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В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека

В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека (1 фото)

Автор:
27 октября 2020 16:12
Метки: омон   перестрелка   преступность   собр   
2123
1
Это как вообще? Это же представители силовых структур, они сами должны бороться с преступностью, а получилось наоборот

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Метки: омон   перестрелка   преступность   собр   
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32  комментария
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5k
vitenok 4 часа назад
Новости скотного двора, б.л.ть.
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3k
Юра Гагарин 6 минут назад
как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН?
вопрос конечно риторический
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13k
kotovski 21 минуту назад
В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека
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31k
Элек Мек 23 минуты назад
В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека
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921
Go 47 минут назад
Как же эти правоверные мусульмане водку жрут? Куда смотрит их алах с мухамедом? А если серьезно их всех нельзя выпускать за пределы Кавказа. А они как на зло то в Москву, то в Питер то еще куда! Это животные им не место среди людей, особенно среди белых людей!
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3k
Юра Гагарин Go 5 минут назад
Как же эти правоверные мусульмане водку жрут
=
дык они же это ночью
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12k
Владислав Грецов 53 минуты назад
а что просто в полицию не позвонил что бы все официально было ?
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490
doctema 56 минут назад
Естественный отбор!
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37k
Сергей Час назад
""Люди, которые не могут себя контролировать, не должны служить в правоохранительных органах и силовых структурах.""
Тогда, там никого не останется.
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915
DrKlizmi Час назад
Чурбаны порезали чурбанов,мир стал немного лучше. Бальзам на душу!
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418
В В П 2 часа назад
Ну вы понимаете!
Ну вы понимаете!
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1k
lafonten 2 часа назад
У пусаров есть кадровая служба?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Силовики поспорили с силовиками, кто сильнее. В итоге сдохли 2 - они оказались слабовиками.
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−153
Алещенко Олександр 3 часа назад
А тут кадырка начал угрожать всей Франции.. ...они решали кто первый будет брать Париж?
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1k
Артур Будкин 3 часа назад
В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека
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34k
Андрей Бертон 3 часа назад
Ссылка coub.com
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25k
Антон 3 часа назад
Постойте-постойте, они же не пьют. Или что-то изменилось?
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915
DrKlizmi Антон Час назад
Совсем не пить тоже нельзя. Может мочой ослов жажду утоляли,она же потом и в головы ударила.
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3k
Юра Гагарин Антон 5 минут назад
в тёмное время суток можно им
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12k
aalexey3 3 часа назад
Нормальные будни "туристического кластера"!
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94
евгений 3 часа назад
Все веселее и веселее. Кто следующий устроит понажовщину? Поварихи в дет.садах в битве за сатейник?)
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18k
Добрый Алабай 4 часа назад
И как простым гражданам защищаться от правоохрЕнителей? А эти уроды законодательство по оружию всё жёстче делают. Тут впору стволы населению просто раздавать, как во время войны.
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60k
HundeBeißer2 4 часа назад
Последнии фото с места событий!
Последнии фото с места событий!
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1k
Дмитрий HundeBeißer2 3 часа назад
А где же клип "мой гора любимый"?
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10k
Сергей 4 часа назад
Квалификационный экзамен сдавали?
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