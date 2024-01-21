"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук

— Это видео собрало очень много просмотров в соцсетях и нам очень жаль, что не набирают просмотры видео, где наша команда врачей спасают этим животным жизнь, делая так, чтобы они могли жить долго, здорово и хорошо себя чувствовали, — рассказывает Яна Олейник.