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Медведица Бусинка играет с бревном

Медведица Бусинка играет с бревном

Автор:
09 мая 2024 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Челябинск   животные   зоопарк   медведица   милота   
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Сотрудники Челябинского зоопарка опубликовали забавное видео, в котором 17-летняя медведица Бусинка играет с бревном. Она ловко вертела бревно на лапах, демонстрируя почти цирковой трюк.

«Короткометражка "Бусинка и бревно". Сюжет закручен с первых секунд и повествует о 17-летней медведице Бусинке, которая каждый день открывает в себе новые таланты и не жалеет сил на их развитие», написали в соцсетях сотрудники Челябинского зоопарка.

Медведица давно полюбилась посетителям зоопарка. Она попала сюда двухмесячным напуганным и истощенным медвежонком — ее маму убили браконьеры. Медведица несколько лет даже «работала метеорологом» — ее опекала местная метеорологическая организация. Перед медведицей ставили две миски с едой и, предпочтя какую-то из них, Бусинка предсказывала, жарким ли будет лето. Говорят, точность прогнозов достигала 90%. Но теперь медведица немолода и на пенсии.

В 2021 году Бусинка чуть не погибла — кто-то бросил медведям отравленный фарш, два медведя тогда умерли, но Бусинка смогла поправиться.



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Метки: Видео   Медведь   Челябинск   животные   зоопарк   медведица   милота   
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