15 примеров интересных дизайнерских решений

Подборка фотографий, на которых смекалистые люди добавили нотку креатива и полезности в давно существующие вещи.
Лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко не всегда нужно стремиться улучшать то, что уже есть, тем более, что это весьма непросто. Но данная подборка как раз о таком, когда смекалистые люди сумели добавить нотку полезности в давно существующие вещи.
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раковины прикольные, и при наличии домработницы можно и заморочится, а так сплошная заморочка их почистить самому будет. Для квадратной вообще ершик нужен квадратный, дабы в углах прочистить)))
ну и какой же это кабинет, это скорее бункер)