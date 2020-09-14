На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие

Как мы все знаем, в США закон разрешает носить оружие, поскольку это право зафиксировано в основном законе любого государства — конституции. На вечеринке рядом с Ратгерским университетом прогремели выстрелы. В ходе перестрелки погибло двое человек, шесть получило ранения.
В американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, на студенческой вечеринке неподалёку от Ратгерского университета были слышны выстрелы. Камеры видеонаблюдения засняли автомобиль, подъезжающий к дому, где проходит вечеринка. Из него выходит четыре человека и тут же начинают стрелять. Сделав несколько выстрелов, они стремительно уезжают на том же автомобиле.
TW: Gun Violence— A Z (@mixedbyaz) September 13, 2020
Please say something if you recognize these despicable people or the vehicle. I don’t like New Brunswick police/12 in general, but at this point I wanna see these jerkoffs in county lockup. pic.twitter.com/3ovJAioUgS
В результате стрельбы погибло два человека, шесть были ранены. Когда прибыла полиция, нападавшим уже далось скрыться с места преступления. Их личности пока не были установлены, сообщает АВС.
Источник:
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"Меч может потребоваться тебе всего раз в жизни, поэтому носи с собой его всегда"
Хотя как по мне, право на оружие надо во всех странах легализовать.
Только я так и не понял, а кто среди застреленных "вежливых короткостволистов" оказался прав? Определённо кто-то из них доказал свою правоту. Теперь он точно может "спать спокойно"...