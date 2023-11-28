Кабаны прогулялись по дачному поселку в Ленинградской области

Камера уличного видеонаблюдения, установленная на территории садового товарищества "Карасаари" во Всеволожском районе Ленинградской области, запечатлела семейство кабанов.
16 упитанных кабанят попали в объектив камеры в Ленобласти.
Камера наблюдения запечатлела похождения группировки полосатых пятачков. Целых 16 кабанчиков бегают в поисках приключений по территории СНТ Карасаари. Очевидцы сообщают, что эти товарищи также были замечены накануне в посёлке Новые Осельки.
Как рассказали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора, в регионе образовался снежный покров, и поля, на которых выращивались сельскохозяйственные культуры, уже не привлекают животных. Эксперты считают, что спровоцировать выход кабанов к людям могли оставленные поблизости коммунальные отходы: у кабанов остро развито обоняние, и животные могли выйти на соответствующий запах.
"Животные за два осенних месяца сформировали жировую прослойку, которая позволяет им защищаться от холодов. Нельзя сказать, что кабаны сейчас сильно голодны и нет источников пищи в лесу, но, как правило, они, не станут пренебрегать оставленными отходами, так как это лёгкая добыча, которая не требует больших затрат энергии", — отметили в ведомстве.
Активны кабаны преимущественно в ночное время. Кабан может представлять опасность для человека, поэтому не стоит приближаться к животному, если оно замечено на дачном участке. Также запрещено прикармливать зверя и приближаться к больным и мёртвым животным. Зверь может броситься, когда он ранен или раздражён окружающими факторами. Нельзя дразнить животное и пытаться отогнать, бросая в зверя камни или палки.
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