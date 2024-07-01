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Тигру не понравилось, что к нему приближается автомобиль

Тигру не понравилось, что к нему приближается автомобиль

Автор:
01 июля 2024 13:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморский край   Россия   дорого   животные   тигр   
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В Тернейском районе Приморского края заметили как минимум одного тигра. В одном из видео крупный хищник попытался атаковать автомобиль, а в другом переходил дорогу.

Тигр сидел на обочине, но когда автомобиль приблизился к животному, тот кинулся в сторону машины.

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Метки: Видео   Приморский край   Россия   дорого   животные   тигр   
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2  комментария
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Hitokiri Полчаса назад
Ну так его территория.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3366 постов (3304 в горячем)

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