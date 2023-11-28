FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15288 постов • 1693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кабаны прогулялись по дачному поселку в Ленинградской области

Кабаны прогулялись по дачному поселку в Ленинградской области

Автор:
28 ноября 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ленинградская область   Россия   животные   зима   кабан   
920
2
1

Камера уличного видеонаблюдения, установленная на территории садового товарищества "Карасаари" во Всеволожском районе Ленинградской области, запечатлела семейство кабанов.

16 упитанных кабанят попали в объектив камеры в Ленобласти.

Камера наблюдения запечатлела похождения группировки полосатых пятачков. Целых 16 кабанчиков бегают в поисках приключений по территории СНТ Карасаари. Очевидцы сообщают, что эти товарищи также были замечены накануне в посёлке Новые Осельки.


Как рассказали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора, в регионе образовался снежный покров, и поля, на которых выращивались сельскохозяйственные культуры, уже не привлекают животных. Эксперты считают, что спровоцировать выход кабанов к людям могли оставленные поблизости коммунальные отходы: у кабанов остро развито обоняние, и животные могли выйти на соответствующий запах.

"Животные за два осенних месяца сформировали жировую прослойку, которая позволяет им защищаться от холодов. Нельзя сказать, что кабаны сейчас сильно голодны и нет источников пищи в лесу, но, как правило, они, не станут пренебрегать оставленными отходами, так как это лёгкая добыча, которая не требует больших затрат энергии", — отметили в ведомстве.

Активны кабаны преимущественно в ночное время. Кабан может представлять опасность для человека, поэтому не стоит приближаться к животному, если оно замечено на дачном участке. Также запрещено прикармливать зверя и приближаться к больным и мёртвым животным. Зверь может броситься, когда он ранен или раздражён окружающими факторами. Нельзя дразнить животное и пытаться отогнать, бросая в зверя камни или палки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Ленинградская область   Россия   животные   зима   кабан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Тордион 54 минуты назад
Доставка свежего шашлыка.
Охотничий билет, лицензия и оружие за счет заказчика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1015880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 потрясающих археологических находок
25 потрясающих археологических находок
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
В Приморье подсмотрели игры амурской тигрицы и ее котенка
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомобили#история#дети#фильм#СССР#съемка#подборка
#животные#люди#интересное#забавно#в мире#позитив#аварии#авто аварии#милота#екатеринбург
#интересно#факты#машина#автомир#кино#Россия#ДТП#кот#Автовсячина#сарказм
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламлённой квартире В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламлённой квартире "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

На что жалуетесь?

Вернуться