10 самых абсурдных законов в британском законодательстве

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В Великобритании, депутатам парламента запрещено… умирать в здании этого самого парламента.Шотландские законодатели были, должно быть, весьма гостеприимными особами, так как один из законов, действовавших до недавнего времени, обязывал впускать в дом каждого, кто хотел воспользоваться туалетом.Законодательство Великобритании запрещает приклеивание марки с изображением королевы вверх ногами. Стоит ли говорить, насколько обременительным является слежение за соблюдением этого запрета для исполнительного производства.По закону, житель Шотландии имеет право быть убитым, но только лишь в том случае, если будет иметь при себе лук и стрелы.В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах.Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю.Оксфорде, всем женщинам старше 16-ти лет запрещено обнажаться перед объективом фотографа, если он является мужчиной.До сих пор действует закон, запрещающий прогон скота по улицам Лондона.Во время Рождества в Англии запрещено потребление паштетиков с мясом.Беременная женщина имеет право решить свои физиологические проблемы в любом месте. В случае необходимости, она может справить малую нужду… в полицейский шлем.