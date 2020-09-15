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15 примеров интересных дизайнерских решений

15 примеров интересных дизайнерских решений (16 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   дизайн   интересно   креатив   прикол   
1198
16
Подборка фотографий, на которых смекалистые люди добавили нотку креатива и полезности в давно существующие вещи.

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Метки: в мире   вещи   дизайн   интересно   креатив   прикол   
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8  комментариев
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20k
Рекламщик 43 минуты назад
15 примеров интересных дизайнерских решений
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8k
Karelian Полчаса назад
Адвокат по разводам от так себе, её рука то в его кармане осталась. Или он исключительно на стороне женщин.
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2k
Wolf Karelian 2 минуты назад
Изюминка рекламы как раз в этой "руке в кармане".
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205
Yuryi Полчаса назад
скажите тоже Крюк, так крючочек)
раковины прикольные, и при наличии домработницы можно и заморочится, а так сплошная заморочка их почистить самому будет. Для квадратной вообще ершик нужен квадратный, дабы в углах прочистить)))
ну и какой же это кабинет, это скорее бункер)
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119
s__a Полчаса назад
Комментарий к фото
Зубы почистил, выплюнул пасту и начались танцы с бубном чтоб смыть это :)
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24k
Snork Snorkoff 38 минут назад
Пакеты с молоком - огонь. Раковины - адъ для тех кому надлежит их мыть.
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4k
Subic Snork Snorkoff 9 минут назад
Мысль дизайнеров таких раковин понятна и верна. Они крайне не дешевы. Думаю, минимум на порядок, дороже аналогичных "серийных". Человек покупающий вместо хорошей "обычной" раковины (далее цены условные привожу) за 5.000=, дизайнерскую, по индивидуальному, скорее, заказу или крайне мало-серийную за 300.000=, сам эту раковину мыть не собирается, как и члены его семьи. За это будет отвечать специально обученный человек.
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20k
Рекламщик 42 минуты назад
15 примеров интересных дизайнерских решений
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