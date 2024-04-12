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В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре

В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре

Автор:
12 апреля 2024 20:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Санкт-Петербург   ЧП   пешеходы   трамвай   трамвай сбил   фото   
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Трое человек пострадали, они госпитализированы.

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове трамвай, работающий на основе искусственного интеллекта, въехал в толпу и прошёлся прямо по людям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что во всём виноваты отказавшие тормоза.

Трёх человек пришлось доставать из-под трамвая. Пострадала 45-летняя женщина и мужчины 22 и 42 лет. На месте была огромная пробка. Трамвай был пустым. Это состав "Довлатов" — разработан специально для Питера в ретро-стиле. Глава пресс-службы МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко дал комментарий изданию "Подъём".

Трамвай по неустановленной причине совершил наезд на трёх пешеходов: женщину и двух мужчин. По предварительным данным, женщина получила тяжёлые травмы, два других пострадали меньше. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказал Степченко.

Трамвай вышел на линию без пассажиров: это была так называемая обкатка. Водитель трамвая оказался шокирован происходящим. Рассказал он об этом Mash.

Важно, что с пострадавшими. Я — это последний, о чём тут можно вообще говорить!


В связи со столкновением трамвая создали экспертную комиссию для выяснения причин. Об этом сообщила "Комсомольская правда". Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — Уралтрансмаш. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   ЧП   пешеходы   трамвай   трамвай сбил   фото   
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16  комментариев
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28k
Влад 43 минуты назад
Зла не хватает, ничему этих идиотов жизнь не учит. Уже столько людей в мире пострадало из-за этого псевдоинтеллекта, Два Боинга в хлам, аварии и на дорогах и на производствах давно измеряются сотнями. Нет, надо вот внедрить сырую, тупую прогу. Пока это дерьмо не станет действительно интеллектом, пока оно не научиться самостоятельно ставить задачи и принимать решения, ане тупо выбирать вариант из десятка предложеных использовать это нельзя, потому что невозможно заранее предусмотреть все.
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12k
Dihydrogen Monoxide 6 минут назад
А вы знаете, что интеллект невозможно как то измерить?
Ну вот например возьмите академика, неважно в какой области, у него же интеллект "высокий"? Поместите его в каменный век - не выживет. Или возьмите неандертальца из каменного века и поместите его в наше время - тоже не выживет. Возьмите зуммеров, дайте им дисковый телефон или кассету магнитофона, у них же есть интеллект, но они не смогут воспользоваться этими вещами )). Причем у каждого и них интеллект развит ), но в своем окружении. А об искусственном интеллекте и говорить нечего. Это не интеллект, это просто программа, написанная человеками ).
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21k
Александр 8 минут назад
Кто внедрил программу, тот пусть и отвечает
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8k
Умница-красавица 15 минут назад
Восстание машин, йопта
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11k
MakDag Полчаса назад
Аннушка уже пролила масло, и Скайнет знал об этом.
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61k
turyst Полчаса назад
Интересно, а куда шокированный вагоновожатый смотрел?
Он же должен был контролировать работу компьютера.
И тормозить, если что.
Тем более, там не выскочивший внезапно пешеход, а толпа шла.
Задолго до подлетай трамвая.
Её издали было видно.

А тормоза там работали, раз он потом остановился.
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0
Бывалый Трус Полчаса назад
"Всем пострадавшим будет выплачена компенсация."

А можно огласить размер компенсации?
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1k
Александр Полчаса назад
ИИ конечно хорошо сработал, но интеллект должен быть и у переходящих - ничего не случится если он будет хотя бы у одного - переходящего или едущего - трамвай не из под земли выскочил и не с неба прилетел.
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5k
Горожанин 38 минут назад
Понятие "умный трамвай" означает наличие сознания и свободы воли. А раз так, мы не можем без налаживания свободного диалога с трамваем сказать, почему трамвай так поступил - быть может он таким образом обезвредил опасных для других людей, по его мнению)))... А если нет у машины сознания и свободы воли не пишите и не употребляйте весь мейнстримовский бред про ум машин и искусственный интеллект - даже в кавычках, потому что это просто глупость.
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576
tokol 40 минут назад
И как назло ни одного самокатчика
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40k
АнтонПолднев 42 минуты назад
А как же он, бедолага, остановился после наезда на людей, с отказавшими-то тормозами?
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36k
Teodor 46 минут назад
Обкатали, блин... Вот так живешь, никого не трогаешь, улицу на зеленый свет переходишь, а тут либо алкаш на Ауди, либо дебилы транспорт на ИИ переводят...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4924 поста (4710 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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