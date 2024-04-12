В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре

Трёх человек пришлось доставать из-под трамвая. Пострадала 45-летняя женщина и мужчины 22 и 42 лет. На месте была огромная пробка. Трамвай был пустым. Это состав "Довлатов" — разработан специально для Питера в ретро-стиле. Глава пресс-службы МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко дал комментарий изданию "Подъём".

Трамвай по неустановленной причине совершил наезд на трёх пешеходов: женщину и двух мужчин. По предварительным данным, женщина получила тяжёлые травмы, два других пострадали меньше. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказал Степченко.