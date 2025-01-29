Шашечник без номеров устроил ДТП на мосту в Иркутске

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На Академическом мосту в Иркутске водитель автомобиля "Форд" пытался играть в шашки за рулём и столкнулся с двигавшимся в правой полосе кроссовером. Несмотря на отсутствие номеров, водитель не испугался ответственности и не стал скрываться с места ДТП.
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