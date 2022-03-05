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На Урале грузовик врезался в автозаправочную станцию

На Урале грузовик врезался в автозаправочную станцию (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   азс   видео   грузовик   дтп   заправочная станция   
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На Серовском тракте 62-летний водитель самосвала Iveco, груженый металлической стружкой, повернул на АЗС и протаранил топливораздаточную колонку.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   азс   видео   грузовик   дтп   заправочная станция   

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4  комментария
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14k
Алекс 2 часа назад
НЕТ высоким ценам на топливо!
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20k
BiZ 45 минут назад
на бампере вертел я ваши колонки
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