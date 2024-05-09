Медведица Бусинка играет с бревном

Медведица давно полюбилась посетителям зоопарка. Она попала сюда двухмесячным напуганным и истощенным медвежонком — ее маму убили браконьеры. Медведица несколько лет даже «работала метеорологом» — ее опекала местная метеорологическая организация. Перед медведицей ставили две миски с едой и, предпочтя какую-то из них, Бусинка предсказывала, жарким ли будет лето. Говорят, точность прогнозов достигала 90%. Но теперь медведица немолода и на пенсии.