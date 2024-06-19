Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну ещё один Aurus и чайный сервиз

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Северной Кореи. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР. Сначала они что-то обсудили, а потом отправились в гостиницу, которую подготовили для визита глав государств. Также Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Это уже второй Aurus в автопарке северокорейского лидера, первый он получил в подарок от Путина в феврале этого года после визита в Россию. Также глава РФ подарил Ким Чен Ыну армейский адмиральский кортик и чайный сервиз.