"Положил мышь на лицо хозяйке, так как она..": если бы коты умели разговаривать

В этом посте будут раскрыты абсолютно все тайны усатых-полосатых, которые держались в секрете веками. Британским ученым (но это не точно. Весьма вероятно, что это разработка "Сколково") удалось расшифровать кошачий язык и перевести его на русский.
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