Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора

Простите, люди добрые! Вот теперь, после того, как формальная часть с извинениями состоялась, можно жестить по полной программе. P.S. Поговаривают, что уже готовят письмо на удаление данного поста.
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И потом эта бабушка "на двоРе" сказала - "Тушёнка - не дорого".