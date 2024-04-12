В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре

Трое человек пострадали, они госпитализированы.
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове трамвай, работающий на основе искусственного интеллекта, въехал в толпу и прошёлся прямо по людям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что во всём виноваты отказавшие тормоза.
Источник:
Трёх человек пришлось доставать из-под трамвая. Пострадала 45-летняя женщина и мужчины 22 и 42 лет. На месте была огромная пробка. Трамвай был пустым. Это состав "Довлатов" — разработан специально для Питера в ретро-стиле. Глава пресс-службы МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко дал комментарий изданию "Подъём".
Трамвай по неустановленной причине совершил наезд на трёх пешеходов: женщину и двух мужчин. По предварительным данным, женщина получила тяжёлые травмы, два других пострадали меньше. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказал Степченко.
Источник:
Трамвай вышел на линию без пассажиров: это была так называемая обкатка. Водитель трамвая оказался шокирован происходящим. Рассказал он об этом Mash.
Важно, что с пострадавшими. Я — это последний, о чём тут можно вообще говорить!
В связи со столкновением трамвая создали экспертную комиссию для выяснения причин. Об этом сообщила "Комсомольская правда". Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — Уралтрансмаш. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
Источник:
- Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью
- Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд
- В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
- В Казани горит гостиница «Астория»
Ну вот например возьмите академика, неважно в какой области, у него же интеллект "высокий"? Поместите его в каменный век - не выживет. Или возьмите неандертальца из каменного века и поместите его в наше время - тоже не выживет. Возьмите зуммеров, дайте им дисковый телефон или кассету магнитофона, у них же есть интеллект, но они не смогут воспользоваться этими вещами )). Причем у каждого и них интеллект развит ), но в своем окружении. А об искусственном интеллекте и говорить нечего. Это не интеллект, это просто программа, написанная человеками ).
Он же должен был контролировать работу компьютера.
И тормозить, если что.
Тем более, там не выскочивший внезапно пешеход, а толпа шла.
Задолго до подлетай трамвая.
Её издали было видно.
А тормоза там работали, раз он потом остановился.
А можно огласить размер компенсации?