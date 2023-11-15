Фотоловушка сняла банду из четырех енотовидных собак и барсука

В конце октября в Амурской области сняли фото, которое легко может претендовать на победу в конкурсе фотографий дикой природы. В объектив одной из фотоловушек фотографа Максима Логунова, установленных в Муравьевском парке, попала компания из барсука и трех енотовидных собак. Пока собаки кричали на «папарацци», барсук занимался своими делами.

Как пишут представители Муравьёвского парка устойчивого природопользования, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, "считая их дурнопахнущей компанией". Встретить их в одной компании в дикой природе можно крайне редко, но этот барсук плюнул на стереотипы и решил тусоваться вместе.