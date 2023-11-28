Кабаны прогулялись по дачному поселку в Ленинградской области

Как рассказали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора, в регионе образовался снежный покров, и поля, на которых выращивались сельскохозяйственные культуры, уже не привлекают животных. Эксперты считают, что спровоцировать выход кабанов к людям могли оставленные поблизости коммунальные отходы: у кабанов остро развито обоняние, и животные могли выйти на соответствующий запах.

"Животные за два осенних месяца сформировали жировую прослойку, которая позволяет им защищаться от холодов. Нельзя сказать, что кабаны сейчас сильно голодны и нет источников пищи в лесу, но, как правило, они, не станут пренебрегать оставленными отходами, так как это лёгкая добыча, которая не требует больших затрат энергии", — отметили в ведомстве.