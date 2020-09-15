15 примеров интересных дизайнерских решений

Лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко не всегда нужно стремиться улучшать то, что уже есть, тем более, что это весьма непросто. Но данная подборка как раз о таком, когда смекалистые люди сумели добавить нотку полезности в давно существующие вещи.