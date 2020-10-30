Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю

До самого "страшного" дня в году осталось совсем немного времени. Да, к Хэллоуину можно относиться по-разному, но так сложилось, что эта дата стала международной. Давайте посмотрим, как к ней готовятся люди в разных уголках мира.

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1. Да, в 2020 году Хэллоуин можно было отмечать каждый день 0 Источник:

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2. Тыква - главный атрибут этого дня. В 2020 году она выглядит по-особенному 0 Источник:

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5. Маски тоже являются неотъемлемыми частями костюмов в этот день. Ниже продемонстрировано, как менялись тренды 0 Источник:

6. Действительно, самый страшный костюм сейчас выглядит именно так 0 Источник:

7. Как вам такой костюмчик? 0 Источник:

8. Да, 2020 год нас сильно потрепал 0 Источник:

9. Ничего необычного, просто совещание в Zoom на удаленке 0 Источник:

10. Когда пытался быть оригинальным, но что-то пошло не так 0 Источник:

11. В США сейчас в моде подобные украшения лужаек перед домами 0 Источник:

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