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Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю

Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю (16 фото)

Автор:
30 октября 2020 21:27
Сообщество : Юмор
Метки: коронавирус   пандемия   приколы   смех   сша   украшение   хэллоуин   
1389
16
До самого "страшного" дня в году осталось совсем немного времени. Да, к Хэллоуину можно относиться по-разному, но так сложилось, что эта дата стала международной. Давайте посмотрим, как к ней готовятся люди в разных уголках мира.
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Метки: коронавирус   пандемия   приколы   смех   сша   украшение   хэллоуин   
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Азат Баширов Час назад
Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю
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fanatik115 Азат Баширов 53 минуты назад
ты д.о.л.б.а.ё.б.
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