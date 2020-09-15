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"Положил мышь на лицо хозяйке, так как она..": если бы коты умели разговаривать

"Положил мышь на лицо хозяйке, так как она..": если бы коты умели разговаривать (18 фото)

Автор:
15 сентября 2020 11:12
Сообщество : Юмор
Метки: записка   кот   кошка   приколы   смех   фантастика   юмор   
1293
18
В этом посте будут раскрыты абсолютно все тайны усатых-полосатых, которые держались в секрете веками. Британским ученым (но это не точно. Весьма вероятно, что это разработка "Сколково") удалось расшифровать кошачий язык и перевести его на русский.

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Метки: записка   кот   кошка   приколы   смех   фантастика   юмор   
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3k
Regerald Час назад
Кто о своей кошке будет писать в мужском роде? Попахивает фэйком.
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Горожанин Час назад
Чушь какая! Коты не умеют писать, тем более без ошибок.
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