На пустой дороге, на ровном месте...

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В Новоалтайске водитель Нивы на пешеходном переходе сбил маму с 4-летним ребёнком. С различными травмами их доставили в больницу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Даже не пыталась посмотреть налево, шла, как будто бессмертная.
Конечнн же водитель будет наказан.
Но мне кажется в больнице им от этого легче не буде
P.s. водителя не оправдываю он 3.14дор.
Но и мамаша хороша - прёт как танк никуда не глядя.
Как не вспомнить "Пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни - ты был прав."
Я за то, что отягощающими признавать факты нарушения ПДД, которые косвенно или напрямую привели к аварии (превышение скорости, вождение в состоянии опьянения и т.д.), но уж никак, когда под колеса авто кидаются два петушка на одном самокате, или выбегает бухое тело из-за припаркованного автомобиля... Так что не все ЧП одинаковы.
Но мамаша.. ну какая же дура, бля....
А тут уже можно оказывается обвинять пострадавших и не проявлять сочувствия.
За рулем слепошарый долб**б, мать бессмертная овца.
Я со своим 4-хлетним сыном в садик ходим и он меня по сути переводит через дорогу, наштудировал что с 3х лет смотрит по сторонам, а тут мать не думая не глядя переходит дорогу, будет ей жестким уроком.