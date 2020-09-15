"Положил мышь на лицо хозяйке, так как она..": если бы коты умели разговаривать

В этом посте будут раскрыты абсолютно все тайны усатых-полосатых, которые держались в секрете веками. Британским ученым (но это не точно. Весьма вероятно, что это разработка "Сколково") удалось расшифровать кошачий язык и перевести его на русский.

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1. Агрессия со стороны котов? Нет! Люди сами виноваты 0 Источник:

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3. Эти ребята рассказывают о страшных вещах, но им за эти поступки совсем не стыдно 0 Источник:

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5. Многие вещи теперь стали понятными 0 Источник:

6. Ох уж эти кошачьи истории... читали бы и читали 0 Источник:

7. Только посмотрите на их глаза "по 5 рублей" 0 Источник:

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9. Ну и хитрые же у них морды 0 Источник:

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11. Не угроза, а просто предупреждение 0 Источник:

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13. Человек, тебе осталось жить...3...2... 0 Источник:

14. Примерно такие байки они травят на кошачьих вечеринках 0 Источник:

15. Ох, уж эти люди, обо всем им нужно напоминать 0 Источник:

16. Что-то подсказывает, что кто-то начал пользоваться этой разработкой в корыстных целях 0 Источник: