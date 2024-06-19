Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну ещё один Aurus и чайный сервиз

В Северную Корею Путин приехал не с пустыми руками.
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Северной Кореи. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР. Сначала они что-то обсудили, а потом отправились в гостиницу, которую подготовили для визита глав государств. Также Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Это уже второй Aurus в автопарке северокорейского лидера, первый он получил в подарок от Путина в феврале этого года после визита в Россию. Также глава РФ подарил Ким Чен Ыну армейский адмиральский кортик и чайный сервиз.
На новеньком автомобиле лидеры стран тут же прокатились. Путин сел за руль, а Ким Чен Ын на пассажирское сидение. После поездки лидеры государств совершили совместную пешую прогулку. Путин тоже получил подарок от лидера КНДР. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подарки «связаны с изображением президента».
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал Ушаков журналистам.
Источник:
Владимир Путин сообщал, что договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Ким Чен Ын назвал Россию и лично Путина друзьями корейского народа. Сейчас президент уже покинул КНДР. В аэропорту играл большой оркестр, а Ким Чен Ын проводил президента России до самого трапа самолета.
Источник:
Сейчас Путин летит во Вьетнам. В Ханое усердно готовятся к встрече российского президента: везде развешаны флаги России и Вьетнама, безопасность обеспечивает армия и полиция, а местный театр оперы готовится дать концерт в честь приезда российского лидера.
Источник:
Секретарь ЦК Компартии Вьтенама Ле Хоай Чунг заявил, что скорый приезд Владимира Путина способствует подтверждению позиции и престижа республики.
Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений, — добавил он.
Красная дорожка, почетный караул и улыбающийся Ким Чен Ын — так принимают президента России в Пхеньяне. Путин, спустившись по трапу, первым делом обнял главу КНДР. И уже что-то успел с ним обсудить.
Источник:
- Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну
- Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant
- "Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
- Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее
- Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами
Понравился Киму Аурус - значит и правда хорошая машина.