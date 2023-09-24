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Сообщество Без кота и жизнь не та 1732 поста • 484 подписчика подписаться
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Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап

Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап

Автор:
24 сентября 2023 11:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ветеринар   Видео   Новосибирск   Россия   животные   кот   лапы   протез   
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В Новосибирске ветеринары установили протезы коту, отморозившему себе все четыре лапы прошлой зимой.

Животное нашли в городе Сухой Лог Свердловской области прошлой зимой. Кот буквально вмерз в лед, ветеринарам пришлось провести ампутацию.

Активисты собрали зверьку деньги на протезы, их установили в новосибирской клинике.

Сейчас кот уже учится ходить сам. Волонтеры показали, как он с этим справляется.

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Метки: Ветеринар   Видео   Новосибирск   Россия   животные   кот   лапы   протез   
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4  комментария
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Александр Сергеев Полчаса назад
Очень интересно,какому нехорошему человеку эта новость настолько противна,что он не поленился оценку посту выставить такую?
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Makfatym 3 минуты назад
сердце разрывается, как жалко котика... но киберпанк жутковатый...
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Dimon 7 минут назад
Нет, ну как научный эксперимент над животными, чтобы в дальнейшем применить опыт для людей, то пожалуй да! А так, абсолютный идиотизм и напрасная трата средств!
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148
Собака У Попа 49 минут назад
Робокот
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Dobriy drug

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