В Башкирии подросток едва не разбился, удирая от экипажа ДПС

В Нефтекамске полицейские попытались остановить 17-летнего «мотогонщика». Но тот решил скрыться от них во дворе. Однако на его пути оказались бетонные блоки. Чтобы избежать более серьёзных травм, подросток решил завалиться набок, но получилось не так эффектно, как он, вероятно, представлял.