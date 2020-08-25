Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину

В результате конфликта пострадали 12 человек.
В ингушском городе Сунжа две семьи устроили перестрелку и поножовщину "на почве межтейповой неприязни", сообщают РИА Новости. Однако более правдоподобная версия, которую транслируют большинство СМИ, гласит, что яблоком раздора стала руководящая должность в администрации станицы Нестеровская, которая расположена в Сунженском районе республики.
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В ходе конфликта было использовано автоматическое оружие. Огнестрельные ранения получили трое человек. Остальные девять участников попали в больницу с колото-резанными и рубленными ранами, сотрясениями и переломами. Один из пострадавших находится в реанимации, сообщают СМИ.
Перестрелка продолжилась у сунженской больницы, куда привезли родственников повздоривших тейпов.
Почему во время кровавого конфликта бездействовали правоохранительные органы не совсем понятно, подробностей инцидента нет.
Кстати, несколько дней назад, а точнее, 23 августа, здесь же, в Сунженском районе, проходила контртеррористическая операция. Силовики успешно ликвидировали двух боевиков, которые тоже были с автоматами и стреляли...
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А сейчас мы наблюдаем, как человекообразные приматы ведут себя на воле. Давайте не будем их беспокоить, ведь они сдали ЕГЭ по Русскому языку на 100 баллов, и осенью будут нерестится в МГИМО.
чем более примитивна нация - тем больше у них детей при меньшем количестве мозгов
В Сунже, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.