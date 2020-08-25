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Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину

Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 августа 2020 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   ингушетия   конфликт   перестрелка   пострадавшие   тейпы   
1298
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В результате конфликта пострадали 12 человек.

Источник:

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Метки: видео   ингушетия   конфликт   перестрелка   пострадавшие   тейпы   
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22  комментария
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2k
Менструальный бздун Час назад
покажите Дроздова "бибизяны".
А сейчас мы наблюдаем, как человекообразные приматы ведут себя на воле. Давайте не будем их беспокоить, ведь они сдали ЕГЭ по Русскому языку на 100 баллов, и осенью будут нерестится в МГИМО.
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8k
Alex Murphy Полчаса назад
Эти обезьяны с кавказа уже Москву захватили, при полном поощрении царя. Сами можете видео любые посмотреть. Как конфликт назревает, сразу один или пара в сторонку и названивать соплеменникам. Потом толпа на толпу. Но что характерно без смертельных случаев в основном. Так сказать до первого фингала. Природа у них такая. Напором если не взяли то бежать.
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27k
lem02 Полчаса назад
Вот так выглядят честные выборы. У кого стволов больше у того и сторонников больше. Потому, что противников становится меньше... Физически...
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3k
кот базилий Полчаса назад
Вот у себя пускай и грызут друг друга. На здоровье.
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4k
Wadim Полчаса назад
вонючий сраный зоопарк
чем более примитивна нация - тем больше у них детей при меньшем количестве мозгов
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4k
Duckk 38 минут назад
Макаки ипаные... одно хорошо - что друг друга колбасят!
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3k
кот базилий Duckk Полчаса назад
Почаще и побольше.
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6k
Караганда 44 минуты назад
ни чего не изменилось
учился в институте в Целинограде с 1978 года.было много ингушей-баранами за экзамены заплатили и больше 2 лет ни один не выдержал-кого посадили,кого отчислили-высшее образование не их стезя-тогда 140 рублей оклад был-на базаре больше зарабатывали.их папы хотели для сыновей дипломы-но сыновья не оправдали надежд.ток кучей тусились и из ресторанов не вылазили-а это драки и сроки.
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6
No-Name-1984 56 минут назад
Чурки есть чурки!
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1k
Edward7 Snowden 58 минут назад
Как мужики хотят народу служить, убить друг друга готовы, все для людей, жизнь отдадут ради работы на благо односельчан.
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789
akurys Час назад
А что , это кого-то еще удивляет?
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−81
............ Час назад
дикое племя, как у негров в африке
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574
Audrius Lape ............ 51 минуту назад
Неа... как у негров в америке....
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3k
Летучий Мыш Час назад
Хороший тамада. И выборы интересные. Так кто победил то?
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497
Hellfire Час назад
Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину
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966
denis karablev Час назад
Две равно уважаемых семьи
В Сунже, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
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−45
Обратная сторона Луны Час назад
Русский мир в одной отдельно взятой республике.
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28k
winergy2012 Обратная сторона Луны 50 минут назад
Про хохлоскот молчим.
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16k
BillyBonzz Час назад
Да это нормально у них, это рабочие моменты, возражения сторон и обмен доводами в спорных вопросах.
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1k
Пачо Эррера Час назад
Удивляет, что когда началась автоматная стрельба, толпа людей спокойно ходит, никто не разбегается, не пригинается.
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55k
Опиум для народа Пачо Эррера Полчаса назад
У обезьян это "дело-то житейское"...)))
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744
Василий Час назад
Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщинуПосмотреть
Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину
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