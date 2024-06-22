«Пистолет в каждую проезжающую машину тыкали»: пассажир «Лады» напугал водителей в центре Челябинска

Полицейские нашли пассажира «Лады». Оружие оказалось игрушечным, на шутника завели административное дело, сообщили в субботу в городской полиции.



— Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, нарушившего общественный порядок и напугавшего жителей города, — сообщили в УМВД.



Сотрудники Госавтоинспекции нашли и остановили машину, пассажира доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что пистолет был пластмассовой игрушкой и не представлял опасности.



Тем не менее, был составлен протокол о мелком хулиганстве. Нарушителю грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи, либо арест на срок до 15 суток.