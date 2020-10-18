Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора

Простите, люди добрые! Вот теперь, после того, как формальная часть с извинениями состоялась, можно жестить по полной программе. P.S. Поговаривают, что уже готовят письмо на удаление данного поста.

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1. В ваших глазах тоже погас свет на мгновение? 0 Источник:

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2. Фантазия на восстание мертвецов 0 Источник:

3. Действительно, нельзя так про родную мать говорить 0 Источник:

4. Оп, опять свет моргнул 0 Источник:

5. Вот это уже очень жестко 0 Источник:

6. Когда тебя достали тупые шутки про расчлененку 0 Источник:

7. Но твои подписчики так не считают... 0 Источник:

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9. Когда сосед снизу установил шест для стриптиза 0 Источник:

10. РукаЛицо. Так жестко тут еще не шутили 0 Источник:

11. Актуалочка 0 Источник:

12. Прически для разных знаков зодиака 0 Источник:

13. Хэллоуин скоро 0

14. Жиза 0