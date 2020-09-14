На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие

В американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, на студенческой вечеринке неподалёку от Ратгерского университета были слышны выстрелы. Камеры видеонаблюдения засняли автомобиль, подъезжающий к дому, где проходит вечеринка. Из него выходит четыре человека и тут же начинают стрелять. Сделав несколько выстрелов, они стремительно уезжают на том же автомобиле.