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Корейский автомобиль победил китайскую стену

Корейский автомобиль победил китайскую стену

Автор:
18 марта 2024 10:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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В Китае женщина-водитель на автомобиле Хюндай ix35 пыталась очень аккуратно развернуться, но в какой-то момент, видимо, запаниковав и перепутав педали влетела в стену дома. Никто не пострадал. Реакция водителя просто восхитительна.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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1  комментарий
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Neo Полчаса назад
ТП - она и в Китае - ТП!
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