В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку

Агрессивная езда
хрустов байкеров настолько всех достала, что в конфликт вмешался даже чернокожий парень.
Вчера два молодых парня на спортивных мотоциклах решили агрессивно погонять по Петербургу, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. В итоге один из них проскочил перекрёсток Индустриального проспекта и проспекта Ударников на красный сигнал светофора и сбил 78-летнюю пенсионерку.
После аварии на пешеходном переходе началась потасовка между супругом пострадавшей, очевидцами и двумя лихачами на мотоциклах. Второй гонщик отогнал "железного коня" на тротуар, где его опрокинул пожилой прохожий — он заметил, что оба мотоциклиста гнали на "красный". Владелец байка в ответ сильно толкнул пенсионера и начал кричать о стоимости покраски мотоцикла. В конфликт вмешался чернокожий мужчина, который попытался объяснить мотоциклисту, что бить престарелых нехорошо, но тот начал кричать ещё громче. Сообщается, что в итоге он сбежал, оставив на месте аварии своего
парня друга.
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По данным СМИ, пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, раны на затылке и множество ушибов и гематом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи. К сожалению, пока неизвестно, какое наказание грозит лихачам.
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Я хз на что он рассчитывал, что его за поцарапанный моцык пожалеют?
Сразу видно - пи.dopok!
Хотя, почему два?
99% этих козлов на спортах так и ездят.
Жаль их там не отх.уячили, а байки не спалили
А так мало дали, нужно было вообще золотники повыкручивать и бронепровода повырывать.
Сам любил полетать на моте, но есть блджат же дороги за городом, трассы. А тут впереди пешеходный переход, пофиг.
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Расфасовать по пакетам и все
А деда будут хаять, который уронил мотоцикл? В прошлой теме бабушку обругали, которая уронила два мотика! Вступился за бабушку, так меня еще обхаяли! А в этой теме нет плохих слов в отношение деда!