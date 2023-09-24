Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап

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В Новосибирске ветеринары установили протезы коту, отморозившему себе все четыре лапы прошлой зимой.
Животное нашли в городе Сухой Лог Свердловской области прошлой зимой. Кот буквально вмерз в лед, ветеринарам пришлось провести ампутацию.
Активисты собрали зверьку деньги на протезы, их установили в новосибирской клинике.
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Сейчас кот уже учится ходить сам. Волонтеры показали, как он с этим справляется.
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