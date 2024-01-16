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В России появится ещё один китайский автомобильный бренд

В России появится ещё один китайский автомобильный бренд

Автор:
16 января 2024 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: Aito   Huawei   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Мерседес-Бенц PУC стала официальным дистрибьютором китайского автопроизводителя Seres Group, принадлежащего Huawei.
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Метки: Aito   Huawei   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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21  комментарий
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1k
klklkl Час назад
Мерседес Бенц является дилером Seres который на самом деле Huawei

Тут и пол-литра мало будет....
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9k
mbr 9 минут назад
Когда прочитал, что появится ещё один китайский бренд, то подумал, что хотят возродить ещё одну советскую модель авто, вроде "Победы". Естественно полностью отечественную, вплоть до шильдика, но из китайских комплектующих, вплоть до шильдика.
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5k
Serj81 10 минут назад
Пока что из китайцев наиболее достен это гибрид Li 7, 9. Не даром в Китае несколько лет подряд признан автомобилем года.
Также есть масса не плохих электричек, но это уже совсем другая история.
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61k
Олег 17 минут назад
почему везут седаны D-класса и кроссоверы по чумачечим деньгам? Небольших автомобилей на рынке вообще не стало
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35k
Fat Lynx 55 минут назад
"эксклюзивные права на импорт и продажу" = х4 к ценнику...
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50k
Элек Мек 58 минут назад
К середине лета обещали что в Росси должны появиться около 40 чинайских брендов,по радио Маяк вещали.
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35k
Fat Lynx Час назад
Три дня по работе ездил на EXEED с пролеченными тормозами и пробегом около 100 тыс. км... Даже с учетом моего скептического отношения к китайцам скажу одно: наши такого не сделают, наверное, никогда.
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11k
kaboza Час назад
трольте но я выпил и старался...верх морды сарый фв пассат, низ такаяж старая камрюха, общий сулует каен не новый тоже..а колесики, сук надо тачку проверить...походу с314здили.
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6k
satra Час назад
Официал - это хорошо.
Так-то на дорогах их уже прилично.
Внутри не знаю, снаружи выглядит красиво.
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37k
АнтонПолднев Час назад
В России появится ещё один китайский автомобильный бренд(с)
Впрочем, как и каждую неделю.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
"Корж Пайен" на батарейках "сын прокурора"
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737
Человек Разумный Час назад
huawei уже своей последней моделью заставил даже LiXiang рестайлинг сделать, последняя модель вышла бомба
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6k
Трям Час назад
Ссылка vk.com
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13k
Copycat Час назад
Я уже успел проехаться в "китайце", яндекс такси вызывал, обычно езжу экономом но тут написало типа "к вам приедет бизнес" ну я типа "оу круто за ту же цену", очень комфортно, но прям конечно дорого богато, но я ездил в лексусах с подогревом сидений так тут тоже всё на подобном уровне
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