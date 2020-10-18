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Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора

Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора (16 фото)

Автор:
18 октября 2020 20:26
Сообщество : Юмор
Метки: жесть   насилие   приколы   смерть   смех   уродство   черный юмор   
4153
16
Простите, люди добрые! Вот теперь, после того, как формальная часть с извинениями состоялась, можно жестить по полной программе. P.S. Поговаривают, что уже готовят письмо на удаление данного поста.
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Метки: жесть   насилие   приколы   смерть   смех   уродство   черный юмор   
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239k
NAZARETH Час назад
Комментарий к фото
Надо в гости зайти...
Надо в гости зайти...
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10k
поручик Ржевский 50 минут назад
Да, но сначала в банки "закатала", а потом по полочкам разложила...
И потом эта бабушка "на двоРе" сказала - "Тушёнка - не дорого".

Да, но сначала в банки "закатала", а потом по полочкам разложила... И потом эта бабушка "на двоРе" сказала - "Тушёнка - не дорого".
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