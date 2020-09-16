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Сосед с перфоратором выходит на новый уровень

Сосед с перфоратором выходит на новый уровень (1 фото)

Автор:
16 сентября 2020 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: Одно фото   в мире   короткопост   неожиданно   прикол   пробил   сосед   
1037
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На просторах сети можно встретить немало фотографий, которые вызывают вопросы. Судя по этому снимку знаменитый сосед с перфоратором способен найти свою жертву даже под землёй.

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Метки: Одно фото   в мире   короткопост   неожиданно   прикол   пробил   сосед   
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15  комментариев
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49k
pynh Час назад
Сосед в квартире воду искал? Или не сосед и был...

Сосед в квартире воду искал? Или не сосед и был...
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29k
Опаньки Полчаса назад
убил частотник
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3k
Ваник 41 минуту назад
Это от чего такой бур?
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1k
Скальпы Гуронов Ваник 10 минут назад
Видимо жилец с первого этажа решил забубухать себе колодец, чтобы не платить Водоканалу. Очень похоже на бурильную приспособу с моторчиком наверху
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1k
viktor_benc Ваник Полминуты назад
Обычный SDS-Max. Причем это еще не самый толстый бур) Там буры до 50мм диаметром, а проломные я и на 90 мм видел.
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2k
Andy 52 минуты назад
Сосед с перфоратором выходит на новый уровень
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11k
Объект реальности Час назад
фигня, помниться в поезд метро сваю забили, а он между прочим двигался.
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2k
Евгений Родион Виштак 46 минут назад
В районе Войковской (Москва), а так же ещё несколько случаев по городу.
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32k
Андрей Бертон Родион Виштак 45 минут назад
19 марта 2006 г. произошла авария на перегоне между станциями "Войковская" и "Сокол" (Замоскворецкая линия московского метрополитена). На поверхности, прямо над тоннелем метро, шли работы по установке рекламного щита. Рабочие ОАО "Полюс-М" забивали сваи. В итоге одна их них пробила свод тоннеля и проникла внутрь, повредив третий вагон движущегося поезда. Никто из пассажиров не пострадал. 20 марта в рамках уголовного дела по факту аварии был задержан генеральный директор "Полюса-М" Радислав Лыба.
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118
Родион Виштак Андрей Бертон 24 минуты назад
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17k
BillyBonzz Родион Виштак 18 минут назад
Сосед с перфоратором выходит на новый уровень
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49k
pynh BillyBonzz 16 минут назад
Сосед с перфоратором выходит на новый уровень
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18k
Батончик с маком Час назад
левее надо было бурить, чтоб ё.бнуло
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860
Шурман Батончик с маком Час назад
Работал в сотовой компании и там проводили инструктаж , делать было нефига зашел посмотрел , там таки фотки печальные показывали как люди почти без рук оставались .
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Alonso

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