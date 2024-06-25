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Лихач из Калининграда сбил фонарики у Дома искусств и попал больше чем на миллион рублей

Лихач из Калининграда сбил фонарики у Дома искусств и попал больше чем на миллион рублей

Автор:
25 июня 2024 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   водитель   машина   фонари   
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Гнал на полной скорости, не смотрел на дорогу. Спохватился, когда уже снёс полдюжины столбиков. Повезло, что не пострадал и никого не покалечил. Был трезвый.

ГИБДД возбудили административку и выписала штраф 10к. Подрядчик, который благоустраивает аллею, спрашивает с водилы ещё 1,2 миллиона. Всё потому, что сквер пока не сдали муниципалитету. Так бы расплачивался с администрацией.


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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   водитель   машина   фонари   
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8  комментариев
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Kostick 2 часа назад
фонарики по 200 тыр? не, ответить водятель должен, но никого сумма не удивляет? может тут надо прокуратуре проверить обоснованность цен, на лицо классическое воровство бюджетных денег. на бумаге 200 тыр, по факту из китая за пятак.
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