"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук

В Сети появилось видео, на котором видно, как жительница Петербурга кормит мясом тигра с рук. Иностранцы активно обсуждают ролик, восхищаются и удивляются способностям русских людей.
Кадры были сняты в хосписе «Дом тигра». Президент хосписа для диких кошек Яна Олейник пояснила 78.ru, что животное по имени Камри страдает глухотой и плохо видит, поэтому за ним ухаживают волонтёры: кормят и дают лекарства.
— Это видео собрало очень много просмотров в соцсетях и нам очень жаль, что не набирают просмотры видео, где наша команда врачей спасают этим животным жизнь, делая так, чтобы они могли жить долго, здорово и хорошо себя чувствовали, — рассказывает Яна Олейник.
Она также добавила, что Камрюша страдает эпилепсией, поэтому получает таблетки два раза в день.
— Русские — с другой планеты! — отмечает один из интернет-пользователей.
— Русские учат нас, что каждое животное должно быть поглажено, — вторит ему другой.
Кто-то отмечает, что кормление хищника с рук — это «самая русская вещь», которую можно увидеть.
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А тут больной подслеповатый тигр, болеющий эпилепсией к тому же.