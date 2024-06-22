FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13136 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
«Пистолет в каждую проезжающую машину тыкали»: пассажир «Лады» напугал водителей в центре Челябинска

«Пистолет в каждую проезжающую машину тыкали»: пассажир «Лады» напугал водителей в центре Челябинска

Автор:
22 июня 2024 12:09
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Лада   Челябинск   машина   неадекват   пассажир   пистолет   
1356
1
1

По словам очевидцев, мужчина направлял оружие в каждую машину. Полиция нашла его и составила протокол за мелкое хулиганство — пистолет оказался пластмассовой игрушкой.

Полицейские нашли пассажира «Лады». Оружие оказалось игрушечным, на шутника завели административное дело, сообщили в субботу в городской полиции.


— Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, нарушившего общественный порядок и напугавшего жителей города, — сообщили в УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли и остановили машину, пассажира доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что пистолет был пластмассовой игрушкой и не представлял опасности.

Тем не менее, был составлен протокол о мелком хулиганстве. Нарушителю грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи, либо арест на срок до 15 суток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Лада   Челябинск   машина   неадекват   пассажир   пистолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Надеюсь его оттыкали этой игрушкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
Тигран Саркисян 17 минут назад
Вот этой же железкой зубы выбить , чухон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 17 минут назад
Когда то давно был такой учебный фильм о применении огнестрельного оружия сотрудниками милиции(ещё тогда милиции), т.е. о правомерности его применения. И вот в нём была 100 % такая же ситуация. "Хулиган" с игрушечным пистолетом, наставлял пистолет на проезжающие автомобили пока не сравнялся с автомобилем, в котором находились сотрудники милиции. И вот в момент когда автомобили сравнялись, "хулиган" направляет свой пистолет на обгоняемый автомобиль от куда, в ответ, без всяких предупреждающих выстрелов, происходит выстрел на поражение. Применение оружия в такой ситуации по "хулигану" признаётся законным, ну а там со здоровьем у "хулигана" уже как повезёт. Но исход может быть понятен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
soar 21 минуту назад
Таких "хулиганов" нужно валить на месте. Примеро как во вчерашнем ролике, где негр со стволом решил посидеть на веранде чужого дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SmartCat101 Полчаса назад
да почему за мелкое хулиганство? судите его как за боевой, за хранение и ношение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Д Полчаса назад
вставить ему в задницу его ствол и провернуть пару раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 43 минуты назад
"строго" наказали - хулиганьте дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Элек Мек 48 минут назад
Надо было отправить его на 15 суток улицы мести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Илья 50 минут назад
Палец на спуске. Так ткнет в кого-нибудь с настоящим стволом или травматом и словит маслину. Может, больше не будет так делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex 54 минуты назад
Я помню моему знакомому в автосервис два грозных осетина бородатых бэху старую поставили подшаминить, сказали утром заберут. Так утром из местного отдела полиции нач оперов с замом пришли и всё выясняли, хто такие бэху поставили. И утром картина маслом. Приём был очень жёсткий во дворе сервиса(ОМОН и опера с автоматами), одного носом об асфальт так приложили, что пятно крови в метр было, второму ребро сломали случайно во время броска через бедро. В общем через пару дней забрали они эту бэху со второй попытки,-правда вид у них был совсем не грозный. Рассказали, что на дороге чёт не поделили с кем-то и игрушечный пистолет челу показали, а тот по газам и видно сообщил куда надо. Вывод. За детскую игрушку не только реальных люлей можно выцепить, но и маслину словить, такие случаи тоже бывали, друг рассказывал. Будьте взаимовежливы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
grigorenko vladislav 54 минуты назад
Жаль, что ни у кого ружьишка с собой не оказалось, из которого бы этому ковбою с горбатой горы дуплетом бы не всадили. Сказали бы - с перепугу, в ответ на угрозу оружием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew Час назад
Таким дегенератам нужно позвоночник ломать, чтобы остаток жизни проводили по ноздри в собственном дерьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev Час назад
Добрые у нас полисмены. В США, увидев пистолет, тут же нашпиговали бы шутника свинцом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
komap76 Час назад
надеюсь он знает что мушку лучше спилить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
ivandike Час назад
Пид.р какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ПаганецЪ Час назад
А у кого-то в ответочку мог оказаться травмат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
Комнатный Сибиряк Час назад
Мамка пекарь купила, решил похвастаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
394k
Алексей 2 часа назад
закрыть мудака на пару лет надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Babangdida 2 часа назад
Протокол надо составлять не по тому, чем данный предмет являлся, а с учётом того, за что его приняли окружающие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
pinbalist 2 часа назад
Игрушка не игрушка, а в задницу ему такую засунуть - сразу бы дошло что так делать не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 2 часа назад
У меня в тачке тоже ствол есть. И не пластмассовый. В ответку ткнуть - хер свой жигуль от говна отмоет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3647 постов (3479 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

923153



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с...
Набирающие популярность в сообществах
Эра героизма и помощь жертвам насилия
Эра героизма и помощь жертвам насилия
«Крушение»: стычка энд хохма
«Крушение»: стычка энд хохма
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#США#кино#полиция#шоу бизнес#собака#Москва#криминал#курьер
#люди#интересное#новости#история#забавно#Юмор#Китай#СССР#пляж#квартира
#в мире#интересно#факты#фильм#Прикол#сарказм#Россия#милота#кошка#больница
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Суровый челябинский велосипедист Суровый челябинский велосипедист Как устроена личная подземная парковка в Челябинске Как устроена личная подземная парковка в Челябинске Челябинские чиновники объяснили эффективность мытья дорог во время дождя Челябинские чиновники объяснили эффективность мытья дорог во время дождя Подробнее о полицейском, который помог хромой собаке перейти дорогу в Челябинске Подробнее о полицейском, который помог хромой собаке перейти дорогу в Челябинске «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта,...

На что жалуетесь?

Вернуться