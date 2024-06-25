FISHKINET
Сообщество Аварии 8148 постов • 569 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку

В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку

Автор:
25 июня 2024 15:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Санкт-Петербург   авария   мотоциклисты   пешеходы   потасовка   
1800
1
2

Агрессивная езда хрустов байкеров настолько всех достала, что в конфликт вмешался даже чернокожий парень.

Вчера два молодых парня на спортивных мотоциклах решили агрессивно погонять по Петербургу, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. В итоге один из них проскочил перекрёсток Индустриального проспекта и проспекта Ударников на красный сигнал светофора и сбил 78-летнюю пенсионерку.


После аварии на пешеходном переходе началась потасовка между супругом пострадавшей, очевидцами и двумя лихачами на мотоциклах. Второй гонщик отогнал "железного коня" на тротуар, где его опрокинул пожилой прохожий — он заметил, что оба мотоциклиста гнали на "красный". Владелец байка в ответ сильно толкнул пенсионера и начал кричать о стоимости покраски мотоцикла. В конфликт вмешался чернокожий мужчина, который попытался объяснить мотоциклисту, что бить престарелых нехорошо, но тот начал кричать ещё громче. Сообщается, что в итоге он сбежал, оставив на месте аварии своего парня друга.

По данным СМИ, пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, раны на затылке и множество ушибов и гематом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи. К сожалению, пока неизвестно, какое наказание грозит лихачам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   авария   мотоциклисты   пешеходы   потасовка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
147
pilot52 2 часа назад
У этого дебила была возможность безопасно затормозить - скорость уже была небольшой, но он упорством осла пытался проехать сквозь переходов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юрьевич 2 минуты назад
Акцент у хруста какой-то знакомый... может конечно шлем так искажает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 5 минут назад
Надо было оторвать глушитель, пока горячий, и запихать хрустам куда надо, пусть бегают - попердывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Олег 12 минут назад
За то, что поднял на деда руку - сажать урода. И второго, который бабку сбил. Жаль негр ему не втащил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
916
zu4ara Полчаса назад
Почему их ни кто не ..здит!? Батя один молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Конрад Карлович Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CAIIIKA1908 Полчаса назад
Ну я в шоке с этого сверхразума, компромат на своего кореша сам же в инет выложил

Я хз на что он рассчитывал, что его за поцарапанный моцык пожалеют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey Полчаса назад
Пленка? Т.е. то, что эти пи...оры пролетая по междурядью царапают машины и ломают зеркала его не интересует? За такую езду обоим нужно еб..ло разбить и ноги переломать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил Полчаса назад
Это же питер, просто нужно было из переехать ихними же драндулетами, а потом разделать и по кусочкам скормить рыбкам... А драндулеты сжечь, чтоб никто больше не катался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Lopasin Полчаса назад
Сел на спорток?
Сразу видно - пи.dopok!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
По уровню ненависти у народа мотоциклисты идут сразу за Гитлером .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 39 минут назад
Два у.ёбка.
Хотя, почему два?
99% этих козлов на спортах так и ездят.
Жаль их там не отх.уячили, а байки не спалили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Aleks 42 минуты назад
Эх, я думал чуть не линчевали, это скрутили, петлю набросили на фонарный столб, уже голову продели, но в последний момент снизу за ноги подхватили приехавшие менты.
А так мало дали, нужно было вообще золотники повыкручивать и бронепровода повырывать.
Сам любил полетать на моте, но есть блджат же дороги за городом, трассы. А тут впереди пешеходный переход, пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Shurovik 52 минуты назад
Как минимум - заставить смотреть, как его железный конь исчезает между валами шреддера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Роберт Шекли 57 минут назад
пока неизвестно, какое наказание грозит лихачам.
======
Расфасовать по пакетам и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka 59 минут назад
Дед молодец, как и бабушка из другого поста, плохо что за деда никто не вступился и "краску в жопу" этому мудаку не затолкали...

А деда будут хаять, который уронил мотоцикл? В прошлой теме бабушку обругали, которая уронила два мотика! Вступился за бабушку, так меня еще обхаяли! А в этой теме нет плохих слов в отношение деда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
alertol 59 минут назад
Учитывая что дело было в Питере легко отделались, их могли по пакетам расфасовать )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka Час назад
Какой пидрила на мотике, стоимость краски знает! А не знает, что по городу ограничение скорости 60, летели под 100..., на красный нельзя ехать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
pinbalist Час назад
Два голубка торопились уединиться. Ублюдки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Час назад
Боюсь, если устроить голосование, то результаты для мотодебилов будут не утешительные. На первом месте несомненно тот, кто сбил бабушку. На втором его дружок на серебренном мотоблоке. И уже там где то, в конце, с большим отрывом дед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin Час назад
Биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2180 постов (2187 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

229332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Набирающие популярность в сообществах
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересно#позитив#машина#Дагестан#полиция#Подмосковье#Животное
#в мире#люди#дети#новости#кот#улыбнуло#кошка#Девушка#забавно#истории
#Прикол#Юмор#СССР#инцидент#маразм#Ynews#авария#Россия#ДТП#задержание
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре

На что жалуетесь?

Вернуться