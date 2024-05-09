Сотрудники Челябинского зоопарка опубликовали забавное видео, в котором 17-летняя медведица Бусинка играет с бревном. Она ловко вертела бревно на лапах, демонстрируя почти цирковой трюк.
«Короткометражка "Бусинка и бревно". Сюжет закручен с первых секунд и повествует о 17-летней медведице Бусинке, которая каждый день открывает в себе новые таланты и не жалеет сил на их развитие», написали в соцсетях сотрудники Челябинского зоопарка.
Медведица давно полюбилась посетителям зоопарка. Она попала сюда двухмесячным напуганным и истощенным медвежонком — ее маму убили браконьеры. Медведица несколько лет даже «работала метеорологом» — ее опекала местная метеорологическая организация. Перед медведицей ставили две миски с едой и, предпочтя какую-то из них, Бусинка предсказывала, жарким ли будет лето. Говорят, точность прогнозов достигала 90%. Но теперь медведица немолода и на пенсии.
Источник:
В 2021 году Бусинка чуть не погибла — кто-то бросил медведям отравленный фарш, два медведя тогда умерли, но Бусинка смогла поправиться.
Источник:
- В Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне
- В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
- В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону
- Медведица помогла медвежонку перелезть через забор
- Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора