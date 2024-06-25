Лихач из Калининграда сбил фонарики у Дома искусств и попал больше чем на миллион рублей

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Гнал на полной скорости, не смотрел на дорогу. Спохватился, когда уже снёс полдюжины столбиков. Повезло, что не пострадал и никого не покалечил. Был трезвый.
ГИБДД возбудили административку и выписала штраф 10к. Подрядчик, который благоустраивает аллею, спрашивает с водилы ещё 1,2 миллиона. Всё потому, что сквер пока не сдали муниципалитету. Так бы расплачивался с администрацией.
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Плюс возможны сроки закупки новых фонарей. Как итог возможны санкции со стороны заказчика за срыв сроков из-за это идиота.