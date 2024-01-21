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"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук

"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук

Автор:
21 января 2024 10:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   иностранцы   камри   кормление   тигр   
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В Сети появилось видео, на котором видно, как жительница Петербурга кормит мясом тигра с рук. Иностранцы активно обсуждают ролик, восхищаются и удивляются способностям русских людей.

Кадры были сняты в хосписе «Дом тигра». Президент хосписа для диких кошек Яна Олейник пояснила 78.ru, что животное по имени Камри страдает глухотой и плохо видит, поэтому за ним ухаживают волонтёры: кормят и дают лекарства.



— Это видео собрало очень много просмотров в соцсетях и нам очень жаль, что не набирают просмотры видео, где наша команда врачей спасают этим животным жизнь, делая так, чтобы они могли жить долго, здорово и хорошо себя чувствовали, — рассказывает Яна Олейник.

Она также добавила, что Камрюша страдает эпилепсией, поэтому получает таблетки два раза в день.





— Русские — с другой планеты! — отмечает один из интернет-пользователей.


— Русские учат нас, что каждое животное должно быть поглажено, — вторит ему другой.


Кто-то отмечает, что кормление хищника с рук — это «самая русская вещь», которую можно увидеть.


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Метки: Видео   животные   иностранцы   камри   кормление   тигр   
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7  комментариев
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13k
Copycat Полчаса назад
я как человек знающий чем закончилась история с "домашним львом" который снимался в "невероятные приключения итальянцев в России" могу такие вот видео рассматривать только так:
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2k
Вадим Курбатов 4 минуты назад
Вот еще один русский (судя по всему) парень кормит кошака, на удивление всему миру!)
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8k
perekrestok 19 минут назад
Очень жаль что котейка болеет!
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