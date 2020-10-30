Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю

До самого "страшного" дня в году осталось совсем немного времени. Да, к Хэллоуину можно относиться по-разному, но так сложилось, что эта дата стала международной. Давайте посмотрим, как к ней готовятся люди в разных уголках мира.
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5. Маски тоже являются неотъемлемыми частями костюмов в этот день. Ниже продемонстрировано, как менялись тренды
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