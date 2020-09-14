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На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие

На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие (2 фото)

Автор:
14 сентября 2020 09:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   вечеринка   интересное   молодёжь   оружие   перестрелка   сша   фото   
2243
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Как мы все знаем, в США закон разрешает носить оружие, поскольку это право зафиксировано в основном законе любого государства — конституции. На вечеринке рядом с Ратгерским университетом прогремели выстрелы. В ходе перестрелки погибло двое человек, шесть получило ранения.

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Метки: америка   вечеринка   интересное   молодёжь   оружие   перестрелка   сша   фото   
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13  комментариев
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3k
Фомич 3 часа назад
Значит надо и на вечеринки ходить с оружием. Ответный огонь из толпы уложил бы нападавших и не дал бы скрыться.
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167
Николай Фомич Час назад
если не ошибаюсь есть японская пословица на этот счет ;-)
"Меч может потребоваться тебе всего раз в жизни, поэтому носи с собой его всегда"
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225
Kasper007 Час назад
Опять чёрные буянят?
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4k
Владимир Час назад
Негры,постреляли в негров. Чтобы негры вышли на улицу с криками что они негры и грабить магазины как негры.
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73
............ 2 часа назад
не во всей Америке разрешено короткоствольное оружие, и любителям попиз.дить про запрет короткоствола, у преступников они уже есть, а у законопослушных нет, вот в чем разница
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5k
Николай 2 часа назад
Новый вид вечеринок, со стволами...
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1k
Роман 2 часа назад
Нападавшие использовали легально купленное оружие? Если нет, зачем ссылки на закон и конституцию?
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167
Николай Роман Час назад
это чтоб в очередной раз убедить людей, что оружие в руки гражданам ни в коем случае доверять нельзя.
Хотя как по мне, право на оружие надо во всех странах легализовать.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Видно сразу что черножопые опять. Явно война за территорию или неуплаченные долги за наркоту. Уроды. Но такое часто происходит только между бандами или латиносов или черножопых. Они ни прохожих,никого не щадят.
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263
С миру по нитке Show Must Go On Час назад
ПРОХОЖЕГО КАК РАЗ И НЕ ТРОНУЛИ ЗАКАЗНОЕ ЛИБО ДОЛЖНЫ.
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8k
ss 3 часа назад
Вот что значит свободная страна. Все страшно вежливые, с пистолетами в кармане и каждый может доказать наглецу, что он лох!...
Только я так и не понял, а кто среди застреленных "вежливых короткостволистов" оказался прав? Определённо кто-то из них доказал свою правоту. Теперь он точно может "спать спокойно"...
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1k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Среди пострадавших или погибших есть негры? Если есть то все магазины в городе уже или закрыты или в спешке закрываются и вывозится все ценное
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1k
Show Must Go On Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Вообще то дажепо видео видно, что напали тоже негры.
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