Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину

Почему во время кровавого конфликта бездействовали правоохранительные органы не совсем понятно, подробностей инцидента нет.



Кстати, несколько дней назад, а точнее, 23 августа, здесь же, в Сунженском районе, проходила контртеррористическая операция. Силовики успешно ликвидировали двух боевиков, которые тоже были с автоматами и стреляли...