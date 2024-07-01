Тигру не понравилось, что к нему приближается автомобиль

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В Тернейском районе Приморского края заметили как минимум одного тигра. В одном из видео крупный хищник попытался атаковать автомобиль, а в другом переходил дорогу.
Тигр сидел на обочине, но когда автомобиль приблизился к животному, тот кинулся в сторону машины.
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