В России появится ещё один китайский автомобильный бренд

АО «МБ Рус», являющееся частью группы «Автодом», заключило прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, одним из подразделений Huawei, получив эксклюзивные права на импорт и продажу гибридных моделей Seres Aito M5 и M7 на российском рынке», — говорится в сообщении пресс-службы.



Также отмечается, что во второй половине 2024 года на российском рынке появится модель M9. Все автомобили будут иметь гарантию, а владельцы смогут обслуживать их в сервисных центрах по всей стране.