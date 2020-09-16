Сосед с перфоратором выходит на новый уровень

На просторах сети можно встретить немало фотографий, которые вызывают вопросы. Судя по этому снимку знаменитый сосед с перфоратором способен найти свою жертву даже под землёй.
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