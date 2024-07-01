В Башкирии подросток едва не разбился, удирая от экипажа ДПС

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В Нефтекамске полицейские попытались остановить 17-летнего «мотогонщика». Но тот решил скрыться от них во дворе. Однако на его пути оказались бетонные блоки. Чтобы избежать более серьёзных травм, подросток решил завалиться набок, но получилось не так эффектно, как он, вероятно, представлял.
На «лихача» инспекторы составили три протокола: за вождение без прав, езду по тротуару и неповиновение полиции.
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В 17 мы были полностью самостоятельны.
Сейчас они цепь на велосипеде натянуть не могут.
Но и у гонщика был шанс уйти: направо за угол дома.
Мораль: убегать нужно по дворам, которые знаешь.