пива и телятину. Профессор поразился такой дерзости, но студент достал из сумки свод законов Оксфорда и продемонстрировал до сих пор не отмененное правило от 1513 года: каждому, кто сдает экзамен дольше 4 часов, причитается именно такое угощение.
После долгих торгов студент согласился заменить мясо и пиво на гамбургер и колу он считал, что утер нос профессорам, и был очень доволен собой.
Радость его, однако, длилась недолго через несколько дней его вызвали в университетский суд и сообщили об отчислении за нарушение правила от 1415 года «явку на экзамен без меча»!
Так что троллить тоже надо с оглядкой, а то вдруг выяснится, что если не беременная женщина прикинувшись беременной нагадит в шлем полицейского то в наказание её заставят съесть и свои испражнения, и испражнения всего личного состава полицейского участка.
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За нарушение закона - смертная казнь?
На броники надеюсь этот закон распространяется?
"Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю. "
а не наоборот?
насколько помню закон не от балды придуман т.к. именно из головы кита добывают "китовый ус" являющийся ценным сырьём для пошива корсетов и кринолинов, что для королевы намного важнее, чем для короля
ну, и экономия для казны огромная.
ну и докУмент дадут - визу поставить.