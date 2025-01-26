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Автомобиль случайно выпал со второго этажа парковки

Автомобиль случайно выпал со второго этажа парковки

Автор:
26 января 2025 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Автомобиль   Видео   Индия   ЧП   машина   парковка   
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Со второго этажа парковки на подъездную дорожку выпал автомобиль. Предполагается, что водитель случайно включил заднюю передачу и вместо ожидаемого движения вперёд резко сдал назад.


Удар получился настолько сильным, что злополучная машина не только упала сама, но и обрушила часть стены дома. Свидетели происшествия бросились к месту несчастья, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим.


Однако, к счастью, никто не пострадал. И теперь многие задались вопросом насчёт стены здания, которая не выдержала удара автомобиля. Такая ситуация вызвала вопросы по поводу качества строительства в некоторых районах города.


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Метки: Авто   Автомобиль   Видео   Индия   ЧП   машина   парковка   
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36k
Анатолий Соколов 2 часа назад
обычная кладка из газобетона. была бы с армированнием - устояла бы.
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26k
MrGod Час назад
Квалификация водятла выше всякой похвалы)
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276
SeledkinStar 2 часа назад
Не автомобиль сам случайно выпал, а тупой водятел не умеет управлять машиной
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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