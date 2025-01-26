Автомобиль случайно выпал со второго этажа парковки

Удар получился настолько сильным, что злополучная машина не только упала сама, но и обрушила часть стены дома. Свидетели происшествия бросились к месту несчастья, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим.

Однако, к счастью, никто не пострадал. И теперь многие задались вопросом насчёт стены здания, которая не выдержала удара автомобиля. Такая ситуация вызвала вопросы по поводу качества строительства в некоторых районах города.



