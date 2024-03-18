Корейский автомобиль победил китайскую стену

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В Китае женщина-водитель на автомобиле Хюндай ix35 пыталась очень аккуратно развернуться, но в какой-то момент, видимо, запаниковав и перепутав педали влетела в стену дома. Никто не пострадал. Реакция водителя просто восхитительна.
Сюжет с 0:36, но можно и с самого начала
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Метки: Видео ДТП Женщина за рулём Китай аварии авто авто аварии автомир автомобили машина перепутала педали
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