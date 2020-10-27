В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека

Это как вообще? Это же представители силовых структур, они сами должны бороться с преступностью, а получилось наоборот
Началось всё, как обычно, со словесной перепалки: двое пьяных сотрудников ОМОНа — братья Шамиль и Шамхан Марзабековы — ворвались в заведение «Смайл» в селе Ачхой-Мартан и стали буянить. Управляющий кафе вывел мужчин на улицу и попытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь с непрошеными гостями. Вскоре на место подъехали трое сотрудников СОБРа Росгвардии — Килаев, Мурзабеков и Мадаев. Слово за слово, и диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. В результате разборок трое получили ранения, а двое скончались.
Люди, которые не могут себя контролировать, не должны служить в правоохранительных органах и силовых структурах.
Люди, которые не могут себя контролировать, не должны служить в правоохранительных органах и силовых структурах.
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Метки: омон перестрелка преступность собр
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вопрос конечно риторический
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дык они же это ночью
Тогда, там никого не останется.