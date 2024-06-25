В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку

Вчера два молодых парня на спортивных мотоциклах решили агрессивно погонять по Петербургу, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. В итоге один из них проскочил перекрёсток Индустриального проспекта и проспекта Ударников на красный сигнал светофора и сбил 78-летнюю пенсионерку.



После аварии на пешеходном переходе началась потасовка между супругом пострадавшей, очевидцами и двумя лихачами на мотоциклах. Второй гонщик отогнал "железного коня" на тротуар, где его опрокинул пожилой прохожий — он заметил, что оба мотоциклиста гнали на "красный". Владелец байка в ответ сильно толкнул пенсионера и начал кричать о стоимости покраски мотоцикла. В конфликт вмешался чернокожий мужчина, который попытался объяснить мотоциклисту, что бить престарелых нехорошо, но тот начал кричать ещё громче. Сообщается, что в итоге он сбежал, оставив на месте аварии своего парня друга.