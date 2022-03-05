На Урале грузовик врезался в автозаправочную станцию

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На Серовском тракте 62-летний водитель самосвала Iveco, груженый металлической стружкой, повернул на АЗС и протаранил топливораздаточную колонку.
Навес частично обрушился и придавил кабину.
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