В России появится ещё один китайский автомобильный бренд

1808
9
Компания Мерседес-Бенц PУC стала официальным дистрибьютором китайского автопроизводителя Seres Group, принадлежащего Huawei.
АО «МБ Рус», являющееся частью группы «Автодом», заключило прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, одним из подразделений Huawei, получив эксклюзивные права на импорт и продажу гибридных моделей Seres Aito M5 и M7 на российском рынке», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что во второй половине 2024 года на российском рынке появится модель M9. Все автомобили будут иметь гарантию, а владельцы смогут обслуживать их в сервисных центрах по всей стране.
Также отмечается, что во второй половине 2024 года на российском рынке появится модель M9. Все автомобили будут иметь гарантию, а владельцы смогут обслуживать их в сервисных центрах по всей стране.
×
×
Ссылки по теме:
- В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности
- На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery
- Самый большой электрический кроссовер от Huawei поступил в продажу
- Xiaomi презентовали свой самый большой гаджет - электрокар SU7
- Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном
Метки: Aito Huawei Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Тут и пол-литра мало будет....
Также есть масса не плохих электричек, но это уже совсем другая история.
Так-то на дорогах их уже прилично.
Внутри не знаю, снаружи выглядит красиво.
Впрочем, как и каждую неделю.
Найди мне современный европейский автомобиль с пробегом 100500 км, диванный ты сиделец.