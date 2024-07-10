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На пустой дороге, на ровном месте...

На пустой дороге, на ровном месте...

Автор:
10 июля 2024 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Новоалтайске водитель Нивы на пешеходном переходе сбил маму с 4-летним ребёнком. С различными травмами их доставили в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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58  комментариев
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15k
Antique computer 15 часов назад
Водитель, конечно, дурак. Но куда смотрела мама с ребенком? Пункт 4.5 ПДД не для нее?

Даже не пыталась посмотреть налево, шла, как будто бессмертная.
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42k
Бабай 2 часа назад
Ну, не посмотрели на дорогу - лежите теперь в больнице, хорошо не в морге, зато ВЫ ПРАВЫ!
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15k
жорик 4 часа назад
блжд, мне аж больно стало, нукак так можно? один дебилоид в шары долбится, другая дура валит не глядя будто сохраилась и не думая о ребёнке
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1k
Леший 5 часов назад
какая сволочь сказала пешеходам, что их должны пропускать однозначно???
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4k
Pill 6 часов назад
Телефон?
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84
SergVR Pill 4 часа назад
естественно (с)
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671
Фрол 6 часов назад
Нда. Если мне память не отшибло ,то *зёбра* всегда была пунктом - водитель уступи дорогу пешеходу.И он уступит ,если едет с допустимой скоростью и смотрит за дорогой ,а не как этот обмылок за баранкой.Но таких ведь обязательно наберётся кому нужно срочно в Париж,кто ездит на броневике и кому вообще всё пох. Кто катается,конечно будут видеть в женщине овцу которая не могла подождать до определённого момента,дойти до середины и ещё подождать пока с правой стороны освободится трасса для перехода ,а с переди и сзади пролетают броневики,да ещё и в притирку - Куда выперлась овца,не виш здеся какие машины ездют. Есть вообще то разница,перебегать дорогу в неположенном месте и в указанном с разметкой, и требованиями ПДД. Я как то тожеть переходил дорогу ,глянул влево - до машины ну метров 200 ,мож поболе.Ну так ускоренным шагом, к середине. Только стал на разделительную,а он меня уже зеркалом по плащу черканул.
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5k
Denis Cudreacov 6 часов назад
И водитель долбень и люди которые считают, что на зебре они неуязвимы дураки!!!
Конечнн же водитель будет наказан.
Но мне кажется в больнице им от этого легче не буде
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2k
Fara Zolkin 7 часов назад
Виноваты оба! Объясните люди, как можно переходить дорогу несмотря [мат] направо и налево не убедившись, что машина останавливается. Или самое пи..ц что убивает, в телефоне sука залипают. Поверьте и таких все больше и больше встречаю на пешеходных. Ты идёшь с ребёнком, ну если тебе себя не жалко, ты ребёнка пожалей, дура....
P.s. водителя не оправдываю он 3.14дор.
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166
Granichar 9 часов назад
Пешеход всегда прав,но всегда -жив.
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12k
vasilykopkov 9 часов назад
Водила конечно сучара, в телефон залипал, надеюсь посадят его.
Но и мамаша хороша - прёт как танк никуда не глядя.
Как не вспомнить "Пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни - ты был прав."
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166
Igor 10 часов назад
Надеюсь его посадят или её. А все кто понаписал. надо смотреть. А чего чудище за рулём не смотрело?
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2k
Михаил 11 часов назад
Не в первый раз пишу и, как правило, минусов хапаю. Не правильно, что водитель всегда не прав, это расслабляет пешеходов и они вообще перестают на дорогу смотреть. В данном случае однозначно, не прав водитель. Но не меньше случаев, где водитель просто ничего не мог сделать, т.к. пешеходу просто похер на всё и он "всегда прав". Если бы была практика признания вины пешехода, остальные бы 10 раз посмотрели на дорогу даже на пешеходном переходе
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65k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 часов назад
музыка у рега странная кого он В Новоалтайске раскачать хочет ?
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2k
Александр Шевченко 12 часов назад
Моё мнение , автомобиль средство повышенной опасности и за ЧП с участием его , должно быть как отягчающее обстоятельство, а у нас наоборот вон недавно девка сбила 3 детей и мать 2 года отсидела, 2 года поселения за 2 детские жизни. Вот тоже шикарное видео не для слабонервных. Как беречься тут хер знает. В общем будьте внимательны , жизнь она одна.

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13k
Дмитрий 13 часов назад
Ну кто бы не пошёл в такой ситуации по ПП видя, что по нему уже идут люди, а с права автомобиль снижает скорость? "Пешеход должен убедиться" и т.д.....Ну она со 100% уверенностью скажет, что я убедилась, что можно переходить. "Я думала, что днём всё прекрасно видно и автомобиль остановится. Тем более я ничего не нарушаю и перехожу проезжую часть именно там, где и должна переходить. Я не могу догадываться, что автомобиль не остановится перед ПП!"......И ещё показалось, что автомобиль сместился в право относительно своего направления движения. Вроде как двигался ближе к центру проезжей части и к ПП сместился в право!
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1k
Mikhail K 13 часов назад
Какие то комментаторы долб@ящеры убогие. Водитель был за 10 метров когда мать с ребенком переходила дорогу, он должен был остановиться или же проехать ближе к сплошной, но этот урод ехал прям на них.
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22k
Mike Miller 13 часов назад
Водиле срок. Вопросов нет.
Но мамаша.. ну какая же дура, бля....
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7k
мемфрид 13 часов назад
Водител , конечно виноват. Но, куда смотрела мать? Как олень встала и смотрит на стремительно приближающийся автомобиль
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21k
Александр 13 часов назад
ЛОЛ, в недавней теме на говно изошлись когда я сказал что мент хлебалом щёлкал и получил по нему, меня ещё обвинили что я не сочувствую и злорадствую.
А тут уже можно оказывается обвинять пострадавших и не проявлять сочувствия.
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11k
Игорь 14 часов назад
Карабанов - в отпуске?
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1k
Angelpro 14 часов назад
Больше всего ребенка жалко.
За рулем слепошарый долб**б, мать бессмертная овца.

Я со своим 4-хлетним сыном в садик ходим и он меня по сути переводит через дорогу, наштудировал что с 3х лет смотрит по сторонам, а тут мать не думая не глядя переходит дорогу, будет ей жестким уроком.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1610 постов (1629 в горячем)

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