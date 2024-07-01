FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 519 постов • 140 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото
В Башкирии подросток едва не разбился, удирая от экипажа ДПС

В Башкирии подросток едва не разбился, удирая от экипажа ДПС

Автор:
01 июля 2024 10:55
Сообщество : Мото
Метки: Башкирия   Видео   ДПС   Погоня   мото   мотогонщик   подросток   
1397
1
1

В Нефтекамске полицейские попытались остановить 17-летнего «мотогонщика». Но тот решил скрыться от них во дворе. Однако на его пути оказались бетонные блоки. Чтобы избежать более серьёзных травм, подросток решил завалиться набок, но получилось не так эффектно, как он, вероятно, представлял.

На «лихача» инспекторы составили три протокола: за вождение без прав, езду по тротуару и неповиновение полиции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Башкирия   Видео   ДПС   Погоня   мото   мотогонщик   подросток   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
99k
Доктор Джонс Час назад
Поклоны бьёт, Бога благодарит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Алексей 11 минут назад
Перестарался с переднем тормозом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артур 13 минут назад
С какого х...я в 17 лет подросток???? Мы в 17 лет заканчивали школу, получали аттестат ЗРЕЛОСТИ и в ВУЗы поступали. При этом у нас была полнота ответственности. Или сейчас у них в 17 лет отставание в развитии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Жаль, что не добили...
Но и у гонщика был шанс уйти: направо за угол дома.
Мораль: убегать нужно по дворам, которые знаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b_e_l_i_a_l 57 минут назад
надо было добить, чтоб не мучался... сучонок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Андрей Час назад
добейте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4222 поста (4034 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1348710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в...
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#полиция#новости#Юмор#факты#Крым#шоу#Индия
#в мире#Прикол#Китай#забавно#конфликт#задержание#кошка#собака#сарказм
#история#люди#Россия#Москва#кот#авария#Турция#Спорт#кино
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Летел как метеор Летел как метеор "Какой гаишник? Клянусь никого не было" "Какой гаишник? Клянусь никого не было" Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком Уходя от погони устроил смертельное ДТП Уходя от погони устроил смертельное ДТП Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе

На что жалуетесь?

Вернуться