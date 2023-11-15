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Фотоловушка сняла банду из&nbsp;четырех енотовидных собак и&nbsp;барсука

Фотоловушка сняла банду из четырех енотовидных собак и барсука

Автор:
15 ноября 2023 08:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   барсук   енотовидные собаки   животные   фотоловушка   
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Фотоловушка, установленная в Муравьевском парке в Амурской области, запечатлела необычную компанию. В кадр попали енотовидные собаки и барсук, которые обычно обходят друг друга стороной.

В конце октября в Амурской области сняли фото, которое легко может претендовать на победу в конкурсе фотографий дикой природы. В объектив одной из фотоловушек фотографа Максима Логунова, установленных в Муравьевском парке, попала компания из барсука и трех енотовидных собак. Пока собаки кричали на «папарацци», барсук занимался своими делами.
Как пишут представители Муравьёвского парка устойчивого природопользования, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, "считая их дурнопахнущей компанией". Встретить их в одной компании в дикой природе можно крайне редко, но этот барсук плюнул на стереотипы и решил тусоваться вместе.

Ранее фотоловушка в Керженском заповеднике в Нижегородской области запечатлела не менее забавный кадр. Мимо фотоловушки прошёл "улыбающийся" медведь.

Вот как снимок прокомментировали представители заповедника:

"Портрет Джоконды – женщины с загадочной улыбкой – хранится в Париже. В Керженском заповеднике тоже есть своя (или свой?..) Джоконда, только бурая и косолапая. Ее (его?) портрет удалось получить 21 октября 2023 г. с помощью фотоловушки. Медведь заинтересовался прибором и стал его рассматривать, загадочно улыбаясь".

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Метки: Видео   Россия   барсук   енотовидные собаки   животные   фотоловушка   
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