В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека

Началось всё, как обычно, со словесной перепалки: двое пьяных сотрудников ОМОНа — братья Шамиль и Шамхан Марзабековы — ворвались в заведение «Смайл» в селе Ачхой-Мартан и стали буянить. Управляющий кафе вывел мужчин на улицу и попытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь с непрошеными гостями. Вскоре на место подъехали трое сотрудников СОБРа Росгвардии — Килаев, Мурзабеков и Мадаев. Слово за слово, и диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. В результате разборок трое получили ранения, а двое скончались.

Люди, которые не могут себя контролировать, не должны служить в правоохранительных органах и силовых структурах.