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Шашечник без номеров устроил ДТП на мосту в Иркутске

Шашечник без номеров устроил ДТП на мосту в Иркутске

Автор:
29 января 2025 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   шашки   
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На Академическом мосту в Иркутске водитель автомобиля "Форд" пытался играть в шашки за рулём и столкнулся с двигавшимся в правой полосе кроссовером. Несмотря на отсутствие номеров, водитель не испугался ответственности и не стал скрываться с места ДТП.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   шашки   
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16k
Объект реальности Час назад
Запись прервалась потому что его пи.дить начали?
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Станислав Час назад
У автодора на разметку денег нет? А вообще капец, едешь себе в правом ряду спокойно, прилетает петушара откуда ни возьмись.
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Дальнобой
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